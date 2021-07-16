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В Турции призвали к соблюдению правил "безопасного туризма"
В Турции призвали к соблюдению правил "безопасного туризма" - РИА Новости, 16.07.2021
В Турции призвали к соблюдению правил "безопасного туризма"
Попадание Анталии в число первых пяти провинций с самым высоким риском по коронавирусу встревожило местных экспертов туррынка, пока о риске закрытия не говорят, РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:52
2021-07-16T13:52
2021-07-16T13:52
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Попадание Анталии в число первых пяти провинций с самым высоким риском по коронавирусу встревожило местных экспертов туррынка, пока о риске закрытия не говорят, но подразумевают его, сообщает Турпром.Президент средиземноморской Ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Эркан Ягджи подчеркнул, что соблюдение правил безопасного туризма во время отпуска является приоритетом. Он пояснил, что сезонная активность набрала обороты с возвращением турпотока из России. При этом в ближайшие даты заполняемость гостиниц вырастет в связи с праздниками и девятидневными каникулами в самой Турции. "Этим процессом необходимо очень хорошо управлять в рамках Программы безопасного туризма, — заявил эксперт. — Соблюдение правил на высшем уровне должно быть нашим приоритетом. Мы оцениваем обстановку в других странах в обратных ситуациях, когда с прибытием туристов ослабляют контроль за порядком – там риск экспоненциально возрастает в случае несоблюдения правил".
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куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, анталия, турция