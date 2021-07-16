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Задержан подозреваемый в нападении на автобус под Ростовом-на-Дону

Задержан подозреваемый в нападении на автобус под Ростовом-на-Дону - РИА Новости, 16.07.2021

Задержан подозреваемый в нападении на автобус под Ростовом-на-Дону

Полиция задержала подозреваемого в нападении на пассажиров автобуса в Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в региональных правоохранительных... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T08:49

2021-07-16T08:49

2021-07-16T12:10

ростовская область

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция задержала подозреваемого в нападении на пассажиров автобуса в Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в региональных правоохранительных органах.Других подробностей он не привел.В четверг 51-летний мужчина набросился с ножом на людей, которые следовали из Азова в село Круглое. В итоге 33-летняя женщина скончалась на месте, еще двух женщин — 61 года и 55 лет — госпитализировали в тяжелом состоянии.Позже источник агентства рассказал, что напавший психически нездоров и наблюдается у психиатра. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.

ростовская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Автобус, в котором мужчина напал на водителя и пассажиров. Кадры МВД Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на пассажиров автобуса в Ростовской области. В четверг 51-летний мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса, ехавшего по маршруту город Азов – село Круглое. В итоге 33-летняя женщина скончалась на месте, еще две женщины - 61 год и 55 лет – были госпитализированы в тяжелом состоянии. 2021-07-16T08:49 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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