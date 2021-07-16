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В Кремле оценили темпы вакцинации от COVID-19 в России

В Кремле оценили темпы вакцинации от COVID-19 в России - РИА Новости, 16.07.2021

В Кремле оценили темпы вакцинации от COVID-19 в России

Вакцинация от коронавируса в России проходит не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T12:48

2021-07-16T12:48

2021-07-16T13:00

вакцинация россиян от covid-19

распространение коронавируса

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коронавирусы

здоровье - общество

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в России проходит не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы действительно не так продвинулись в деле вакцинации населения, как хотелось бы", - сказал Песков журналистам.По его словам, из-за этого Россия столкнулась с "очевидными негативными последствиями".

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2021

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