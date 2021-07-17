https://ria.ru/20210717/boyarskiy-1741662742.html

Стали известны подробности о состоянии заболевшего COVID-19 Боярского

Стали известны подробности о состоянии заболевшего COVID-19 Боярского - РИА Новости, 17.07.2021

Стали известны подробности о состоянии заболевшего COVID-19 Боярского

Супруга народного артиста РСФСР Михаила Боярского актриса Лариса Луппиан рассказала в беседе с RT о состоянии здоровья ее мужа, заразившегося коронавирусом. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T13:46

2021-07-17T13:46

2021-07-17T14:41

культура

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

лариса луппиан

михаил боярский

рсфср

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Супруга народного артиста РСФСР Михаила Боярского актриса Лариса Луппиан рассказала в беседе с RT о состоянии здоровья ее мужа, заразившегося коронавирусом.По ее словам, актер идет на поправку и ожидает отрицательного результата теста на COVID-19, после чего его выпишут. Заболевание протекает в легкой форме благодаря прививке. В будущем Боярский планирует ревакцинироваться."Так что я тоже всех призываю вакцинироваться, это совершенно точно, и все врачи об этом говорят. Иначе мы не справимся и будем все время с этими волнами туда-сюда", — подытожила Луппиан.О госпитализации 71-летнего артиста в Боткинскую больницу стало известно 14 июля. При этом сам Боярский и его представитель опровергли сообщения СМИ, заявив, что актер находится дома и чувствует себя нормально.

https://radiosputnik.ria.ru/20210709/popova-1740622918.html

рсфср

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, лариса луппиан, михаил боярский, рсфср