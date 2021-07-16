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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
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В Тюменской области создают региональную противопожарную службу
В Тюменской области создают региональную противопожарную службу - РИА Новости, 16.07.2021
В Тюменской области создают региональную противопожарную службу
В Тюменской области будет создана региональная противопожарная служба, соответствующее решение приняло областное правительство, сообщает пресс-служба губернатор РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T12:46
2021-07-16T12:46
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 16 июл – РИА Новости. В Тюменской области будет создана региональная противопожарная служба, соответствующее решение приняло областное правительство, сообщает пресс-служба губернатор Тюменской области.Первые подразделения службы появятся в Тюменском, Исетском и Нижнетавдинском районах. Поэтапно группировка сил будет наращиваться до полного охвата территории области.Губернатор области Александр Моор вручил ключи от девяти новых пожарных автомобилей повышенной проходимости работникам муниципальных противопожарных постов."Уверен, что совместная деятельность органов местного самоуправления, правительства региона и управления МЧС России обеспечит надежный уровень защиты населения области от пожаров", – сказал глава региона.Новая техника заступит на боевое дежурство в восьми муниципалитетах региона: Тюменском, Абатском, Бердюжском, Вагайском, Исетском, Казанском, Тобольском и Упоровсом. Специализированные пожарные автомобили предназначены для эффективной работы в сельских условиях – они отличаются повышенной проходимостью и оснащены всем необходимым оборудованием.
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александр моор
12:46 16.07.2021
 

В Тюменской области создают региональную противопожарную службу

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВиды Тюмени
Виды Тюмени - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 16 июл – РИА Новости. В Тюменской области будет создана региональная противопожарная служба, соответствующее решение приняло областное правительство, сообщает пресс-служба губернатор Тюменской области.
Первые подразделения службы появятся в Тюменском, Исетском и Нижнетавдинском районах. Поэтапно группировка сил будет наращиваться до полного охвата территории области.
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Губернатор области Александр Моор вручил ключи от девяти новых пожарных автомобилей повышенной проходимости работникам муниципальных противопожарных постов.
"Уверен, что совместная деятельность органов местного самоуправления, правительства региона и управления МЧС России обеспечит надежный уровень защиты населения области от пожаров", – сказал глава региона.
Новая техника заступит на боевое дежурство в восьми муниципалитетах региона: Тюменском, Абатском, Бердюжском, Вагайском, Исетском, Казанском, Тобольском и Упоровсом. Специализированные пожарные автомобили предназначены для эффективной работы в сельских условиях – они отличаются повышенной проходимостью и оснащены всем необходимым оборудованием.
 
Тюменская областьАлександр Моор
 
 
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