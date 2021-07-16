https://ria.ru/20210716/vosstanovlenie-1741570350.html

Путин рассказал, от чего зависит восстановление экономики

Путин рассказал, от чего зависит восстановление экономики - РИА Новости, 16.07.2021

Путин рассказал, от чего зависит восстановление экономики

От темпов вакцинации зависит, насколько быстро удастся восстановить экономику и социальную сферу, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T16:13

2021-07-16T16:13

2021-07-16T16:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/10/1741557982_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_793cca8ac2c55cec1bb747353d28060c.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. От темпов вакцинации зависит, насколько быстро удастся восстановить экономику и социальную сферу, заявил президент России Владимир Путин."От темпов вакцинации в мировом масштабе во многом зависит то, насколько быстро удастся восстановить глобальную экономику, минимизировать риски, связанные с новыми волнами заражений, преодолеть негативные тенденции в социальной сфере", - сказал Путин на саммите АТЭС.Он отметил, что пандемия нанесла серьезный удар по всем без исключения участникам АТЭС.

https://radiosputnik.ria.ru/20210713/putin-1741091570.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, владимир путин, в мире