https://ria.ru/20210716/ubiystvo-1741546560.html

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве двух человек

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве двух человек - РИА Новости, 16.07.2021

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве двух человек

Мужчина в Челябинской области задержан по подозрению в убийстве двух человек, сообщает в пятницу СУСК по региону. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T14:41

2021-07-16T14:41

2021-07-16T14:41

россия

южноуральск

челябинская область

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июл – РИА Новости. Мужчина в Челябинской области задержан по подозрению в убийстве двух человек, сообщает в пятницу СУСК по региону."Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.В отношении 43-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц).По версии следствия, утром 15 июля в квартире одного из домов города Южноуральска у подозреваемого в ходе совместного распития спиртного возник бытовой конфликт со знакомым местным жителем. В ходе конфликта он нанес потерпевшему ножевые ранения и удар топором, ставшие причиной его смерти, отмечает СУСК. Затем подозреваемый решил убить двух женщин, находившихся в квартире и ставших свидетелями преступления, считает следствие. Им он нанес ножевые ранения и удары топором, после чего скрылся с места преступления, полагают следователи.От полученных ранений одна из женщин скончалась, второй была оказана неотложная медицинская помощь, которая позволила спасти ей жизнь, сообщает ведомство.

https://ria.ru/20210716/ubiystvo-1741525470.html

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россия

южноуральск

челябинская область

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россия, южноуральск, челябинская область, происшествия