https://ria.ru/20210717/azerbaydzhan-1741672040.html

Пашинян заявил о территориальных претензиях Азербайджана к соседям

Пашинян заявил о территориальных претензиях Азербайджана к соседям - РИА Новости, 17.07.2021

Пашинян заявил о территориальных претензиях Азербайджана к соседям

Азербайджан имеет территориальные претензии к большинству соседних государств, заявил исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян. РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-17T15:47

2021-07-17T15:47

2021-07-17T16:30

никол пашинян

шарль мишель

европейский совет

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 17 июл — РИА Новости. Азербайджан имеет территориальные претензии к большинству соседних государств, заявил исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян."Здесь вопрос не только в Армении. Сейчас они говорят о "Западном Азербайджане", у них есть "Южный Азербайджан", "Северо-Западный Азербайджан" и так далее. Список "Азербайджанов" очень широк, и я думаю, что это угроза не только безопасности Армении, но и региона в целом", — сказал он на совместном брифинге с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.По словам Пашиняна, это вопрос не только политической риторики."Когда мы видим, что преподают в азербайджанских школах, — видим агрессивную политику в отношении соседей", — отметил исполняющий обязанности премьера.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие. Успешным оказалось достигнутое в ночь на 10 ноября трехстороннее соглашение.При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://radiosputnik.ria.ru/20210717/armeniya-1741657444.html

азербайджан

армения

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никол пашинян, шарль мишель, европейский совет, азербайджан, армения, в мире