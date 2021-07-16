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Власти Липецкой области усиливают меры защиты от COVID-19

Власти Липецкой области усиливают меры защиты от COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2021

Власти Липецкой области усиливают меры защиты от COVID-19

Власти Липецкой области утвердили новые изменения в постановление о мерах по защите жителей региона от COVID-19. Они касаются графика и условий работы... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T12:32

2021-07-16T12:32

2021-07-16T12:32

липецкая область

владимир бондарев

коронавирус в россии

игорь артамонов

здоровье - общество

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 16 июл – РИА Новости. Власти Липецкой области утвердили новые изменения в постановление о мерах по защите жителей региона от COVID-19. Они касаются графика и условий работы предприятий общественного питания, сообщил глава администрации области Игорь Артамонов.По словам губернатора, с 15 июля 2021 года в регионе введен запрет на посещение точек общественного питания в зонах фуд-кортов в торговых и развлекательных центрах. Изготовление и доставка заказов, а также их самовывоз, разрешены.Кроме этого, меняется график работы отдельных кафе и ресторанов. В соответствии с новыми ограничениями они не смогут обслуживать посетителей с полуночи до 6 часов утра.Новые изменения введены на основе предписания главного санитарного врача региона Владимира Бондарева в связи с ростом в Липецкой области заболевших новой коронавирусной инфекцией. По данным статистики оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 16 июля 2021 года за прошедшие сутки в Липецкой области выявлено 222 новых случая заражения, количество смертельных случаев составило 1 005 человек."Мы не можем допустить повторения ситуации прошлого года, поэтому вынуждены соблюсти некоторые профилактические меры в надежде на стабилизацию уровня заболеваемости", - прокомментировал глава области.

https://ria.ru/20210714/khlebouborka-1741223449.html

липецкая область

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владимир бондарев, коронавирус в россии, игорь артамонов, здоровье - общество, липецкая область