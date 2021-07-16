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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210716/turtsiya-1741579664.html
Эксперты рассказали, за что в Турции туриста могут отправить в тюрьму
Эксперты рассказали, за что в Турции туриста могут отправить в тюрьму - РИА Новости, 16.07.2021
Эксперты рассказали, за что в Турции туриста могут отправить в тюрьму
Туроператоры рассказали, за какие проступки отдыхающим в Турции грозит штраф, депортация и даже тюрьма, сообщает АТОР. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T18:11
2021-07-16T18:11
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туризм
туризм
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новости - туризм
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Туроператоры рассказали, за какие проступки отдыхающим в Турции грозит штраф, депортация и даже тюрьма, сообщает АТОР.Пару недель назад СМИ сообщили, что из Турции депортировали путешественника — гражданина Израиля палестинского происхождения Мохаммада Надер Бадарне. Получив в кафе счет, он достал бумажные деньги, вытер нос банкнотой в 20 лир (на ней изображен Мустафа Кемаль Ататюрк и символы турецкой государственности) и расплатился ею. Друзья выложили видео в соцсети. Возмутилась вся Турция. Гостя вычислили, задержали и после быстрого суда депортировали из страны.Согласно турецким законам, такой поступок — преступление. Статья 300 Уголовного кодекса предусматривает наказание за унижение турецких национальных символов — флага, гимна, герба. А статья 301 вводит ответственность за оскорбление Турции, нации, правительственных учреждений или турецких национальных героев, таких как Мустафа Кемаль Ататюрк. Наказание по обеим статьям — штраф, депортация (для туриста) или тюремное заключения на срок от шести месяцев до двух лет.Штраф или лишение свободы на срок до двух лет предусмотрено и за публичные оскорбления действующего президента.Агрессия, угрозы и оскорбления со стороны туристов к местным жителям также могут обернуться проблемами с Уголовным кодексом. Если гость порочит честь, достоинство или престиж другого лица, оскорбляет его, то ему грозит штраф или лишение свободы на срок от трех месяцев до двух лет. Если же при этом оскорбили религию потерпевшего, то здесь предусмотрен тюремный срок не менее года.Любые угрозы причинить ущерб жизни, здоровью или сексуальной неприкосновенности гражданина или его родственников (ведь именно так звучат многие нецензурные обороты), по турецкому уголовному законодательству являются преступлением.Если потерпевший пожалуется в полицию, и факт угрозы будет доказан свидетелями, то за решеткой можно провести до шести месяцев. Сообщения в электронных письмах и мессенджерах здесь также учитываются.
https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html
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туристы, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция, израиль
18:11 16.07.2021
 

Эксперты рассказали, за что в Турции туриста могут отправить в тюрьму

© РИА Новости / Мария СеливановаБодрум. Ресторан рядом с портом
Бодрум. Ресторан рядом с портом - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Мария Селиванова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Туроператоры рассказали, за какие проступки отдыхающим в Турции грозит штраф, депортация и даже тюрьма, сообщает АТОР.
Пару недель назад СМИ сообщили, что из Турции депортировали путешественника — гражданина Израиля палестинского происхождения Мохаммада Надер Бадарне. Получив в кафе счет, он достал бумажные деньги, вытер нос банкнотой в 20 лир (на ней изображен Мустафа Кемаль Ататюрк и символы турецкой государственности) и расплатился ею. Друзья выложили видео в соцсети. Возмутилась вся Турция. Гостя вычислили, задержали и после быстрого суда депортировали из страны.
Согласно турецким законам, такой поступок — преступление. Статья 300 Уголовного кодекса предусматривает наказание за унижение турецких национальных символов — флага, гимна, герба. А статья 301 вводит ответственность за оскорбление Турции, нации, правительственных учреждений или турецких национальных героев, таких как Мустафа Кемаль Ататюрк. Наказание по обеим статьям — штраф, депортация (для туриста) или тюремное заключения на срок от шести месяцев до двух лет.
Штраф или лишение свободы на срок до двух лет предусмотрено и за публичные оскорбления действующего президента.
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Агрессия, угрозы и оскорбления со стороны туристов к местным жителям также могут обернуться проблемами с Уголовным кодексом. Если гость порочит честь, достоинство или престиж другого лица, оскорбляет его, то ему грозит штраф или лишение свободы на срок от трех месяцев до двух лет. Если же при этом оскорбили религию потерпевшего, то здесь предусмотрен тюремный срок не менее года.
Любые угрозы причинить ущерб жизни, здоровью или сексуальной неприкосновенности гражданина или его родственников (ведь именно так звучат многие нецензурные обороты), по турецкому уголовному законодательству являются преступлением.
Если потерпевший пожалуется в полицию, и факт угрозы будет доказан свидетелями, то за решеткой можно провести до шести месяцев. Сообщения в электронных письмах и мессенджерах здесь также учитываются.
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