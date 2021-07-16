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Воробьев рассказал, сколько жителей Подмосковья привились от коронавируса
Воробьев рассказал, сколько жителей Подмосковья привились от коронавируса - РИА Новости, 16.07.2021
Воробьев рассказал, сколько жителей Подмосковья привились от коронавируса
Вакцинацию от COVID первым компонентом в Подмосковье прошли более 2,3 миллиона человек, полностью - около 1,3 миллиона, сообщает губернатор Московской области... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T11:59
2021-07-16T11:59
2021-07-16T12:04
вакцинация россиян от covid-19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Вакцинацию от COVID первым компонентом в Подмосковье прошли более 2,3 миллиона человек, полностью - около 1,3 миллиона, сообщает губернатор Московской области Андрей Воробьев."Вакцина от коронавируса помогает сохранить здоровье, а иногда и жизнь. В Подмосковье это хорошо понимают - в регионе первым компонентом привились уже более 2,3 миллиона человек, а полностью - около 1,3 миллиона. Важная цель - достижение коллективного иммунитета", - пишет губернатор в своем официальном telegram-аккаунте "Воробьев Live".
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, московская область (подмосковье), общество
11:59 16.07.2021 (обновлено: 12:04 16.07.2021)
Воробьев рассказал, сколько жителей Подмосковья привились от коронавируса
Губернатор Воробьев: первым компонентом вакцины привились более 2,3 миллиона жителей Подмосковья