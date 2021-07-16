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Туризм
https://ria.ru/20210716/turtsiya-1741518205.html
В Турции призвали к соблюдению правил "безопасного туризма"
В Турции призвали к соблюдению правил "безопасного туризма" - РИА Новости, 16.07.2021
В Турции призвали к соблюдению правил "безопасного туризма"
Попадание Анталии в число первых пяти провинций с самым высоким риском по коронавирусу встревожило местных экспертов туррынка, пока о риске закрытия не говорят, РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:52
2021-07-16T13:52
туризм
куда можно лететь
отдых на море
коронавирус covid-19
туризм
туристы
новости - туризм
анталия
турция
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Попадание Анталии в число первых пяти провинций с самым высоким риском по коронавирусу встревожило местных экспертов туррынка, пока о риске закрытия не говорят, но подразумевают его, сообщает Турпром.Президент средиземноморской Ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Эркан Ягджи подчеркнул, что соблюдение правил безопасного туризма во время отпуска является приоритетом. Он пояснил, что сезонная активность набрала обороты с возвращением турпотока из России. При этом в ближайшие даты заполняемость гостиниц вырастет в связи с праздниками и девятидневными каникулами в самой Турции. "Этим процессом необходимо очень хорошо управлять в рамках Программы безопасного туризма, — заявил эксперт. — Соблюдение правил на высшем уровне должно быть нашим приоритетом. Мы оцениваем обстановку в других странах в обратных ситуациях, когда с прибытием туристов ослабляют контроль за порядком – там риск экспоненциально возрастает в случае несоблюдения правил".
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куда можно лететь, отдых на море, коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, анталия, турция
13:52 16.07.2021
 

В Турции призвали к соблюдению правил "безопасного туризма"

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкТуристы загорают на пирсе в Анталье
Туристы загорают на пирсе в Анталье - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Попадание Анталии в число первых пяти провинций с самым высоким риском по коронавирусу встревожило местных экспертов туррынка, пока о риске закрытия не говорят, но подразумевают его, сообщает Турпром.
Президент средиземноморской Ассоциации туристических отельеров и операторов (AKTOB) Эркан Ягджи подчеркнул, что соблюдение правил безопасного туризма во время отпуска является приоритетом.
Он пояснил, что сезонная активность набрала обороты с возвращением турпотока из России. При этом в ближайшие даты заполняемость гостиниц вырастет в связи с праздниками и девятидневными каникулами в самой Турции.
"Этим процессом необходимо очень хорошо управлять в рамках Программы безопасного туризма, — заявил эксперт. — Соблюдение правил на высшем уровне должно быть нашим приоритетом. Мы оцениваем обстановку в других странах в обратных ситуациях, когда с прибытием туристов ослабляют контроль за порядком – там риск экспоненциально возрастает в случае несоблюдения правил".
Гавань Аланья в Турции - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
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Туризмкуда можно лететьотдых на мореКоронавирус COVID-19ТуризмтуристыНовости - ТуризмАнталияТурция
 
 
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