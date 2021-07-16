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Мурашко рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в России

Мурашко рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в России - РИА Новости, 16.07.2021

Мурашко рассказал о темпах вакцинации от коронавируса в России

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сказал, что каждую неделю заметен прирост темпов вакцинации, в пиковые дни доходит до 1 миллиона человек в сутки. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T21:07

2021-07-16T21:07

2021-07-16T21:07

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сказал, что каждую неделю заметен прирост темпов вакцинации, в пиковые дни доходит до 1 миллиона человек в сутки."Каждую неделю видим прирост. Вот сейчас мы видим этот прирост еще в 2 раза. Темпы вакцинации сегодня в пиковые дни доходят до 1-го миллиона человек в сутки", - сказал министр в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия-24".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество