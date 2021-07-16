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Онлайн-конференция о поддержке русских театров за рубежом

Онлайн-конференция о поддержке русских театров за рубежом - РИА Новости, 16.07.2021

Онлайн-конференция о поддержке русских театров за рубежом

21 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, в ходе которой состоится презентация совместного проекта ГИТИСа и Росконцерта "Постановки студентов и выпускников ГИТИСа в русских театрах за рубежом".

2021-07-16T14:39

2021-07-16T14:39

2021-07-16T14:39

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Задать вопросУчастники:- ректор ГИТИСа Григорий ЗАСЛАВСКИЙ;- генеральный директор Росконцерта Андрей МАЛЫШЕВ;- директор Русского театра драмы им. М. Горького в Нур-Султане Айболат ЖАУДЫР;- художественный руководитель Русского театра Эстонии Филипп ЛОСЬ.При поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта в 2021 году запущен проект "Постановки студентов и выпускников ГИТИСа в русских театрах за рубежом". Уже состоялся показ двух спектаклей в Казахстане, а до конца 2021 года будут представлены спектакли в Узбекистане, Киргизии и Таджикистане.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы