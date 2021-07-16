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Выборы в Госдуму будут абсолютно прозрачными, заявила Памфилова

Выборы в Госдуму будут абсолютно прозрачными, заявила Памфилова - РИА Новости, 16.07.2021

Выборы в Госдуму будут абсолютно прозрачными, заявила Памфилова

Выборы в Госдуму будут абсолютно прозрачными и открытыми, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T14:48

2021-07-16T14:48

2021-07-16T14:48

россия

элла памфилова

госдума рф

политика

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Выборы в Госдуму будут абсолютно прозрачными и открытыми, заявила глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова."И у каждого, я еще раз повторю, есть возможность в этом процессе поучаствовать. Поэтому выборы будут абсолютно прозрачны и открыты", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

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россия, элла памфилова, госдума рф, политика