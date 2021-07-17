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Пашинян заявил о территориальных претензиях Азербайджана к соседям
Пашинян заявил о территориальных претензиях Азербайджана к соседям - РИА Новости, 17.07.2021
Пашинян заявил о территориальных претензиях Азербайджана к соседям
Азербайджан имеет территориальные претензии к большинству соседних государств, заявил исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T15:47
2021-07-17T16:30
никол пашинян
шарль мишель
европейский совет
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 17 июл — РИА Новости. Азербайджан имеет территориальные претензии к большинству соседних государств, заявил исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян."Здесь вопрос не только в Армении. Сейчас они говорят о "Западном Азербайджане", у них есть "Южный Азербайджан", "Северо-Западный Азербайджан" и так далее. Список "Азербайджанов" очень широк, и я думаю, что это угроза не только безопасности Армении, но и региона в целом", — сказал он на совместном брифинге с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.По словам Пашиняна, это вопрос не только политической риторики."Когда мы видим, что преподают в азербайджанских школах, — видим агрессивную политику в отношении соседей", — отметил исполняющий обязанности премьера.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие. Успешным оказалось достигнутое в ночь на 10 ноября трехстороннее соглашение.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://radiosputnik.ria.ru/20210717/armeniya-1741657444.html
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никол пашинян, шарль мишель, европейский совет, азербайджан, армения, в мире
15:47 17.07.2021 (обновлено: 16:30 17.07.2021)
 
Пашинян заявил о территориальных претензиях Азербайджана к соседям

И. о. премьера Армении Никол Пашинян: Азербайджан имеет территориальные претензии к большинству соседей

© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© Sputnik / Владислав Воднев
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ЕРЕВАН, 17 июл — РИА Новости. Азербайджан имеет территориальные претензии к большинству соседних государств, заявил исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян.
"Здесь вопрос не только в Армении. Сейчас они говорят о "Западном Азербайджане", у них есть "Южный Азербайджан", "Северо-Западный Азербайджан" и так далее. Список "Азербайджанов" очень широк, и я думаю, что это угроза не только безопасности Армении, но и региона в целом", — сказал он на совместном брифинге с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.
По словам Пашиняна, это вопрос не только политической риторики.
"Когда мы видим, что преподают в азербайджанских школах, — видим агрессивную политику в отношении соседей", — отметил исполняющий обязанности премьера.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
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В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие. Успешным оказалось достигнутое в ночь на 10 ноября трехстороннее соглашение.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
Никол ПашинянШарль МишельЕвропейский советАзербайджанАрменияВ мире
 
 
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