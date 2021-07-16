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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210716/varum-1741526204.html
Анжелика Варум подарила на день рождения Леониду Агутину стихотворение
Анжелика Варум подарила на день рождения Леониду Агутину стихотворение - РИА Новости, 16.07.2021
Анжелика Варум подарила на день рождения Леониду Агутину стихотворение
Сегодня Леониду Агутину исполнилось 53 года. Супруга Анжделика Варум подарила ему на день рождения стихотворение. Она опубликовала его в личном микроблоге. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T14:16
2021-07-16T14:16
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анжелика варум (мария варум)
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Сегодня Леониду Агутину исполнилось 53 года. Супруга Анжделика Варум подарила ему на день рождения стихотворение. Она опубликовала его в личном микроблоге. "Нарушив конфиденциальность,Презрев нюансы и детальность,И прочую сентиментальность,Скажу лишь пару-тройку слов:Будь, не взирая на фатальность, глобальность и монументальность,Во что бы то ни стало счастлив!И обязательно здоров!" — пишет Варум. Певица также пожелала Агутину, чтобы его не покидало вдохновение. Музыкант тоже в день своего рождения опубликован на своей странице в Instagram стихотворение. "Все из случайностей состоит,На том стоит.Никто не знает, зачем рожденБыл он.Никто не ведает наперед,Но врет.А мир стоит, как стоит и так,И сяк.И как не путаться, не забыть,Как бытьСлепым котятам, что все туда-Сюда?Кому удача хоть воду пить,Но жить.Кому успех - что ни ерунда,То да.Хожу пишу, хоть они и глухиСтихи.Еще щелчок и пятьдесят триСмотри.А я все жалуюсь: Пишется, мол,В стол.А Он все дарит мне дуракуСтроку…С днем рождения меня!", — подытожил музыкант. К поздравлениям Варум присоединились и поклонники композитора. "С днем рождения одного из лучших музыкантов мира!", Леонид, с днем рождения! Будьте здоровы и счастливы", "С днем рождения, мой любимый певец", "С Днем Рождения! Гениального музыканта", "Присоединяюсь. Безмерно уважаю, вас Леонид. Пишите свои песни, исполняйте, будьте счастливы!", — пишут пользователи.
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шоу-бизнес, новости культуры, знаменитости, звезды, леонид агутин, анжелика варум (мария варум)
14:16 16.07.2021
 

Анжелика Варум подарила на день рождения Леониду Агутину стихотворение

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевцы Леонид Агутин и Анжелика Варум выступают на гала-концерте, посвященном закрытию конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2015" в Сочи
Певцы Леонид Агутин и Анжелика Варум выступают на гала-концерте, посвященном закрытию конкурса молодых исполнителей популярной музыки Новая Волна 2015 в Сочи - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Сегодня Леониду Агутину исполнилось 53 года. Супруга Анжделика Варум подарила ему на день рождения стихотворение. Она опубликовала его в личном микроблоге.
"Нарушив конфиденциальность,
Презрев нюансы и детальность,
И прочую сентиментальность,
Скажу лишь пару-тройку слов:
Будь, не взирая на фатальность, глобальность и монументальность,
Во что бы то ни стало счастлив!
И обязательно здоров!" — пишет Варум.
Певица также пожелала Агутину, чтобы его не покидало вдохновение.
Музыкант тоже в день своего рождения опубликован на своей странице в Instagram стихотворение.
"Все из случайностей состоит,
На том стоит.
Никто не знает, зачем рожден
Был он.
Никто не ведает наперед,
Но врет.
А мир стоит, как стоит и так,
И сяк.

И как не путаться, не забыть,
Как быть
Слепым котятам, что все туда-
Сюда?
Кому удача хоть воду пить,
Но жить.
Кому успех - что ни ерунда,
То да.

Хожу пишу, хоть они и глухи
Стихи.
Еще щелчок и пятьдесят три
Смотри.
А я все жалуюсь: Пишется, мол,
В стол.
А Он все дарит мне дураку
Строку…

С днем рождения меня!", — подытожил музыкант.
К поздравлениям Варум присоединились и поклонники композитора.
"С днем рождения одного из лучших музыкантов мира!", Леонид, с днем рождения! Будьте здоровы и счастливы", "С днем рождения, мой любимый певец", "С Днем Рождения! Гениального музыканта", "Присоединяюсь. Безмерно уважаю, вас Леонид. Пишите свои песни, исполняйте, будьте счастливы!", — пишут пользователи.
Телеведущий Максим Галкин - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
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КультураШоу-бизнесНовости культурыЗнаменитостизвездыЛеонид АгутинАнжелика Варум (Мария Варум)
 
 
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