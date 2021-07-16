https://ria.ru/20210716/zhara-1741470568.html

Врач напомнил признаки теплового удара

Врач напомнил признаки теплового удара - РИА Новости, 16.07.2021

Врач напомнил признаки теплового удара

Тепловой удар можно распознать по таким признакам, как учащенное сердцебиение и дыхание, спазмы мышц и повышение температуры тела, когда оно остается сухим, а... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T04:36

2021-07-16T04:36

2021-07-16T04:36

россия

аномальная жара в регионах россии

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Тепловой удар можно распознать по таким признакам, как учащенное сердцебиение и дыхание, спазмы мышц и повышение температуры тела, когда оно остается сухим, а избежать себя от подобного риска можно, например, пребывая в тени и употребляя достаточное количество воды, сообщил РИА Новости главный врач "Инвитро-Москва", доктор медицинских наук Сергей Хомяков.Чтобы защититься от риска теплового удара, продолжил он, необходимо перейти в тень, пить достаточное количество воды, найти хорошо проветриваемое или продуваемое место, облиться водой. В целом, отметил Хомяков, температура воздуха выше физиологической температуры тела в 36,6 градусов по Цельсию при длительной многочасовой и многосуточной экспозиции опасна для человека - особенно в условиях высокой влажности и низкой скорости движения воздуха."При этом человек может относительно легко перенести температуру воздуха в 60 градусов Цельсия, но в течение пары минут", - указал собеседник агентства. Наиболее опасны высокие температуры для людей, у которых механизмы терморегуляции нарушены, либо несовершенны: для детей и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями кожи.Резкие перепады температур опасны для неадаптированных людей. "При резких перепадах температур, более 10 градусов, происходит изменение тонуса сосудистой системы, возрастает риск сосудистых спазмов, инфарктов", - пояснил врач.Отвечая на вопрос, увеличивается ли риск заражения коронавирусом в период жары, он напомнил, что сам коронавирус при нагреве до 60 градусов живет около часа, а при воздействии прямых солнечных лучей и температуре около 30 градусов вирус остается жизнеспособным несколько десятков минут."То, что люди в жару стараются разъехаться на дачи, на отдых, безусловно способствует снижению риска заражения коронавирусной инфекцией за счет уменьшения частоты контактов друг с другом. Но то, что мы видим на пляжах курортов, когда не соблюдается социальная дистанция, приведет к росту числа инфицированных, особенно учитывая относительно высокую устойчивость коронавируса к воздействию температур до 60 градусов Цельсия", - заключил Хомяков.

https://radiosputnik.ria.ru/20210715/zhara-1741363515.html

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, аномальная жара в регионах россии, общество