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Врач напомнил признаки теплового удара
Врач напомнил признаки теплового удара - РИА Новости, 16.07.2021
Врач напомнил признаки теплового удара
Тепловой удар можно распознать по таким признакам, как учащенное сердцебиение и дыхание, спазмы мышц и повышение температуры тела, когда оно остается сухим, а... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T04:36
2021-07-16T04:36
россия
аномальная жара в регионах россии
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Тепловой удар можно распознать по таким признакам, как учащенное сердцебиение и дыхание, спазмы мышц и повышение температуры тела, когда оно остается сухим, а избежать себя от подобного риска можно, например, пребывая в тени и употребляя достаточное количество воды, сообщил РИА Новости главный врач "Инвитро-Москва", доктор медицинских наук Сергей Хомяков.Чтобы защититься от риска теплового удара, продолжил он, необходимо перейти в тень, пить достаточное количество воды, найти хорошо проветриваемое или продуваемое место, облиться водой. В целом, отметил Хомяков, температура воздуха выше физиологической температуры тела в 36,6 градусов по Цельсию при длительной многочасовой и многосуточной экспозиции опасна для человека - особенно в условиях высокой влажности и низкой скорости движения воздуха."При этом человек может относительно легко перенести температуру воздуха в 60 градусов Цельсия, но в течение пары минут", - указал собеседник агентства. Наиболее опасны высокие температуры для людей, у которых механизмы терморегуляции нарушены, либо несовершенны: для детей и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями кожи.Резкие перепады температур опасны для неадаптированных людей. "При резких перепадах температур, более 10 градусов, происходит изменение тонуса сосудистой системы, возрастает риск сосудистых спазмов, инфарктов", - пояснил врач.Отвечая на вопрос, увеличивается ли риск заражения коронавирусом в период жары, он напомнил, что сам коронавирус при нагреве до 60 градусов живет около часа, а при воздействии прямых солнечных лучей и температуре около 30 градусов вирус остается жизнеспособным несколько десятков минут."То, что люди в жару стараются разъехаться на дачи, на отдых, безусловно способствует снижению риска заражения коронавирусной инфекцией за счет уменьшения частоты контактов друг с другом. Но то, что мы видим на пляжах курортов, когда не соблюдается социальная дистанция, приведет к росту числа инфицированных, особенно учитывая относительно высокую устойчивость коронавируса к воздействию температур до 60 градусов Цельсия", - заключил Хомяков.
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россия, аномальная жара в регионах россии, общество
04:36 16.07.2021
 
Врач напомнил признаки теплового удара

Главный врач "Инвитро-Москва" Хомяков рассказал по каким признакам можно распознать тепловой удар

© Pixabay / calimiel Жалюзи
Жалюзи - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© Pixabay / calimiel
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Тепловой удар можно распознать по таким признакам, как учащенное сердцебиение и дыхание, спазмы мышц и повышение температуры тела, когда оно остается сухим, а избежать себя от подобного риска можно, например, пребывая в тени и употребляя достаточное количество воды, сообщил РИА Новости главный врач "Инвитро-Москва", доктор медицинских наук Сергей Хомяков.
"Как распознать тепловой удар: симптомы - учащенное сердцебиение и дыхание, усталость, мышечная слабость, головная боль, головокружение, рвота, спазмы мышц, потеря сознания, повышение температуры тела при отсутствии потоотделения", - перечислил эксперт.
Чтобы защититься от риска теплового удара, продолжил он, необходимо перейти в тень, пить достаточное количество воды, найти хорошо проветриваемое или продуваемое место, облиться водой. В целом, отметил Хомяков, температура воздуха выше физиологической температуры тела в 36,6 градусов по Цельсию при длительной многочасовой и многосуточной экспозиции опасна для человека - особенно в условиях высокой влажности и низкой скорости движения воздуха.
"При этом человек может относительно легко перенести температуру воздуха в 60 градусов Цельсия, но в течение пары минут", - указал собеседник агентства. Наиболее опасны высокие температуры для людей, у которых механизмы терморегуляции нарушены, либо несовершенны: для детей и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями кожи.
Резкие перепады температур опасны для неадаптированных людей. "При резких перепадах температур, более 10 градусов, происходит изменение тонуса сосудистой системы, возрастает риск сосудистых спазмов, инфарктов", - пояснил врач.
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Отвечая на вопрос, увеличивается ли риск заражения коронавирусом в период жары, он напомнил, что сам коронавирус при нагреве до 60 градусов живет около часа, а при воздействии прямых солнечных лучей и температуре около 30 градусов вирус остается жизнеспособным несколько десятков минут.
"То, что люди в жару стараются разъехаться на дачи, на отдых, безусловно способствует снижению риска заражения коронавирусной инфекцией за счет уменьшения частоты контактов друг с другом. Но то, что мы видим на пляжах курортов, когда не соблюдается социальная дистанция, приведет к росту числа инфицированных, особенно учитывая относительно высокую устойчивость коронавируса к воздействию температур до 60 градусов Цельсия", - заключил Хомяков.
 
РоссияАномальная жара в регионах РоссииОбщество
 
 
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