МАКС сохранил требования о входе на авиасалон по QR-коду или ПЦР-тесту
Замгендиректора "Авиасалона" Советкин: для входа на МАКС по-прежнему нужен QR-код или ПЦР-тест
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМеждународный авиационно-космический салон МАКС-2019
ЖУКОВСКИЙ, 17 июл - РИА Новости. Желающие посетить авиакосмический салон МАКС-2021 по-прежнему будут обязаны предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, несмотря на смягчение ограничений в Подмосковье, заявил журналистам в субботу замгендиректора акционерного общества "Авиасалон" Владимир Советкин.
"На сегодняшний день, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора по ограничению распространения коронавирусной инфекции, на МАКСе с 20 по 25 июля будут действовать особые правила доступа на выставочный комплекс. В первую очередь это QR-код, признаваемый порталом госуслуг", - сказал он.
Советкин напомнил, что те граждане, которые по каким-то причинам не могут получить QR-код, могут попасть на выставку с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19, сделанным не ранее чем за 48 часов до прихода на салон. При этом организатор МАКС добавил, что существующие правила в ближайшие дни могут измениться.
"Вы знаете - ситуация динамичная, все быстро меняется. В Москве отменили QR-коды два дня назад, на следующий день отменили в Подмосковье для каких-то категорий мероприятий. Мы пока не вошли в статус этих мероприятий и для нас эти правила на сегодняшний день действуют. Надеемся, что, вполне возможно, в ближайшие несколько дней ситуация изменится", - пояснил Советкин.
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Организатор МАКС отметил, что в этом году в связи с пандемией не стоит ждать рекордов по посещаемости выставки. Тем не менее билеты на салон продаются динамично: по прогнозам "Авиасалона", каждый день, не считая 20 июля, отведенного для визитов официальных делегаций, выставку будут посещать 20-30 тысяч человек.
МАКС-2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, агентство Sputnik – официальным информационным партнером.