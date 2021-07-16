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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741589777.html
В Москве компаниям продлили срок подачи данных о вакцинации от COVID-19
В Москве компаниям продлили срок подачи данных о вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 16.07.2021
В Москве компаниям продлили срок подачи данных о вакцинации от COVID-19
Управление Роспотребнадзора по Москве увеличило срок предоставления сведений о вакцинации сотрудников от COVID-19 для работодателей, которые не представили... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T17:42
2021-07-16T17:56
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве увеличило срок предоставления сведений о вакцинации сотрудников от COVID-19 для работодателей, которые не представили данные на портал mos.ru, они обязаны сделать это до 22 июля, сообщается на сайте ведомства.Согласно постановлению главы управления Роспотребнадзора по столице Елены Андреевой об обязательной вакцинации в ряде сфер, работодатели Москвы должны были отчитаться о вакцинации 60% сотрудников хотя бы одним компонентом вакцины. Как сообщил Роспотребнадзор, большинство работодателей прислушались к требованию. Однако ряд организаций так и не представил данные о вакцинации сотрудников, что не позволяет обеспечить контроль выполнения требований постановления."В связи с этим Управлением Роспотребнадзора по Москве в такие организации направлено официальное предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предусмотренной административной ответственности за нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства", - говорится в сообщении.Также отмечается, что в соответствии с предостережением установлен дополнительный срок для сдачи отчета о выполнении требований постановления."Работодатели, которые не представили сведения об исполнении постановления на портал mos.ru, обязаны сделать это до 22.07.21, дополнительно уведомив Управление Роспотребнадзора по Москве",- говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741583005.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, общество
17:42 16.07.2021 (обновлено: 17:56 16.07.2021)
 
В Москве компаниям продлили срок подачи данных о вакцинации от COVID-19

Роспотребнадзор Москвы увеличил работодателям срок подачи данных о вакцинации от COVID-19 до 22 июля

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19)
Сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Управление Роспотребнадзора по Москве увеличило срок предоставления сведений о вакцинации сотрудников от COVID-19 для работодателей, которые не представили данные на портал mos.ru, они обязаны сделать это до 22 июля, сообщается на сайте ведомства.
Согласно постановлению главы управления Роспотребнадзора по столице Елены Андреевой об обязательной вакцинации в ряде сфер, работодатели Москвы должны были отчитаться о вакцинации 60% сотрудников хотя бы одним компонентом вакцины. Как сообщил Роспотребнадзор, большинство работодателей прислушались к требованию. Однако ряд организаций так и не представил данные о вакцинации сотрудников, что не позволяет обеспечить контроль выполнения требований постановления.
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"В связи с этим Управлением Роспотребнадзора по Москве в такие организации направлено официальное предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предусмотренной административной ответственности за нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в соответствии с предостережением установлен дополнительный срок для сдачи отчета о выполнении требований постановления.
"Работодатели, которые не представили сведения об исполнении постановления на портал mos.ru, обязаны сделать это до 22.07.21, дополнительно уведомив Управление Роспотребнадзора по Москве",- говорится в сообщении.
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