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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/vaktsina-1741519384.html
В Кремле назвали условие одобрения иностранных вакцин в России
В Кремле назвали условие одобрения иностранных вакцин в России - РИА Новости, 16.07.2021
В Кремле назвали условие одобрения иностранных вакцин в России
Проблема непризнания российских вакцин за рубежом существует, а для одобрения иностранных препаратов нужны встречные шаги со стороны Запада, заявил... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T12:49
2021-07-16T13:35
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вакцина "эпиваккорона"
вакцина "спутник v"
распространение коронавируса
коронавирус в россии
astrazeneca
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Проблема непризнания российских вакцин за рубежом существует, а для одобрения иностранных препаратов нужны встречные шаги со стороны Запада, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее сообщалось, что некоторые работающие в Москве сотрудники дипмиссий, в том числе привившиеся "Спутником V" по предложению МИД России, столкнулись с трудностями при попытке получить QR-код.Он отметил, что ответ на этот вопрос предстоит найти вместе с международными партнерами. При этом Песков подчеркнул, что для этого "необходимо встречное движение".Власти, по его словам, не могут ставить людей, также испытывающих большие проблемы при путешествиях за границу, в дискриминированное положение.В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от COVID-19, переболели им не более чем полгода назад или имеют отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.Иммунизация от коронавируса проводится во всех российских регионах. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".За рубежом наибольшей популярностью пользуются вакцины от Pfizer и BioNTech (созданы в Германии и США), AstraZeneca (Великобритания и Швеция), Moderna (США), а также китайские BBIBP-CorV, Sinopharm и CoronaVac.
https://ria.ru/20210714/vaktsiny-1741281897.html
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вакцина "ковивак", вакцина "спутник лайт", вакцина "эпиваккорона", вакцина "спутник v", коронавирус в россии, astrazeneca , швеция, москва, сша, вакцинация россиян от covid-19, россия, дмитрий песков, политика
12:49 16.07.2021 (обновлено: 13:35 16.07.2021)
 
В Кремле назвали условие одобрения иностранных вакцин в России

Пресс-секретарь президента Песков: для одобрения иностранных вакцин нужны встречные шаги от Запада

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Проблема непризнания российских вакцин за рубежом существует, а для одобрения иностранных препаратов нужны встречные шаги со стороны Запада, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что некоторые работающие в Москве сотрудники дипмиссий, в том числе привившиеся "Спутником V" по предложению МИД России, столкнулись с трудностями при попытке получить QR-код.

"Нет, пока решения этой проблемы нет, но мы знаем о существовании этой проблемы. Действительно, факт непризнания вакцин. Мы, например, очень приветствовали бы, если наша вакцина была признана в соответствующих зарубежных странах. Конечно, это большая проблема непризнания вакцин", — пояснил представитель Кремля.

Он отметил, что ответ на этот вопрос предстоит найти вместе с международными партнерами. При этом Песков подчеркнул, что для этого "необходимо встречное движение".
Власти, по его словам, не могут ставить людей, также испытывающих большие проблемы при путешествиях за границу, в дискриминированное положение.
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В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от COVID-19, переболели им не более чем полгода назад или имеют отрицательный ПЦР-тест. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.
Иммунизация от коронавируса проводится во всех российских регионах. В стране доступны три препарата: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Ревакцинацию делают "Спутником Лайт".
За рубежом наибольшей популярностью пользуются вакцины от Pfizer и BioNTech (созданы в Германии и США), AstraZeneca (Великобритания и Швеция), Moderna (США), а также китайские BBIBP-CorV, Sinopharm и CoronaVac.
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