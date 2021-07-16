ЦИК заверил список кандидатов "Партии Роста" на выборах в Госдуму
ЦИК заверил список кандидатов "Партии Роста" для участия в выборах в Госдуму
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛюди голосуют за кандидатов от Партии Роста на выборы в Госдуму от "Партии роста"
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российский Центризбирком заверил федеральный список и кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму от "Партии Роста", следует из постановления ЦИК, принятого на заседании в пятницу.
"Партия Роста" представила в ЦИК документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы 10 июля. Федеральный список "Партии Роста" возглавила женская тройка: общественный деятель Ксения Безуглова, депутат городской думы Томска Елена Ульянова и режиссер, клипмейкер Ирина Миронова. Лидер партии Борис Титов возглавил территориальную группу по Москве.
"ЦИК постановляет... заверить федеральный список кандидатов в депутаты ГД восьмого созыва в количестве 290 человек, выдвинутый политической партией "Партия Роста"... заверить список кандидатов по одномандатным избирательным округам в количестве 101 человек", - говорится в постановлении.
Комиссия также зарегистрировала уполномоченных представителей политической "Партии Роста" и представителей партии по финансовым вопросам. Центризбирком также постановил разрешить партии открыть специальный избирательный счет.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.