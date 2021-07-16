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https://ria.ru/20210716/turtsiya-1741623351.html
Турецким отелям грозит закрытие за шведский стол
Турецким отелям грозит закрытие за шведский стол - РИА Новости, 16.07.2021
Турецким отелям грозит закрытие за шведский стол
Турецкие отели, которые переходят на обслуживание в формате привычного "шведского стола" при пандемии, могут быть оштрафованы или закрыты, заявил РИА Новости... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T22:23
2021-07-16T22:27
распространение коронавируса
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анталья (провинция)
новости - туризм
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АНКАРА, 16 июл – РИА Новости, Алёна Палажченко. Турецкие отели, которые переходят на обслуживание в формате привычного "шведского стола" при пандемии, могут быть оштрафованы или закрыты, заявил РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр в пятницу.Ранее российские СМИ сообщили, что в отелях Антальи туристы из РФ заметили существенное отступление от правил, действующих в Турции в рамках борьбы с коронавирусом. В частности, в некоторых отелях еду на тарелки накладывают не официанты в масках и перчатках, а сами туристы, как это было ранее на "шведских столах"."В сертификации безопасного туризма никаких изменений нет. В случае, если в ходе проверок со стороны министерства культуры и туризма Турции в отеле выявляются нарушения, то он подвергается штрафу. А если гостиничное предприятие продолжает упорствовать в нежелании следовать установленным нормам, то оно может быть закрыто. На сегодняшний день уже несколько таких гостиниц были подвергнуты штрафам, а впоследствии закрыты", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о правомерности обслуживания в формате привычного "шведского стола".Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.Ранее министерство культуры и туризма Турции сообщило о запуске программы по сертификации здорового туризма, которая включает широкий спектр мер по безопасности транспортировки, проживания, состояния здоровья сотрудников учреждений туристической сферы и гостей страны. Программа сертификации состоит из четырех разделов: "Здоровье и безопасность пассажиров", "Здоровье и безопасность сотрудников", "Меры предосторожности на объектах" и "Меры предосторожности в сфере транспорта".
https://ria.ru/20210716/turtsiya-1741518205.html
https://ria.ru/20210712/otpuska-1740898493.html
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коронавирус covid-19, россия, туризм, коронавирусы, анталья (провинция), новости - туризм, здоровье - общество, турция
22:23 16.07.2021 (обновлено: 22:27 16.07.2021)
 
Турецким отелям грозит закрытие за шведский стол

Турецкие отели, переходящие на формат "шведского стола", могут оштрафовать или закрыть

CC0 / strecosa / Блюда на "шведском" столе
Блюда на шведском столе - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
CC0 / strecosa /
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АНКАРА, 16 июл – РИА Новости, Алёна Палажченко. Турецкие отели, которые переходят на обслуживание в формате привычного "шведского стола" при пандемии, могут быть оштрафованы или закрыты, заявил РИА Новости глава Федерации отельеров Турции Сурури Чорабатыр в пятницу.
Ранее российские СМИ сообщили, что в отелях Антальи туристы из РФ заметили существенное отступление от правил, действующих в Турции в рамках борьбы с коронавирусом. В частности, в некоторых отелях еду на тарелки накладывают не официанты в масках и перчатках, а сами туристы, как это было ранее на "шведских столах".
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"В сертификации безопасного туризма никаких изменений нет. В случае, если в ходе проверок со стороны министерства культуры и туризма Турции в отеле выявляются нарушения, то он подвергается штрафу. А если гостиничное предприятие продолжает упорствовать в нежелании следовать установленным нормам, то оно может быть закрыто. На сегодняшний день уже несколько таких гостиниц были подвергнуты штрафам, а впоследствии закрыты", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о правомерности обслуживания в формате привычного "шведского стола".
Решение о возобновлении авиасообщения с Турцией было принято во второй половине июня оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ. С 22 июня в Турцию из России начали осуществляться регулярные и чартерные рейсы.
Ранее министерство культуры и туризма Турции сообщило о запуске программы по сертификации здорового туризма, которая включает широкий спектр мер по безопасности транспортировки, проживания, состояния здоровья сотрудников учреждений туристической сферы и гостей страны. Программа сертификации состоит из четырех разделов: "Здоровье и безопасность пассажиров", "Здоровье и безопасность сотрудников", "Меры предосторожности на объектах" и "Меры предосторожности в сфере транспорта".
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