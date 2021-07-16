Онлайн-конференция о поддержке русских театров за рубежом
21 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, в ходе которой состоится презентация совместного проекта ГИТИСа и Росконцерта "Постановки студентов и выпускников ГИТИСа в русских театрах за рубежом".
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Участники:
- ректор ГИТИСа Григорий ЗАСЛАВСКИЙ;
- генеральный директор Росконцерта Андрей МАЛЫШЕВ;
- директор Русского театра драмы им. М. Горького в Нур-Султане Айболат ЖАУДЫР;
- художественный руководитель Русского театра Эстонии Филипп ЛОСЬ.
При поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта в 2021 году запущен проект "Постановки студентов и выпускников ГИТИСа в русских театрах за рубежом". Уже состоялся показ двух спектаклей в Казахстане, а до конца 2021 года будут представлены спектакли в Узбекистане, Киргизии и Таджикистане.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- ректор ГИТИСа Григорий ЗАСЛАВСКИЙ;
- генеральный директор Росконцерта Андрей МАЛЫШЕВ;
- директор Русского театра драмы им. М. Горького в Нур-Султане Айболат ЖАУДЫР;
- художественный руководитель Русского театра Эстонии Филипп ЛОСЬ.
При поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Росконцерта в 2021 году запущен проект "Постановки студентов и выпускников ГИТИСа в русских театрах за рубежом". Уже состоялся показ двух спектаклей в Казахстане, а до конца 2021 года будут представлены спектакли в Узбекистане, Киргизии и Таджикистане.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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