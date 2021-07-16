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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741583005.html
В Роспотребнадзоре рассказали о вакцинации москвичей
В Роспотребнадзоре рассказали о вакцинации москвичей - РИА Новости, 16.07.2021
В Роспотребнадзоре рассказали о вакцинации москвичей
Большинство предприятий Москвы выполнили требования о вакцинации сотрудников от COVID, за месяц вакцинацию прошли более 2 миллионов граждан, что соответствует... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T17:12
2021-07-16T17:24
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Большинство предприятий Москвы выполнили требования о вакцинации сотрудников от COVID, за месяц вакцинацию прошли более 2 миллионов граждан, что соответствует числу работников, которые обязаны были вакцинироваться первым компонентом или однокомпонентной вакциной, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора."Объёмы и темпы вакцинации в городе свидетельствуют о том, что большинство предприятий выполнили требования постановления. В целом за месяц с момента подписания нормативного акта вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более 2 миллионов граждан, что соответствует оценочному числу работников, которые обязаны были вакцинироваться первым компонентом или однокомпонентной вакциной", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по городу Москве в срок до 15 июля руководители организаций в сферах торговли, услуг и иных областях обязаны организовать проведение вакцинации против коронавируса первым компонентом или однокомпонентной вакциной, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников."По состоянию на 15 июля большинство организаций представили необходимые сведения о вакцинации работников через портал. В настоящее время совместно с Правительством Москвы проводится сверка предоставленных работодателями списков сотрудников через централизованные информационные системы учета всех вакцинированных по стране", - добавили в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741519154.html
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, москва
17:12 16.07.2021 (обновлено: 17:24 16.07.2021)
 
В Роспотребнадзоре рассказали о вакцинации москвичей

Роспотребнадзор: в Москве за месяц вакцинировалось более двух миллионов человек

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЦентр вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Центр вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Большинство предприятий Москвы выполнили требования о вакцинации сотрудников от COVID, за месяц вакцинацию прошли более 2 миллионов граждан, что соответствует числу работников, которые обязаны были вакцинироваться первым компонентом или однокомпонентной вакциной, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.
"Объёмы и темпы вакцинации в городе свидетельствуют о том, что большинство предприятий выполнили требования постановления. В целом за месяц с момента подписания нормативного акта вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более 2 миллионов граждан, что соответствует оценочному числу работников, которые обязаны были вакцинироваться первым компонентом или однокомпонентной вакциной", - говорится в сообщении.
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В ведомстве напомнили, что в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по городу Москве в срок до 15 июля руководители организаций в сферах торговли, услуг и иных областях обязаны организовать проведение вакцинации против коронавируса первым компонентом или однокомпонентной вакциной, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников.
"По состоянию на 15 июля большинство организаций представили необходимые сведения о вакцинации работников через портал. В настоящее время совместно с Правительством Москвы проводится сверка предоставленных работодателями списков сотрудников через централизованные информационные системы учета всех вакцинированных по стране", - добавили в Роспотребнадзоре.
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