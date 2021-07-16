https://ria.ru/20210716/videonablyudenie-1741556351.html

Памфилова рассказала о видеонаблюдении на выборах в Госдуму

Памфилова рассказала о видеонаблюдении на выборах в Госдуму - РИА Новости, 16.07.2021

Памфилова рассказала о видеонаблюдении на выборах в Госдуму

Центризбирком не сужает, а расширяет возможности видеонаблюдения на выборах в Госдуму; оптимизирует процесс и делает его адресным и ответственным, заявила глава РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T15:16

2021-07-16T15:16

2021-07-16T15:55

внеочередные парламентские выборы в армении

элла памфилова

цик рф

госдума рф

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/54535/31/545353163_0:0:2935:1650_1920x0_80_0_0_5f5938b8a485149c89dbd795d20a5a6a.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Центризбирком не сужает, а расширяет возможности видеонаблюдения на выборах в Госдуму; оптимизирует процесс и делает его адресным и ответственным, заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова."У нас к ресурсу, на который будет идти трансляция и запись, допущены все участники избирательного процесса. Все партии, у них будет доступ, и их право этот доступ открывать своим представителям, включая тех наблюдателей, которых они определят для того, чтобы они следили по видеонаблюдению, будучи не в участке. У каждого кандидата и самовыдвиженца, через Общественные штабы", - рассказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.По ее словам, ЦИК обязательно в ближайшее время промониторит "весь тот поток истерической лжи, который идет", всех "передергиваний" и аргументировано объяснит, что предполагает."Хочу еще раз сказать, мы не сужаем, ни по сравнению с 2011, с 2012, с 2016 годом, а расширяем возможности видеонаблюдения. Никогда так много не охватывалось участков, не было такого беспрецедентного охвата, как сейчас. Мы просто оптимизируем этот процесс, делаем его адресным и ответственным. И у каждого, я еще раз повторю, есть возможность в этом процессе поучаствовать", - подчеркнула глава ЦИК.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210716/popova-1741548136.html

https://ria.ru/20210716/vybory-1741548373.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

внеочередные парламентские выборы в армении, элла памфилова, цик рф, госдума рф, политика