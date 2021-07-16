12:49 16.07.2021 (обновлено: 13:35 16.07.2021)
В Кремле назвали условие одобрения иностранных вакцин в России
Пресс-секретарь президента Песков: для одобрения иностранных вакцин нужны встречные шаги от Запада
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Проблема непризнания российских вакцин за рубежом существует, а для одобрения иностранных препаратов нужны встречные шаги со стороны Запада, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что некоторые работающие в Москве сотрудники дипмиссий, в том числе привившиеся "Спутником V" по предложению МИД России, столкнулись с трудностями при попытке получить QR-код.
"Нет, пока решения этой проблемы нет, но мы знаем о существовании этой проблемы. Действительно, факт непризнания вакцин. Мы, например, очень приветствовали бы, если наша вакцина была признана в соответствующих зарубежных странах. Конечно, это большая проблема непризнания вакцин", — пояснил представитель Кремля.
Он отметил, что ответ на этот вопрос предстоит найти вместе с международными партнерами. При этом Песков подчеркнул, что для этого "необходимо встречное движение".
Власти, по его словам, не могут ставить людей, также испытывающих большие проблемы при путешествиях за границу, в дискриминированное положение.
В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от COVID-19, переболели им не более чем полгода назад или имеют отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.
Иммунизация от коронавируса проводится во всех российских регионах. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".
За рубежом наибольшей популярностью пользуются вакцины от Pfizer и BioNTech (созданы в Германии и США), AstraZeneca (Великобритания и Швеция), Moderna (США), а также китайские BBIBP-CorV, Sinopharm и CoronaVac.