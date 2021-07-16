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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/vaktsina-1741508507.html
Воробьев рассказал, сколько жителей Подмосковья привились от коронавируса
Воробьев рассказал, сколько жителей Подмосковья привились от коронавируса - РИА Новости, 16.07.2021
Воробьев рассказал, сколько жителей Подмосковья привились от коронавируса
Вакцинацию от COVID первым компонентом в Подмосковье прошли более 2,3 миллиона человек, полностью - около 1,3 миллиона, сообщает губернатор Московской области... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T11:59
2021-07-16T12:04
вакцинация россиян от covid-19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Вакцинацию от COVID первым компонентом в Подмосковье прошли более 2,3 миллиона человек, полностью - около 1,3 миллиона, сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев."Вакцина от коронавируса помогает сохранить здоровье, а иногда и жизнь. В Подмосковье это хорошо понимают - в регионе первым компонентом привились уже более 2,3 миллиона человек, а полностью - около 1,3 миллиона. Важная цель - достижение коллективного иммунитета", - пишет губернатор в своем официальном telegram-аккаунте "Воробьев Live".
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество
11:59 16.07.2021 (обновлено: 12:04 16.07.2021)
 
Воробьев рассказал, сколько жителей Подмосковья привились от коронавируса

Губернатор Воробьев: первым компонентом вакцины привились более 2,3 миллиона жителей Подмосковья

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках ампулу с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Вакцинацию от COVID первым компонентом в Подмосковье прошли более 2,3 миллиона человек, полностью - около 1,3 миллиона, сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Вакцина от коронавируса помогает сохранить здоровье, а иногда и жизнь. В Подмосковье это хорошо понимают - в регионе первым компонентом привились уже более 2,3 миллиона человек, а полностью - около 1,3 миллиона. Важная цель - достижение коллективного иммунитета", - пишет губернатор в своем официальном telegram-аккаунте "Воробьев Live".
Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
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Распространение коронавирусаВакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московская область (Подмосковье)Общество
 
 
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