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ЦИК заверил список кандидатов "Партии Роста" на выборах в Госдуму

ЦИК заверил список кандидатов "Партии Роста" на выборах в Госдуму - РИА Новости, 16.07.2021

ЦИК заверил список кандидатов "Партии Роста" на выборах в Госдуму

Российский Центризбирком заверил федеральный список и кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму от "Партии Роста", следует из постановления ЦИК,... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T15:01

2021-07-16T15:01

2021-07-16T15:01

россия

партия роста

борис титов

выборы в государственную думу

госдума рф

политика

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Российский Центризбирком заверил федеральный список и кандидатов по одномандатным округам на выборах в Госдуму от "Партии Роста", следует из постановления ЦИК, принятого на заседании в пятницу."Партия Роста" представила в ЦИК документы для заверения списков кандидатов на выборах депутатов Госдумы 10 июля. Федеральный список "Партии Роста" возглавила женская тройка: общественный деятель Ксения Безуглова, депутат городской думы Томска Елена Ульянова и режиссер, клипмейкер Ирина Миронова. Лидер партии Борис Титов возглавил территориальную группу по Москве."ЦИК постановляет... заверить федеральный список кандидатов в депутаты ГД восьмого созыва в количестве 290 человек, выдвинутый политической партией "Партия Роста"... заверить список кандидатов по одномандатным избирательным округам в количестве 101 человек", - говорится в постановлении.Комиссия также зарегистрировала уполномоченных представителей политической "Партии Роста" и представителей партии по финансовым вопросам. Центризбирком также постановил разрешить партии открыть специальный избирательный счет.Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур.

https://ria.ru/20210714/vybory-1741211646.html

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россия, партия роста, борис титов, выборы в государственную думу, госдума рф, политика