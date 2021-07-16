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В Кремле оценили темпы вакцинации от COVID-19 в России
В Кремле оценили темпы вакцинации от COVID-19 в России - РИА Новости, 16.07.2021
В Кремле оценили темпы вакцинации от COVID-19 в России
Вакцинация от коронавируса в России проходит не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T12:48
2021-07-16T12:48
2021-07-16T13:00
вакцинация россиян от covid-19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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здоровье - общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Вакцинация от коронавируса в России проходит не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы действительно не так продвинулись в деле вакцинации населения, как хотелось бы", - сказал Песков журналистам.По его словам, из-за этого Россия столкнулась с "очевидными негативными последствиями".
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12:48 16.07.2021 (обновлено: 13:00 16.07.2021)
В Кремле оценили темпы вакцинации от COVID-19 в России
Пресс-секретарь президента Песков: вакцинация проходит не такими быстрыми темпами, как хотелось бы