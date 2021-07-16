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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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МФППиП выдал льготные займы на 500 миллионов рублей двум предприятиям
МФППиП выдал льготные займы на 500 миллионов рублей двум предприятиям - РИА Новости, 16.07.2021
МФППиП выдал льготные займы на 500 миллионов рублей двум предприятиям
Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал льготные займы на общую сумму 500 миллионов рублей производителю мясных изделий "Царицыно"... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T11:19
2021-07-16T11:19
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владимир ефимов (политик)
александр прохоров
москва
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал льготные займы на общую сумму 500 миллионов рублей производителю мясных изделий "Царицыно" и изготовителю нетканых материалов "Нетканика", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Полученные средства предприятия направят на закупку сырья и материалов, а также расширение существующего производства, отмечается в сообщении."Льготные займы от города – это эффективный инструмент. Он позволяет промышленникам развивать производство и строить планы как на среднесрочную, так и на долгосрочную перспективу, учитывая надежность кредитора и сниженные процентные ставки, максимальный размер которых составляет 4%. С начала года мы оказали такую поддержку уже четырем предприятиям на общую сумму 650 миллионов рублей. Всего с 2017 года 22 промышленных предприятия получили займы почти на три миллиарда рублей", – сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.Для "Царицыно" это уже третий льготный заем, первые два на общую сумму 100 миллионов рублей компания получила в 2020 году. Полученные в этом году 200 миллионов рублей компания направит на поддержание экспорта своей продукции по существующим контрактам, говорится в сообщении.В свою очередь, компания "Нетканика" направит предоставленные ей 300 миллионов рублей на расширение существующего и создание нового производства нетканых материалов с высокими барьерными свойствами. Общий объем инвестиций компании в проект составит 429 миллионов рублей, из которых 129 миллионов – собственные средства компании. Как ожидается, увеличение производства в рамках данного проекта позволит предприятию обеспечить российский рынок материалами, используемыми для изготовления одноразовых средств индивидуальной защиты: масок и защитных костюмов для медицинского персонала, средств детской и взрослой гигиены. Таким образом, снизится зависимость столицы от импорта подобной продукции, отмечается в сообщении.
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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва
11:19 16.07.2021
 

МФППиП выдал льготные займы на 500 миллионов рублей двум предприятиям

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал льготные займы на общую сумму 500 миллионов рублей производителю мясных изделий "Царицыно" и изготовителю нетканых материалов "Нетканика", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Полученные средства предприятия направят на закупку сырья и материалов, а также расширение существующего производства, отмечается в сообщении.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 10:32Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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"Льготные займы от города – это эффективный инструмент. Он позволяет промышленникам развивать производство и строить планы как на среднесрочную, так и на долгосрочную перспективу, учитывая надежность кредитора и сниженные процентные ставки, максимальный размер которых составляет 4%. С начала года мы оказали такую поддержку уже четырем предприятиям на общую сумму 650 миллионов рублей. Всего с 2017 года 22 промышленных предприятия получили займы почти на три миллиарда рублей", – сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.
Для "Царицыно" это уже третий льготный заем, первые два на общую сумму 100 миллионов рублей компания получила в 2020 году. Полученные в этом году 200 миллионов рублей компания направит на поддержание экспорта своей продукции по существующим контрактам, говорится в сообщении.
В свою очередь, компания "Нетканика" направит предоставленные ей 300 миллионов рублей на расширение существующего и создание нового производства нетканых материалов с высокими барьерными свойствами. Общий объем инвестиций компании в проект составит 429 миллионов рублей, из которых 129 миллионов – собственные средства компании.
"Планируется, что в результате реализации проекта выручка компании вырастет более чем на 20% к показателю 2020 года, а налоговые отчисления в столичный бюджет в течение срока предоставления займа превысят 240 миллионов рублей. Кроме того, на предприятии будет создано около 25 новых рабочих мест", - уточнил руководитель ДИПП Александр Прохоров.
Как ожидается, увеличение производства в рамках данного проекта позволит предприятию обеспечить российский рынок материалами, используемыми для изготовления одноразовых средств индивидуальной защиты: масок и защитных костюмов для медицинского персонала, средств детской и взрослой гигиены. Таким образом, снизится зависимость столицы от импорта подобной продукции, отмечается в сообщении.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыВладимир Ефимов (политик)Александр ПрохоровМосква
 
 
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