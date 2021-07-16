https://ria.ru/20210716/zelenskiy-1741627329.html

Зеленский подписал закон о наказании чиновников за ложь в декларациях

Зеленский подписал закон о наказании чиновников за ложь в декларациях - РИА Новости, 16.07.2021

Зеленский подписал закон о наказании чиновников за ложь в декларациях

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ответственности чиновников за недостоверную информацию в декларациях, сообщила пресс-служба офиса главы... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T21:51

2021-07-16T21:51

2021-07-16T23:53

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КИЕВ, 16 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об ответственности чиновников за недостоверную информацию в декларациях, сообщила пресс-служба офиса главы государства в пятницу вечером.В июне Зеленский наложил вето на принятый парламентом закон об ответственности чиновников за декларирование недостоверной информации. По мнению президента, в законе депутаты изменили подходы к декларированию активов, которыми владеют члены семьи чиновника. Позже президент вернул закон в Верховную раду со своими предложениями. Парламент повторно проголосовал за документ 29 июня."Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины относительно совершенствования ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления" № 1531-IX, принятый Верховной Радой Украины 29 июня 2021 года", - говорится в сообщении на сайте офиса.Отмечается, что закон совершенствует нормы законодательства, которыми вводится уголовная ответственность за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации. В частности, документ относит недостоверное декларирование к уголовным преступлениям, связанным с коррупцией, и усиливает ответственность за них.Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

https://ria.ru/20210713/ukraina-1741055123.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210704/zelenskiy-1739793223.html

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верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире