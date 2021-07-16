Анжелика Варум подарила на день рождения Леониду Агутину стихотворение
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевцы Леонид Агутин и Анжелика Варум выступают на гала-концерте, посвященном закрытию конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2015" в Сочи
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Сегодня Леониду Агутину исполнилось 53 года. Супруга Анжделика Варум подарила ему на день рождения стихотворение. Она опубликовала его в личном микроблоге.
"Нарушив конфиденциальность,
Презрев нюансы и детальность,
И прочую сентиментальность,
Скажу лишь пару-тройку слов:
Будь, не взирая на фатальность, глобальность и монументальность,
Во что бы то ни стало счастлив!
И обязательно здоров!" — пишет Варум.
Презрев нюансы и детальность,
И прочую сентиментальность,
Скажу лишь пару-тройку слов:
Будь, не взирая на фатальность, глобальность и монументальность,
Во что бы то ни стало счастлив!
И обязательно здоров!" — пишет Варум.
Певица также пожелала Агутину, чтобы его не покидало вдохновение.
Музыкант тоже в день своего рождения опубликован на своей странице в Instagram стихотворение.
"Все из случайностей состоит,
На том стоит.
Никто не знает, зачем рожден
Был он.
Никто не ведает наперед,
Но врет.
А мир стоит, как стоит и так,
И сяк.
И как не путаться, не забыть,
Как быть
Слепым котятам, что все туда-
Сюда?
Кому удача хоть воду пить,
Но жить.
Кому успех - что ни ерунда,
То да.
Хожу пишу, хоть они и глухи
Стихи.
Еще щелчок и пятьдесят три
Смотри.
А я все жалуюсь: Пишется, мол,
В стол.
А Он все дарит мне дураку
Строку…
С днем рождения меня!", — подытожил музыкант.
На том стоит.
Никто не знает, зачем рожден
Был он.
Никто не ведает наперед,
Но врет.
А мир стоит, как стоит и так,
И сяк.
И как не путаться, не забыть,
Как быть
Слепым котятам, что все туда-
Сюда?
Кому удача хоть воду пить,
Но жить.
Кому успех - что ни ерунда,
То да.
Хожу пишу, хоть они и глухи
Стихи.
Еще щелчок и пятьдесят три
Смотри.
А я все жалуюсь: Пишется, мол,
В стол.
А Он все дарит мне дураку
Строку…
С днем рождения меня!", — подытожил музыкант.
К поздравлениям Варум присоединились и поклонники композитора.
"С днем рождения одного из лучших музыкантов мира!", Леонид, с днем рождения! Будьте здоровы и счастливы", "С днем рождения, мой любимый певец", "С Днем Рождения! Гениального музыканта", "Присоединяюсь. Безмерно уважаю, вас Леонид. Пишите свои песни, исполняйте, будьте счастливы!", — пишут пользователи.