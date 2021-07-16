https://ria.ru/20210716/zaymy-1741498857.html

МФППиП выдал льготные займы на 500 миллионов рублей двум предприятиям

МФППиП выдал льготные займы на 500 миллионов рублей двум предприятиям - РИА Новости, 16.07.2021

МФППиП выдал льготные займы на 500 миллионов рублей двум предприятиям

Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал льготные займы на общую сумму 500 миллионов рублей производителю мясных изделий "Царицыно"... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T11:19

2021-07-16T11:19

2021-07-16T11:19

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владимир ефимов (политик)

александр прохоров

москва

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства выдал льготные займы на общую сумму 500 миллионов рублей производителю мясных изделий "Царицыно" и изготовителю нетканых материалов "Нетканика", сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Полученные средства предприятия направят на закупку сырья и материалов, а также расширение существующего производства, отмечается в сообщении."Льготные займы от города – это эффективный инструмент. Он позволяет промышленникам развивать производство и строить планы как на среднесрочную, так и на долгосрочную перспективу, учитывая надежность кредитора и сниженные процентные ставки, максимальный размер которых составляет 4%. С начала года мы оказали такую поддержку уже четырем предприятиям на общую сумму 650 миллионов рублей. Всего с 2017 года 22 промышленных предприятия получили займы почти на три миллиарда рублей", – сказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводит пресс-служба.Для "Царицыно" это уже третий льготный заем, первые два на общую сумму 100 миллионов рублей компания получила в 2020 году. Полученные в этом году 200 миллионов рублей компания направит на поддержание экспорта своей продукции по существующим контрактам, говорится в сообщении.В свою очередь, компания "Нетканика" направит предоставленные ей 300 миллионов рублей на расширение существующего и создание нового производства нетканых материалов с высокими барьерными свойствами. Общий объем инвестиций компании в проект составит 429 миллионов рублей, из которых 129 миллионов – собственные средства компании. Как ожидается, увеличение производства в рамках данного проекта позволит предприятию обеспечить российский рынок материалами, используемыми для изготовления одноразовых средств индивидуальной защиты: масок и защитных костюмов для медицинского персонала, средств детской и взрослой гигиены. Таким образом, снизится зависимость столицы от импорта подобной продукции, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210712/auktsion-1740879070.html

москва

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владимир ефимов (политик), александр прохоров, москва