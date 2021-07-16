Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210716/vzglyad-1741626654.html
Фильм Киры Коваленко получил приз на Каннском фестивале
Фильм Киры Коваленко получил приз на Каннском фестивале - РИА Новости, 17.07.2021
Фильм Киры Коваленко получил приз на Каннском фестивале
Фильм российского режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" получил главный приз в категории "Особый взгляд" 74-го Каннского фестиваля, сообщило издание... РИА Новости, 17.07.2021
2021-07-16T23:35
2021-07-17T00:03
культура
каннский кинофестиваль
александр сокуров
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581574755_0:0:1492:839_1920x0_80_0_0_1723fb88660fedd774d282b949088e52.jpg
ПАРИЖ, 16 июл — РИА Новости. Фильм российского режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" получил главный приз в категории "Особый взгляд" 74-го Каннского фестиваля, сообщило издание Variety.В "Особый взгляд" — вторую по значимости секцию фестиваля — в этом году вошли 20 фильмов, в том числе картина Алексея Германа — младшего "Дело"."Разжимая кулаки" — вторая работа Коваленко, ученицы Александра Сокурова. Фильм снят в Северной Осетии на осетинском языке. Как рассказала режиссер перед показом 10 июля, большую часть ролей в нем исполняют непрофессиональные актеры.Действие картины происходит в городке Мизур, куда отец перевез свою семью после трагических событий. У него двое сыновей и дочь, которых он воспитывает в строгости. Своей любовью отец "душит" дочь, не отпуская ее от себя. Девушка вынашивает планы побега, но разжать отцовские объятия оказывается непросто.В основной конкурсной программе 74-го Каннского фестиваля представлены 24 картины. Победителей объявят в субботу.
https://ria.ru/20210712/serebrennikov-1740992492.html
https://ria.ru/20210709/premera-1740625157.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1a/1581574755_0:0:1120:839_1920x0_80_0_0_1c9780f62f1b1065913bc8bd335b4d27.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
каннский кинофестиваль, александр сокуров, в мире
23:35 16.07.2021 (обновлено: 00:03 17.07.2021)
 
Фильм Киры Коваленко получил приз на Каннском фестивале

Фильм Киры Коваленко получил главный приз в категории "Особый взгляд" Каннского фестиваля

CC BY-SA 4.0 / Spike / Вид с башни Сюке на главную гавань Канн
Вид с башни Сюке на главную гавань Канн - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
CC BY-SA 4.0 / Spike /
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 16 июл — РИА Новости. Фильм российского режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" получил главный приз в категории "Особый взгляд" 74-го Каннского фестиваля, сообщило издание Variety.
В "Особый взгляд" — вторую по значимости секцию фестиваля — в этом году вошли 20 фильмов, в том числе картина Алексея Германа — младшего "Дело".
Кадр из фильма Петровы в гриппе - РИА Новости, 1920, 12.07.2021
12 июля, 19:45Культура
Фильм Серебренникова "Петровы в гриппе" представили в Каннах
"Разжимая кулаки" — вторая работа Коваленко, ученицы Александра Сокурова. Фильм снят в Северной Осетии на осетинском языке. Как рассказала режиссер перед показом 10 июля, большую часть ролей в нем исполняют непрофессиональные актеры.
Действие картины происходит в городке Мизур, куда отец перевез свою семью после трагических событий. У него двое сыновей и дочь, которых он воспитывает в строгости. Своей любовью отец "душит" дочь, не отпуская ее от себя. Девушка вынашивает планы побега, но разжать отцовские объятия оказывается непросто.
В основной конкурсной программе 74-го Каннского фестиваля представлены 24 картины. Победителей объявят в субботу.
Кадр из фильма Дело
9 июля, 15:25Культура
Герман-младший представил свой фильм "Дело" на Каннском фестивале
 
КультураКаннский кинофестивальАлександр СокуровВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В крымском парламенте заявили, что полуостров ничего не должен Украине
08:12Президент Колумбии сократил рабочую неделю
08:00Протестовали, потом грабили. Грозят ли погромы россиянам в ЮАР
08:00Рано расслабились. Принудительную вакцинацию назвали долгом перед страной
08:00"ПВО не поможет": США разрабатывают новое ракетное оружие
07:51Причиной массового ДТП на западе Москвы стал автомобиль каршеринга
07:42Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 90 человек
07:18Власти рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-28
07:07Коммунисты рассказали о столкновениях с протестующими на Кубе
07:03Эксперт рассказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты
07:01Россия сократила вложения в американский госдолг
06:56В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
06:33В Олимпийской деревне в Токио нашли первого заразившегося коронавирусом
06:08Немцев возмутила позиция США по "Северному потоку — 2"
05:51В Эквадоре педагоги объявили голодовку
05:10Во Флориде мужчина избил аллигатора и пытался закинуть его на крышу бара
05:07В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
05:04Эксперт рассказал, может ли коронавирус встраиваться в геном человека
04:35Диетолог назвал пять недооцененных продуктов для укрепления иммунитета
04:22Юрист рассказал, кто может получить "высшую меру" за фейки о вакцинации
Лента новостейМолния