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Памфилова рассказала о видеонаблюдении на выборах в Госдуму
Памфилова рассказала о видеонаблюдении на выборах в Госдуму - РИА Новости, 16.07.2021
Памфилова рассказала о видеонаблюдении на выборах в Госдуму
Центризбирком не сужает, а расширяет возможности видеонаблюдения на выборах в Госдуму; оптимизирует процесс и делает его адресным и ответственным, заявила глава РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T15:16
2021-07-16T15:55
внеочередные парламентские выборы в армении
элла памфилова
цик рф
госдума рф
политика
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Центризбирком не сужает, а расширяет возможности видеонаблюдения на выборах в Госдуму; оптимизирует процесс и делает его адресным и ответственным, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."У нас к ресурсу, на который будет идти трансляция и запись, допущены все участники избирательного процесса. Все партии, у них будет доступ, и их право этот доступ открывать своим представителям, включая тех наблюдателей, которых они определят для того, чтобы они следили по видеонаблюдению, будучи не в участке. У каждого кандидата и самовыдвиженца, через Общественные штабы", - рассказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.По ее словам, ЦИК обязательно в ближайшее время промониторит "весь тот поток истерической лжи, который идет", всех "передергиваний" и аргументировано объяснит, что предполагает."Хочу еще раз сказать, мы не сужаем, ни по сравнению с 2011, с 2012, с 2016 годом, а расширяем возможности видеонаблюдения. Никогда так много не охватывалось участков, не было такого беспрецедентного охвата, как сейчас. Мы просто оптимизируем этот процесс, делаем его адресным и ответственным. И у каждого, я еще раз повторю, есть возможность в этом процессе поучаствовать", - подчеркнула глава ЦИК.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210716/popova-1741548136.html
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внеочередные парламентские выборы в армении, элла памфилова, цик рф, госдума рф, политика
15:16 16.07.2021 (обновлено: 15:55 16.07.2021)
 
Памфилова рассказала о видеонаблюдении на выборах в Госдуму

Глава ЦИК Памфилова: возможности видеонаблюдения на выборах в Госдуму расширяются

© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в фотобанкВеб-камера на избирательном участке
Веб-камера на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Вадим Жернов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Центризбирком не сужает, а расширяет возможности видеонаблюдения на выборах в Госдуму; оптимизирует процесс и делает его адресным и ответственным, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
"У нас к ресурсу, на который будет идти трансляция и запись, допущены все участники избирательного процесса. Все партии, у них будет доступ, и их право этот доступ открывать своим представителям, включая тех наблюдателей, которых они определят для того, чтобы они следили по видеонаблюдению, будучи не в участке. У каждого кандидата и самовыдвиженца, через Общественные штабы", - рассказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.
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По ее словам, ЦИК обязательно в ближайшее время промониторит "весь тот поток истерической лжи, который идет", всех "передергиваний" и аргументировано объяснит, что предполагает.
"Хочу еще раз сказать, мы не сужаем, ни по сравнению с 2011, с 2012, с 2016 годом, а расширяем возможности видеонаблюдения. Никогда так много не охватывалось участков, не было такого беспрецедентного охвата, как сейчас. Мы просто оптимизируем этот процесс, делаем его адресным и ответственным. И у каждого, я еще раз повторю, есть возможность в этом процессе поучаствовать", - подчеркнула глава ЦИК.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
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