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Мурашко рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в России
Мурашко рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в России - РИА Новости, 16.07.2021
Мурашко рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в России
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сказал, что каждую неделю заметен прирост темпов вакцинации, в пиковые дни доходит до 1 миллиона человек в сутки. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T21:07
2021-07-16T21:07
2021-07-16T21:07
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сказал, что каждую неделю заметен прирост темпов вакцинации, в пиковые дни доходит до 1 миллиона человек в сутки."Каждую неделю видим прирост. Вот сейчас мы видим этот прирост еще в 2 раза. Темпы вакцинации сегодня в пиковые дни доходят до 1-го миллиона человек в сутки", - сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".
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вакцинация россиян от covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
Мурашко рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в России
Глава Минздрава Мурашко: в пиковые дни от коронавируса прививаются до миллиона человек в день