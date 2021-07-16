https://ria.ru/20210716/ubiystvo-1741525470.html
Жительница КБР получила два года колонии за убийство младенца
Жительница КБР получила два года колонии за убийство младенца - РИА Новости, 16.07.2021
Жительница КБР получила два года колонии за убийство младенца
Суд в Нальчике приговорил к двум годам лишения свободы жительницу Кабардино-Балкарии, которую обвиняли в том, что она задушила своего новорожденного ребенка,... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:16
2021-07-16T13:16
2021-07-16T13:16
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кабардино-балкарская республика (кбр)
нальчик
происшествия
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НАЛЬЧИК, 16 июл – РИА Новости. Суд в Нальчике приговорил к двум годам лишения свободы жительницу Кабардино-Балкарии, которую обвиняли в том, что она задушила своего новорожденного ребенка, сообщает региональная прокуратура.Ранее сообщалось, что 29-летняя девушка узнала, что беременна, и во избежание конфликта с родственниками, которые могли осудить ее за аморальный образ жизни, решила скрыть этот факт и не встала на учет к врачу-гинекологу. В конце апреля 2021 года она родила ребенка на съемной квартире и задушила его. Женщине было предъявлено обвинение по статье "Убийство матерью новорожденного ребенка" УК РФ, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы."Суд, согласившись с доводами государственного обвинителя, признал подсудимую виновной и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210715/ubiystvo-1741379425.html
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россия, кабардино-балкарская республика (кбр), нальчик, происшествия
Жительница КБР получила два года колонии за убийство младенца
Жительница Кабардино-Балкарии получила два года колонии за убийство новорожденного ребенка