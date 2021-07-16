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В Приморье почти 900 медикам компенсировали расходы за съем жилья
В Приморье почти 900 медикам компенсировали расходы за съем жилья - РИА Новости, 16.07.2021
В Приморье почти 900 медикам компенсировали расходы за съем жилья
Почти 900 медицинским работникам Приморья в первом полугодии компенсировали расходы за съем жилья в рамках региональной меры поддержки, сообщает краевое... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T05:41
2021-07-16T05:41
приморский край
общество
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июл – РИА Новости. Почти 900 медицинским работникам Приморья в первом полугодии компенсировали расходы за съем жилья в рамках региональной меры поддержки, сообщает краевое правительство.По данным властей, "875 медицинских работников Приморского края в первом полугодии смогли компенсировать расходы за наем жилых помещений"."Получателями региональной меры социальной поддержки стали, в том числе, 310 врачей и более 490 специалистов среднего звена. Данная мера поддержки предоставляется врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу за наем одного жилого помещения в размере фактически понесенных расходов по договору найма", - говорится в сообщении.Медикам компенсируется 100% затрат на съем жилья при условии, если они не превышают 30 тысяч рублей в месяц для Владивостока, не более 20 тысяч рублей – для других муниципальных образований края.Также в Приморье реализуются еще пять мер финансовой поддержки медработников. Так, ежемесячные выплаты в 10 тысяч рублей установлены отдельно для территорий, приравненных к северным. Доплата в 3 тысячи рублей предусмотрена за каждый выявленный и подтвержденный у пациента случай онкологического заболевания на первой или второй стадии.Кроме того, единовременно 200-700 тысяч рублей в зависимости от уровня образования выплачиваются специалистам с высшим или средним образованием, которые устроились работать в амбулаторно-поликлиническое звено и службу "скорой" краевых медорганизаций. Наставники, которые помогают молодым медикам, ежемесячно получают надбавку к окладу в 3 тысячи рублей."Всего на реализацию шести мер социальной поддержки медицинских работников Приморья в первом полугодии из регионального бюджета было направлено более 167,9 миллиона рублей", – отмечают в краевом минздраве.Региональный закон о мерах соцподдержки медработников вступил в силу 1 января 2019 года и будет действовать по 31 декабря 2024 года. Привлечение кадров в медицину – одна из задач национального проекта "Здравоохранение".В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020-2027‬ годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья населения региона путем повышения качества и доступности медицинской помощи.
https://ria.ru/20201204/mediki-1587618167.html
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приморский край, общество
05:41 16.07.2021
 
В Приморье почти 900 медикам компенсировали расходы за съем жилья

В Приморье почти 900 медикам с начала года компенсировали расходы за съем жилья

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкДенежные купюры
Денежные купюры - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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ВЛАДИВОСТОК, 16 июл – РИА Новости. Почти 900 медицинским работникам Приморья в первом полугодии компенсировали расходы за съем жилья в рамках региональной меры поддержки, сообщает краевое правительство.
По данным властей, "875 медицинских работников Приморского края в первом полугодии смогли компенсировать расходы за наем жилых помещений".
"Получателями региональной меры социальной поддержки стали, в том числе, 310 врачей и более 490 специалистов среднего звена. Данная мера поддержки предоставляется врачам-специалистам и среднему медицинскому персоналу за наем одного жилого помещения в размере фактически понесенных расходов по договору найма", - говорится в сообщении.
Медикам компенсируется 100% затрат на съем жилья при условии, если они не превышают 30 тысяч рублей в месяц для Владивостока, не более 20 тысяч рублей – для других муниципальных образований края.
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Также в Приморье реализуются еще пять мер финансовой поддержки медработников. Так, ежемесячные выплаты в 10 тысяч рублей установлены отдельно для территорий, приравненных к северным. Доплата в 3 тысячи рублей предусмотрена за каждый выявленный и подтвержденный у пациента случай онкологического заболевания на первой или второй стадии.
Кроме того, единовременно 200-700 тысяч рублей в зависимости от уровня образования выплачиваются специалистам с высшим или средним образованием, которые устроились работать в амбулаторно-поликлиническое звено и службу "скорой" краевых медорганизаций. Наставники, которые помогают молодым медикам, ежемесячно получают надбавку к окладу в 3 тысячи рублей.
"Всего на реализацию шести мер социальной поддержки медицинских работников Приморья в первом полугодии из регионального бюджета было направлено более 167,9 миллиона рублей", – отмечают в краевом минздраве.
Региональный закон о мерах соцподдержки медработников вступил в силу 1 января 2019 года и будет действовать по 31 декабря 2024 года. Привлечение кадров в медицину – одна из задач национального проекта "Здравоохранение".
В регионе действует государственная программа "Развитие здравоохранения Приморского края" на 2020-2027‬ годы. Ее целью является улучшение состояния здоровья населения региона путем повышения качества и доступности медицинской помощи.
 
Приморский крайОбщество
 
 
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