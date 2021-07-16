https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741583005.html

В Роспотребнадзоре рассказали о вакцинации москвичей

В Роспотребнадзоре рассказали о вакцинации москвичей - РИА Новости, 16.07.2021

В Роспотребнадзоре рассказали о вакцинации москвичей

Большинство предприятий Москвы выполнили требования о вакцинации сотрудников от COVID, за месяц вакцинацию прошли более 2 миллионов граждан, что соответствует... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T17:12

2021-07-16T17:12

2021-07-16T17:24

распространение коронавируса

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коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Большинство предприятий Москвы выполнили требования о вакцинации сотрудников от COVID, за месяц вакцинацию прошли более 2 миллионов граждан, что соответствует числу работников, которые обязаны были вакцинироваться первым компонентом или однокомпонентной вакциной, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора."Объёмы и темпы вакцинации в городе свидетельствуют о том, что большинство предприятий выполнили требования постановления. В целом за месяц с момента подписания нормативного акта вакцинацию от COVID-19 в Москве прошли более 2 миллионов граждан, что соответствует оценочному числу работников, которые обязаны были вакцинироваться первым компонентом или однокомпонентной вакциной", - говорится в сообщении.В ведомстве напомнили, что в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача по городу Москве в срок до 15 июля руководители организаций в сферах торговли, услуг и иных областях обязаны организовать проведение вакцинации против коронавируса первым компонентом или однокомпонентной вакциной, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников."По состоянию на 15 июля большинство организаций представили необходимые сведения о вакцинации работников через портал. В настоящее время совместно с Правительством Москвы проводится сверка предоставленных работодателями списков сотрудников через централизованные информационные системы учета всех вакцинированных по стране", - добавили в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741519154.html

https://ria.ru/20210716/superantitelo-1741565774.html

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