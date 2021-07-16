21:51 16.07.2021 (обновлено: 23:53 16.07.2021)
Зеленский подписал закон о наказании чиновников за ложь в декларациях
Президент Украины Зеленский подписал закон о наказании чиновников за за ложь в декларациях
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
КИЕВ, 16 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ответственности чиновников за недостоверную информацию в декларациях, сообщила пресс-служба офиса главы государства в пятницу вечером.
В июне Зеленский наложил вето на принятый парламентом закон об ответственности чиновников за декларирование недостоверной информации. По мнению президента, в законе депутаты изменили подходы к декларированию активов, которыми владеют члены семьи чиновника. Позже президент вернул закон в Верховную раду со своими предложениями. Парламент повторно проголосовал за документ 29 июня.
"Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления" № 1531-IX, принятый Верховной Радой Украины 29 июня 2021 года", - говорится в сообщении на сайте офиса.
Отмечается, что закон совершенствует нормы законодательства, которыми вводится уголовная ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации. В частности, документ относит недостоверное декларирование к уголовным преступлениям, связанным с коррупцией, и усиливает ответственность за них.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.