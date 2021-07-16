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Мишустин призвал увеличить объемы производства вакцин от COVID-19

Мишустин призвал увеличить объемы производства вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2021

Мишустин призвал увеличить объемы производства вакцин от COVID-19

Необходимо увеличить объемы производства вакцин от коронавируса, чтобы обеспечить их необходимое количество в регионах, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T13:36

2021-07-16T13:36

2021-07-16T13:58

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Необходимо увеличить объемы производства вакцин от коронавируса, чтобы обеспечить их необходимое количество в регионах, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.На заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции он отметил, что все больше людей хотят сделать прививку от COVID, количество желающих увеличилось почти в два раза, и это накладывает дополнительную ответственность на фармацевтическую индустрию."Учитывая растущий спрос, нужно увеличить объемы производства важно обеспечить достаточное количество вакцин в субъектах Российской Федерации. Производители вакцин должны выполнять взятые на себя обязательства, понимая, что этот вопрос является приоритетным в условиях распространения коронавируса, использовать все силы и ресурсы для производства необходимых качественных препаратов", - сказал Мишустин.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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