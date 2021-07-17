Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210717/armeniya-1741701863.html
Блок Кочаряна считает, что КС принял решение по выборам под давлением
Блок Кочаряна считает, что КС принял решение по выборам под давлением - РИА Новости, 17.07.2021
Блок Кочаряна считает, что КС принял решение по выборам под давлением
Представитель блока "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна Арам Вардеванян считает, что на Конституционный суд, который в субботу оставил в силе итоги... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-17T21:26
2021-07-17T21:26
никол пашинян
роберт кочарян
серж саргсян
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737956288_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_1bb6793b82c1526f152c70b89581d700.jpg
ЕРЕВАН, 17 июл – РИА Новости. Представитель блока "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна Арам Вардеванян считает, что на Конституционный суд, который в субботу оставил в силе итоги внеочередных парламентских выборов, оказывалось давление.В субботу КС отклонил иски четырех политических сил с требованием признать недействительными результаты выборов. С исками в высшую судебную инстанцию обратились блоки "Армения" и "Честь имею" (экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна соответственно), а также партии "Армянская родина" и "Зартонк" ("Пробуждение")."Решение было ожидаемым, политическое давление на Конституционный суд – очевидным. Можно сказать, что КС в этих условиях не нашел в себе смелости принять правильное решение о признании результатов выборов недействительными", - сказал Вардеванян журналистам.Ранее Вардеванян заявил журналистам, что в иске указаны самые разные нарушения, которые были зафиксированы политсилой в ходе выборов. В частности, по его словам, во время голосования из-за сбоя в системе не удалось автоматически верифицировать паспорта 109 тысяч человек, 23 тысячи избирателей не могли опознать по паспортам. Вардеванян добавил, что "анализ результатов выборов с 109 участков с 88 тысячами избирателей показал отсутствие в избирательных списках 4 тысяч подписей". Он назвал сомнительным также голосование военных. По мнению представителя блока, это свидетельствует о том, что подозрительными могут быть свыше 200 тысяч голосов.Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна – 29 и семь соответственно.
https://ria.ru/20210622/armeniya-1737964804.html
https://ria.ru/20210713/presledovaniya-1741107745.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737956288_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_cffec0f897b7e3e1e81c048ee44c9908.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, роберт кочарян, серж саргсян, армения, в мире
21:26 17.07.2021
 
Блок Кочаряна считает, что КС принял решение по выборам под давлением

Представитель блока "Армения" Вардеванян: на КС, оставивший в силе итоги выборов, оказывали давление

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкЛюди у штаба партии "Гражданский договор" в Ереване после завершения досрочных выборов в парламент Армении
Люди у штаба партии Гражданский договор в Ереване после завершения досрочных выборов в парламент Армении - РИА Новости, 1920, 17.07.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 17 июл – РИА Новости. Представитель блока "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна Арам Вардеванян считает, что на Конституционный суд, который в субботу оставил в силе итоги внеочередных парламентских выборов, оказывалось давление.
В субботу КС отклонил иски четырех политических сил с требованием признать недействительными результаты выборов. С исками в высшую судебную инстанцию обратились блоки "Армения" и "Честь имею" (экс-президентов Роберта Кочаряна и Сержа Саргсяна соответственно), а также партии "Армянская родина" и "Зартонк" ("Пробуждение").
Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян голосует на одном из избирательных участков во время досрочных парламентских выборов в Армении - РИА Новости, 1920, 22.06.2021
22 июня, 08:00Ситуация в Нагорном Карабахе
Перекладывание вины. Почему в Армении победил проигравший Пашинян
"Решение было ожидаемым, политическое давление на Конституционный суд – очевидным. Можно сказать, что КС в этих условиях не нашел в себе смелости принять правильное решение о признании результатов выборов недействительными", - сказал Вардеванян журналистам.
Ранее Вардеванян заявил журналистам, что в иске указаны самые разные нарушения, которые были зафиксированы политсилой в ходе выборов. В частности, по его словам, во время голосования из-за сбоя в системе не удалось автоматически верифицировать паспорта 109 тысяч человек, 23 тысячи избирателей не могли опознать по паспортам. Вардеванян добавил, что "анализ результатов выборов с 109 участков с 88 тысячами избирателей показал отсутствие в избирательных списках 4 тысяч подписей". Он назвал сомнительным также голосование военных. По мнению представителя блока, это свидетельствует о том, что подозрительными могут быть свыше 200 тысяч голосов.
Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении 20 июня, в них приняли участие 21 партия и четыре блока. Партия "Гражданский договор" и. о. премьера Никола Пашиняна, согласно окончательным данным ЦИК, победила с 53,91%, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна набрал 21,9%, блок "Честь имею" Сержа Саргсяна поддержали 5,22%. И хотя последний не набрал необходимых 7% голосов, согласно законодательству, пройдет в парламент, так как в законодательном органе обязательно присутствие как минимум трех политических сил. В ЦИК заявили, что партия Пашиняна получит в новом парламенте 71 мандат, блоки Кочаряна и Саргсяна – 29 и семь соответственно.

Все новости Армении читайте на сайте Sputnik Армения >>

Экс-президент Армении Роберт Кочарян на пресс-конференции для российских журналистов в Ереване - РИА Новости, 1920, 13.07.2021
13 июля, 16:01
В Армении заявили о преследованиях сторонников экс-президента Кочаряна
 
Никол ПашинянРоберт КочарянСерж СаргсянАрменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:20Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 110 человек
07:17Эксперты назвали справедливый курс рубля
06:33Эксперт Роспотребнадзора: заразные варианты COVID-19 вытесняют остальные
06:07В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности
05:59В Олимпийской деревне в Токио впервые выявили COVID-19 у спортсменов
05:40В Вашингтоне у бейсбольного стадиона Nationals Park произошла стрельба
05:09Число пострадавших при столкновении поездов в Приамурье выросло до трех
04:35На Лене приостановили движение паромов из-за нулевой видимости от пожаров
04:25СМИ: СБУ "обязала" Шойгу явиться 20 июля в Мариуполь
04:14Диетолог рассказала, чем нельзя завтракать в жару
03:36Врач рассказал об опасности резкого охлаждения вспотевшего человека
03:18Эксперт рассказал, какие автозапчасти опасно покупать на разборках
03:07НАСА: определены несколько возможных мест утечки в российском модуле МКС
02:17Россиян предостерегли от ошибок, которые могут стоить наследства
02:12Пушков высмеял надежды Киева на помощь Китая
02:09На участке Дрезден – Прага остановили железнодорожное сообщение
02:09Россиянам рассказали, как смартфоны снижают иммунитет
01:54Кандидата в канцлеры ФРГ от ХДС/ХСС раскритиковали за неуместный смех
01:43Наводнение пришло в Саксонскую Швейцарию
01:34Летевший в Лиссабон самолет "Аэрофлота" вернулся в Москву
Лента новостейМолния