https://ria.ru/20210716/transformatsiya-1741466212.html
США и Германия поддержат "энергетическую трансформацию" Европы
США и Германия поддержат "энергетическую трансформацию" Европы - РИА Новости, 16.07.2021
США и Германия поддержат "энергетическую трансформацию" Европы
США и Германия намерены поддержать "энергетическую трансформацию" стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину, говорится в совместном заявлении... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T01:30
2021-07-16T01:30
2021-07-16T01:37
ангела меркель
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. США и Германия намерены поддержать "энергетическую трансформацию" стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину, говорится в совместном заявлении Вашингтона и Берлина по итогам переговоров президента Джо Байдена и канцлера Ангелы Меркель."США и Германия будут сотрудничать по ускорению внедрения "чистой" энергии в развивающихся экономиках - это важно для борьбы с климатическим кризисом и предотвращения использования энергии как инструмента принуждения", - говорится в заявлении."Мы мобилизуем инвестиции в Центральную и Восточную Европу и, в том числе, будем поддерживать энергетическую трансформацию, энергоэффективность и энергетическую независимость Украины", - говорится в совместном заявлении.Также планируется инвестировать с этой целью в страны Южной и Юго-Восточной Азии, разрабатывать нормы регулирования для внедрения "чистых" технологии, включая водородные, а также помогать странам в техническом отношении для сокращения выбросов парниковых газов.
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РИА Новости
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ангела меркель, джо байден, сша, в мире
01:30 16.07.2021 (обновлено: 01:37 16.07.2021)
США и Германия поддержат "энергетическую трансформацию" Европы
США и Германия поддержат "энергетическую трансформацию" Европы, включая Украину
ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. США
и Германия
намерены поддержать "энергетическую трансформацию" стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину, говорится в совместном заявлении Вашингтона и Берлина по итогам переговоров президента Джо Байдена
и канцлера Ангелы Меркель
.
"США и Германия будут сотрудничать по ускорению внедрения "чистой" энергии в развивающихся экономиках - это важно для борьбы с климатическим кризисом и предотвращения использования энергии как инструмента принуждения", - говорится в заявлении.
"Мы мобилизуем инвестиции в Центральную и Восточную Европу и, в том числе, будем поддерживать энергетическую трансформацию, энергоэффективность и энергетическую независимость Украины", - говорится в совместном заявлении.
Также планируется инвестировать с этой целью в страны Южной и Юго-Восточной Азии, разрабатывать нормы регулирования для внедрения "чистых" технологии, включая водородные, а также помогать странам в техническом отношении для сокращения выбросов парниковых газов.