https://ria.ru/20210716/vaktsina-1741508507.html

Воробьев рассказал, сколько жителей Подмосковья привились от коронавируса

Воробьев рассказал, сколько жителей Подмосковья привились от коронавируса - РИА Новости, 16.07.2021

Воробьев рассказал, сколько жителей Подмосковья привились от коронавируса

Вакцинацию от COVID первым компонентом в Подмосковье прошли более 2,3 миллиона человек, полностью - около 1,3 миллиона, сообщает губернатор Московской области... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T11:59

2021-07-16T11:59

2021-07-16T12:04

вакцинация россиян от covid-19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Вакцинацию от COVID первым компонентом в Подмосковье прошли более 2,3 миллиона человек, полностью - около 1,3 миллиона, сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев."Вакцина от коронавируса помогает сохранить здоровье, а иногда и жизнь. В Подмосковье это хорошо понимают - в регионе первым компонентом привились уже более 2,3 миллиона человек, а полностью - около 1,3 миллиона. Важная цель - достижение коллективного иммунитета", - пишет губернатор в своем официальном telegram-аккаунте "Воробьев Live".

https://ria.ru/20210716/nakazanie-1741505315.html

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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