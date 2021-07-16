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Задержан подозреваемый в нападении на автобус под Ростовом-на-Дону
Задержан подозреваемый в нападении на автобус под Ростовом-на-Дону - РИА Новости, 16.07.2021
Задержан подозреваемый в нападении на автобус под Ростовом-на-Дону
Полиция задержала подозреваемого в нападении на пассажиров автобуса в Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в региональных правоохранительных... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T08:49
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ростовская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция задержала подозреваемого в нападении на пассажиров автобуса в Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в региональных правоохранительных органах.Других подробностей он не привел.В четверг 51-летний мужчина набросился с ножом на людей, которые следовали из Азова в село Круглое. В итоге 33-летняя женщина скончалась на месте, еще двух женщин — 61 года и 55 лет — госпитализировали в тяжелом состоянии.Позже источник агентства рассказал, что напавший психически нездоров и наблюдается у психиатра. Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.
ростовская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Автобус, в котором мужчина напал на водителя и пассажиров. Кадры МВД
Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на пассажиров автобуса в Ростовской области. В четверг 51-летний мужчина напал с ножом на пассажиров автобуса, ехавшего по маршруту город Азов – село Круглое. В итоге 33-летняя женщина скончалась на месте, еще две женщины - 61 год и 55 лет – были госпитализированы в тяжелом состоянии.
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видео, ростовская область, происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на автобус под Ростовом-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция задержала подозреваемого в нападении на пассажиров автобуса в Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в региональных правоохранительных органах.
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08:49 16.07.2021 (обновлено: 12:10 16.07.2021)
 
Задержан подозреваемый в нападении на автобус под Ростовом-на-Дону

В Ростовской области задержали подозреваемого в нападении на пассажиров автобуса с ножом

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Полиция задержала подозреваемого в нападении на пассажиров автобуса в Ростовской области, сообщил РИА Новости источник в региональных правоохранительных органах.
Других подробностей он не привел.
В четверг 51-летний мужчина набросился с ножом на людей, которые следовали из Азова в село Круглое. В итоге 33-летняя женщина скончалась на месте, еще двух женщин — 61 года и 55 лет — госпитализировали в тяжелом состоянии.
Позже источник агентства рассказал, что напавший психически нездоров и наблюдается у психиатра.
Возбуждено уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.
 
Ростовская областьПроисшествия
 
 
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