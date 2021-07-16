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Фильм Киры Коваленко получил приз на Каннском фестивале

Фильм Киры Коваленко получил приз на Каннском фестивале - РИА Новости, 17.07.2021

Фильм Киры Коваленко получил приз на Каннском фестивале

Фильм российского режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" получил главный приз в категории "Особый взгляд" 74-го Каннского фестиваля, сообщило издание... РИА Новости, 17.07.2021

2021-07-16T23:35

2021-07-16T23:35

2021-07-17T00:03

культура

каннский кинофестиваль

александр сокуров

в мире

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ПАРИЖ, 16 июл — РИА Новости. Фильм российского режиссера Киры Коваленко "Разжимая кулаки" получил главный приз в категории "Особый взгляд" 74-го Каннского фестиваля, сообщило издание Variety.В "Особый взгляд" — вторую по значимости секцию фестиваля — в этом году вошли 20 фильмов, в том числе картина Алексея Германа — младшего "Дело"."Разжимая кулаки" — вторая работа Коваленко, ученицы Александра Сокурова. Фильм снят в Северной Осетии на осетинском языке. Как рассказала режиссер перед показом 10 июля, большую часть ролей в нем исполняют непрофессиональные актеры.Действие картины происходит в городке Мизур, куда отец перевез свою семью после трагических событий. У него двое сыновей и дочь, которых он воспитывает в строгости. Своей любовью отец "душит" дочь, не отпуская ее от себя. Девушка вынашивает планы побега, но разжать отцовские объятия оказывается непросто.В основной конкурсной программе 74-го Каннского фестиваля представлены 24 картины. Победителей объявят в субботу.

https://ria.ru/20210712/serebrennikov-1740992492.html

https://ria.ru/20210709/premera-1740625157.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каннский кинофестиваль, александр сокуров, в мире