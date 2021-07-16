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Мишустин призвал увеличить объемы производства вакцин от COVID-19
Мишустин призвал увеличить объемы производства вакцин от COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2021
Мишустин призвал увеличить объемы производства вакцин от COVID-19
Необходимо увеличить объемы производства вакцин от коронавируса, чтобы обеспечить их необходимое количество в регионах, заявил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:36
2021-07-16T13:36
2021-07-16T13:58
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Необходимо увеличить объемы производства вакцин от коронавируса, чтобы обеспечить их необходимое количество в регионах, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.На заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции он отметил, что все больше людей хотят сделать прививку от COVID, количество желающих увеличилось почти в два раза, и это накладывает дополнительную ответственность на фармацевтическую индустрию."Учитывая растущий спрос, нужно увеличить объемы производства важно обеспечить достаточное количество вакцин в субъектах Российской Федерации. Производители вакцин должны выполнять взятые на себя обязательства, понимая, что этот вопрос является приоритетным в условиях распространения коронавируса, использовать все силы и ресурсы для производства необходимых качественных препаратов", - сказал Мишустин.
РИА Новости
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РИА Новости
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество
13:36 16.07.2021 (обновлено: 13:58 16.07.2021)
Мишустин призвал увеличить объемы производства вакцин от COVID-19
Премьер Мишустин увеличить объемы производства вакцин от COVID-19, чтобы обеспечить их достаточность