https://ria.ru/20210716/transformatsiya-1741466212.html

США и Германия поддержат "энергетическую трансформацию" Европы

США и Германия поддержат "энергетическую трансформацию" Европы - РИА Новости, 16.07.2021

США и Германия поддержат "энергетическую трансформацию" Европы

США и Германия намерены поддержать "энергетическую трансформацию" стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину, говорится в совместном заявлении... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T01:30

2021-07-16T01:30

2021-07-16T01:37

ангела меркель

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 16 июл - РИА Новости. США и Германия намерены поддержать "энергетическую трансформацию" стран Центральной и Восточной Европы, включая Украину, говорится в совместном заявлении Вашингтона и Берлина по итогам переговоров президента Джо Байдена и канцлера Ангелы Меркель."США и Германия будут сотрудничать по ускорению внедрения "чистой" энергии в развивающихся экономиках - это важно для борьбы с климатическим кризисом и предотвращения использования энергии как инструмента принуждения", - говорится в заявлении."Мы мобилизуем инвестиции в Центральную и Восточную Европу и, в том числе, будем поддерживать энергетическую трансформацию, энергоэффективность и энергетическую независимость Украины", - говорится в совместном заявлении.Также планируется инвестировать с этой целью в страны Южной и Юго-Восточной Азии, разрабатывать нормы регулирования для внедрения "чистых" технологии, включая водородные, а также помогать странам в техническом отношении для сокращения выбросов парниковых газов.

https://ria.ru/20210716/gazoprovod-1741464514.html

сша

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2021

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ангела меркель, джо байден, сша, в мире