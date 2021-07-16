Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210716/tsik-1741552377.html
ЦИК заверил список кандидатов "Партии Роста" на выборах в Госдуму
ЦИК заверил список кандидатов "Партии Роста" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 16.07.2021
ЦИК заверил список кандидатов "Партии Роста" на выборах в Госдуму
Российский Центризбирком заверил федеральный список и кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму от "Партии Роста", следует из постановления ЦИК,... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T15:01
2021-07-16T15:01
россия
партия роста
борис титов
выборы в государственную думу
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740734063_35:0:3676:2048_1920x0_80_0_0_f9d92891ffd012e5c9f3c4c4c7eefa92.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российский Центризбирком заверил федеральный список и кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму от "Партии Роста", следует из постановления ЦИК, принятого на заседании в пятницу."Партия Роста" представила в ЦИК документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы 10 июля. Федеральный список "Партии Роста" возглавила женская тройка: общественный деятель Ксения Безуглова, депутат городской думы Томска Елена Ульянова и режиссер, клипмейкер Ирина Миронова. Лидер партии Борис Титов возглавил территориальную группу по Москве."ЦИК постановляет... заверить федеральный список кандидатов в депутаты ГД восьмого созыва в количестве 290 человек, выдвинутый политической партией "Партия Роста"... заверить список кандидатов по одномандатным избирательным округам в количестве 101 человек", - говорится в постановлении.Комиссия также зарегистрировала уполномоченных представителей политической "Партии Роста" и представителей партии по финансовым вопросам. Центризбирком также постановил разрешить партии открыть специальный избирательный счет.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
https://ria.ru/20210714/vybory-1741211646.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/07/0a/1740734063_945:0:3676:2048_1920x0_80_0_0_65792e5f252469bf8a7d82e5f067e74c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, партия роста, борис титов, выборы в государственную думу, госдума рф, политика
15:01 16.07.2021
 
ЦИК заверил список кандидатов "Партии Роста" на выборах в Госдуму

ЦИК заверил список кандидатов "Партии Роста" для участия в выборах в Госдуму

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛюди голосуют за кандидатов от Партии Роста на выборы в Госдуму от "Партии роста"
Люди голосуют за кандидатов от Партии Роста на выборы в Госдуму от Партии роста - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российский Центризбирком заверил федеральный список и кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму от "Партии Роста", следует из постановления ЦИК, принятого на заседании в пятницу.
"Партия Роста" представила в ЦИК документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы 10 июля. Федеральный список "Партии Роста" возглавила женская тройка: общественный деятель Ксения Безуглова, депутат городской думы Томска Елена Ульянова и режиссер, клипмейкер Ирина Миронова. Лидер партии Борис Титов возглавил территориальную группу по Москве.
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 12:06
Памфилова заявила о "сюрпризах" для провокаторов на выборах
"ЦИК постановляет... заверить федеральный список кандидатов в депутаты ГД восьмого созыва в количестве 290 человек, выдвинутый политической партией "Партия Роста"... заверить список кандидатов по одномандатным избирательным округам в количестве 101 человек", - говорится в постановлении.
Комиссия также зарегистрировала уполномоченных представителей политической "Партии Роста" и представителей партии по финансовым вопросам. Центризбирком также постановил разрешить партии открыть специальный избирательный счет.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
Инфографика
Посмотреть
 
РоссияПартия РостаБорис ТитовВыборы в Государственную думуГосдума РФПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:12Президент Колумбии сократил рабочую неделю
08:00Протестовали, потом грабили. Грозят ли погромы россиянам в ЮАР
08:00Рано расслабились. Принудительную вакцинацию назвали долгом перед страной
08:00"ПВО не поможет": США разрабатывают новое ракетное оружие
07:51Причиной массового ДТП на западе Москвы стал автомобиль каршеринга
07:42Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 90 человек
07:18Власти рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-28
07:07Коммунисты рассказали о столкновениях с протестующими на Кубе
07:03Эксперт рассказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты
07:01Россия сократила вложения в американский госдолг
06:56В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
06:33В Олимпийской деревне в Токио нашли первого заразившегося коронавирусом
06:08Немцев возмутила позиция США по "Северному потоку — 2"
05:51В Эквадоре педагоги объявили голодовку
05:10Во Флориде мужчина избил аллигатора и пытался закинуть его на крышу бара
05:07В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
05:04Эксперт рассказал, может ли коронавирус встраиваться в геном человека
04:35Диетолог назвал пять недооцененных продуктов для укрепления иммунитета
04:22Юрист рассказал, кто может получить "высшую меру" за фейки о вакцинации
04:16Пропавший на олимпийских сборах спортсмен из Уганды решил осесть в Японии
Лента новостейМолния