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Выборы в Госдуму будут абсолютно прозрачными, заявила Памфилова
Выборы в Госдуму будут абсолютно прозрачными, заявила Памфилова - РИА Новости, 16.07.2021
Выборы в Госдуму будут абсолютно прозрачными, заявила Памфилова
Выборы в Госдуму будут абсолютно прозрачными и открытыми, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T14:48
2021-07-16T14:48
2021-07-16T14:48
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элла памфилова
госдума рф
политика
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Выборы в Госдуму будут абсолютно прозрачными и открытыми, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова."И у каждого, я еще раз повторю, есть возможность в этом процессе поучаствовать. Поэтому выборы будут абсолютно прозрачны и открыты", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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россия, элла памфилова, госдума рф, политика
Выборы в Госдуму будут абсолютно прозрачными, заявила Памфилова
Глава ЦИК Памфилова: у каждого есть возможность участвовать в выборах в Госдуму