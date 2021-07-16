https://ria.ru/20210716/turtsiya-1741518205.html

В Турции призвали к соблюдению правил "безопасного туризма"

В Турции призвали к соблюдению правил "безопасного туризма" - РИА Новости, 16.07.2021

В Турции призвали к соблюдению правил "безопасного туризма"

Попадание Анталии в число первых пяти провинций с самым высоким риском по коронавирусу встревожило местных экспертов туррынка, пока о риске закрытия не говорят, РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T13:52

2021-07-16T13:52

2021-07-16T13:52

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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Попадание Анталии в число первых пяти провинций с самым высоким риском по коронавирусу встревожило местных экспертов туррынка, пока о риске закрытия не говорят, но подразумевают его, сообщает Турпром.Президент средиземноморской Ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Эркан Ягджи подчеркнул, что соблюдение правил безопасного туризма во время отпуска является приоритетом. Он пояснил, что сезонная активность набрала обороты с возвращением турпотока из России. При этом в ближайшие даты заполняемость гостиниц вырастет в связи с праздниками и девятидневными каникулами в самой Турции. "Этим процессом необходимо очень хорошо управлять в рамках Программы безопасного туризма, — заявил эксперт. — Соблюдение правил на высшем уровне должно быть нашим приоритетом. Мы оцениваем обстановку в других странах в обратных ситуациях, когда с прибытием туристов ослабляют контроль за порядком – там риск экспоненциально возрастает в случае несоблюдения правил".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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