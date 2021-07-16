https://ria.ru/20210716/vosstanovlenie-1741570350.html
Путин рассказал, от чего зависит восстановление экономики
Путин рассказал, от чего зависит восстановление экономики - РИА Новости, 16.07.2021
Путин рассказал, от чего зависит восстановление экономики
От темпов вакцинации зависит, насколько быстро удастся восстановить экономику и социальную сферу, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T16:13
2021-07-16T16:13
2021-07-16T16:32
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. От темпов вакцинации зависит, насколько быстро удастся восстановить экономику и социальную сферу, заявил президент России Владимир Путин."От темпов вакцинации в мировом масштабе во многом зависит то, насколько быстро удастся восстановить глобальную экономику, минимизировать риски, связанные с новыми волнами заражений, преодолеть негативные тенденции в социальной сфере", - сказал Путин на саммите АТЭС.Он отметил, что пандемия нанесла серьезный удар по всем без исключения участникам АТЭС.
https://radiosputnik.ria.ru/20210713/putin-1741091570.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, в мире
16:13 16.07.2021 (обновлено: 16:32 16.07.2021)
Путин рассказал, от чего зависит восстановление экономики
Президент Путин: от темпов вакцинации зависит, насколько быстро удастся восстановить экономику