https://ria.ru/20210716/vaktsina-1741519384.html

В Кремле назвали условие одобрения иностранных вакцин в России

В Кремле назвали условие одобрения иностранных вакцин в России - РИА Новости, 16.07.2021

В Кремле назвали условие одобрения иностранных вакцин в России

Проблема непризнания российских вакцин за рубежом существует, а для одобрения иностранных препаратов нужны встречные шаги со стороны Запада, заявил... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T12:49

2021-07-16T12:49

2021-07-16T13:35

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вакцина "спутник лайт"

вакцина "эпиваккорона"

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Проблема непризнания российских вакцин за рубежом существует, а для одобрения иностранных препаратов нужны встречные шаги со стороны Запада, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что некоторые работающие в Москве сотрудники дипмиссий, в том числе привившиеся "Спутником V" по предложению МИД России, столкнулись с трудностями при попытке получить QR-код.Он отметил, что ответ на этот вопрос предстоит найти вместе с международными партнерами. При этом Песков подчеркнул, что для этого "необходимо встречное движение".Власти, по его словам, не могут ставить людей, также испытывающих большие проблемы при путешествиях за границу, в дискриминированное положение.В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от COVID-19, переболели им не более чем полгода назад или имеют отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.Иммунизация от коронавируса проводится во всех российских регионах. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".За рубежом наибольшей популярностью пользуются вакцины от Pfizer и BioNTech (созданы в Германии и США), AstraZeneca (Великобритания и Швеция), Moderna (США), а также китайские BBIBP-CorV, Sinopharm и CoronaVac.

https://ria.ru/20210714/vaktsiny-1741281897.html

https://ria.ru/20210716/vaktsinatsiya-1741519154.html

швеция

москва

сша

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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