https://ria.ru/20210716/zhara-1741504466.html

МЧС предупредило москвичей об аномальной жаре в выходные

МЧС предупредило москвичей об аномальной жаре в выходные - РИА Новости, 16.07.2021

МЧС предупредило москвичей об аномальной жаре в выходные

Столичный главк МЧС предупредил жителей и гостей Москвы об аномальной жаре в выходные, по прогнозам, температура может достигать 32 градусов, сообщение... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T11:41

2021-07-16T11:41

2021-07-16T11:41

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Столичный главк МЧС предупредил жителей и гостей Москвы об аномальной жаре в выходные, по прогнозам, температура может достигать 32 градусов, сообщение опубликовано на официальном сайте министерства."По прогнозам синоптиков Росгидромет, 17-18 июля в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 30…32°С", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головной убор, пить больше воды и не оставлять детей без присмотра в местах купания.

https://ria.ru/20210716/zhara-1741471237.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество