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МЧС предупредило москвичей об аномальной жаре в выходные
МЧС предупредило москвичей об аномальной жаре в выходные - РИА Новости, 16.07.2021
МЧС предупредило москвичей об аномальной жаре в выходные
Столичный главк МЧС предупредил жителей и гостей Москвы об аномальной жаре в выходные, по прогнозам, температура может достигать 32 градусов, сообщение... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T11:41
2021-07-16T11:41
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Столичный главк МЧС предупредил жителей и гостей Москвы об аномальной жаре в выходные, по прогнозам, температура может достигать 32 градусов, сообщение опубликовано на официальном сайте министерства."По прогнозам синоптиков Росгидромет, 17-18 июля в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 30…32°С", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головной убор, пить больше воды и не оставлять детей без присмотра в местах купания.
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федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество
11:41 16.07.2021
 
МЧС предупредило москвичей об аномальной жаре в выходные

Столичный главк МЧС предупредил жителей и гостей города об аномальной жаре в выходные

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПолив проезжей части дороги в Москве
Полив проезжей части дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Столичный главк МЧС предупредил жителей и гостей Москвы об аномальной жаре в выходные, по прогнозам, температура может достигать 32 градусов, сообщение опубликовано на официальном сайте министерства.
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Врач посоветовала россиянам в жару пить воду каждые 10-15 минут
"По прогнозам синоптиков Росгидромет, 17-18 июля в Москве сохранится сильная жара с максимальной температурой воздуха в дневные часы 30…32°С", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головной убор, пить больше воды и не оставлять детей без присмотра в местах купания.
 
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
 
 
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