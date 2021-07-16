https://ria.ru/20210716/varum-1741526204.html

Анжелика Варум подарила на день рождения Леониду Агутину стихотворение

Анжелика Варум подарила на день рождения Леониду Агутину стихотворение - РИА Новости, 16.07.2021

Анжелика Варум подарила на день рождения Леониду Агутину стихотворение

Сегодня Леониду Агутину исполнилось 53 года. Супруга Анжделика Варум подарила ему на день рождения стихотворение. Она опубликовала его в личном микроблоге. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T14:16

2021-07-16T14:16

2021-07-16T14:16

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Сегодня Леониду Агутину исполнилось 53 года. Супруга Анжделика Варум подарила ему на день рождения стихотворение. Она опубликовала его в личном микроблоге. "Нарушив конфиденциальность,Презрев нюансы и детальность,И прочую сентиментальность,Скажу лишь пару-тройку слов:Будь, не взирая на фатальность, глобальность и монументальность,Во что бы то ни стало счастлив!И обязательно здоров!" — пишет Варум. Певица также пожелала Агутину, чтобы его не покидало вдохновение. Музыкант тоже в день своего рождения опубликован на своей странице в Instagram стихотворение. "Все из случайностей состоит,На том стоит.Никто не знает, зачем рожденБыл он.Никто не ведает наперед,Но врет.А мир стоит, как стоит и так,И сяк.И как не путаться, не забыть,Как бытьСлепым котятам, что все туда-Сюда?Кому удача хоть воду пить,Но жить.Кому успех - что ни ерунда,То да.Хожу пишу, хоть они и глухиСтихи.Еще щелчок и пятьдесят триСмотри.А я все жалуюсь: Пишется, мол,В стол.А Он все дарит мне дуракуСтроку…С днем рождения меня!", — подытожил музыкант. К поздравлениям Варум присоединились и поклонники композитора. "С днем рождения одного из лучших музыкантов мира!", Леонид, с днем рождения! Будьте здоровы и счастливы", "С днем рождения, мой любимый певец", "С Днем Рождения! Гениального музыканта", "Присоединяюсь. Безмерно уважаю, вас Леонид. Пишите свои песни, исполняйте, будьте счастливы!", — пишут пользователи.

https://ria.ru/20210618/galkin-1737613420.html

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шоу-бизнес, новости культуры, знаменитости, звезды, леонид агутин, анжелика варум (мария варум)