Блок Кочаряна считает, что КС принял решение по выборам под давлением
Представитель блока "Армения" Вардеванян: на КС, оставивший в силе итоги выборов, оказывали давление
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкЛюди у штаба партии "Гражданский договор" в Ереване после завершения досрочных выборов в парламент Армении
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 17 июл – РИА Новости. Представитель блока "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна Арам Вардеванян считает, что на Конституционный суд, который в субботу оставил в силе итоги внеочередных парламентских выборов, оказывалось давление.
В субботу КС отклонил иски четырех политических сил с требованием признать недействительными результаты выборов. С исками в высшую судебную инстанцию обратились блоки "Армения" и "Честь имею" (экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна соответственно), а также партии "Армянская родина" и "Зартонк" ("Пробуждение").
"Решение было ожидаемым, политическое давление на Конституционный суд – очевидным. Можно сказать, что КС в этих условиях не нашел в себе смелости принять правильное решение о признании результатов выборов недействительными", - сказал Вардеванян журналистам.
Ранее Вардеванян заявил журналистам, что в иске указаны самые разные нарушения, которые были зафиксированы политсилой в ходе выборов. В частности, по его словам, во время голосования из-за сбоя в системе не удалось автоматически верифицировать паспорта 109 тысяч человек, 23 тысячи избирателей не могли опознать по паспортам. Вардеванян добавил, что "анализ результатов выборов с 109 участков с 88 тысячами избирателей показал отсутствие в избирательных списках 4 тысяч подписей". Он назвал сомнительным также голосование военных. По мнению представителя блока, это свидетельствует о том, что подозрительными могут быть свыше 200 тысяч голосов.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна – 29 и семь соответственно.
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