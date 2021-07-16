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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210716/sukachev-1741423424.html
Сукачев и Ф. Скляр записали ремикс песни "О, море в Гаграх"
Сукачев и Ф. Скляр записали ремикс песни "О, море в Гаграх" - РИА Новости, 16.07.2021
Сукачев и Ф. Скляр записали ремикс песни "О, море в Гаграх"
Сукачев и Александр Ф. Скляр представили свою версию песни "О, море в Гаграх". Об этом Сукачев сообщил в своем микроблоге. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T00:37
2021-07-16T00:37
культура
музыка
новости культуры
гарик сукачев
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Гарик Сукачев и Александр Ф. Скляр представили свою версию песни "О, море в Гаграх". Об этом Сукачев сообщил в своем микроблоге. Трек доступен на всех цифровых платформах."Песня "О, море в Гаграх" появилась в 60-х годах — и стала невероятно популярной. Она была создана как звуковое письмо. Меломаны находили ее на самиздатовских пластинках, так называемых "записях на костях". А еще ее можно было услышать из радиоточек в поездах, которые следовали к городам северо-восточного побережья Черного моря. Именно таким образом с композицией познакомились многие жители и гости Советского Союза. Песня осталась в их памяти тесно связанной с курортами и с неповторимой природой юга страны, с детством и с юностью, с отдыхом и с беззаботностью", — так Сукачев рассказывает об истории создания композиции.Поклонникам дуэт понравился. "Интересно", "Игорь Иванович, большое спасибо! как раз там будем через неделю", "Спасибо! Получила море удовольствия!", "Чудесная песня из молодости", — отреагировали пользователи.
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Новости
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музыка, новости культуры, гарик сукачев
00:37 16.07.2021
 

Сукачев и Ф. Скляр записали ремикс песни "О, море в Гаграх"

© РИА Новости / Илья ПиталевАлександр Ф. Скляр и Гарик Сукачев
Александр Ф. Скляр и Гарик Сукачев - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Гарик Сукачев и Александр Ф. Скляр представили свою версию песни "О, море в Гаграх". Об этом Сукачев сообщил в своем микроблоге.
Трек доступен на всех цифровых платформах.
"Песня "О, море в Гаграх" появилась в 60-х годах — и стала невероятно популярной. Она была создана как звуковое письмо. Меломаны находили ее на самиздатовских пластинках, так называемых "записях на костях". А еще ее можно было услышать из радиоточек в поездах, которые следовали к городам северо-восточного побережья Черного моря. Именно таким образом с композицией познакомились многие жители и гости Советского Союза. Песня осталась в их памяти тесно связанной с курортами и с неповторимой природой юга страны, с детством и с юностью, с отдыхом и с беззаботностью", — так Сукачев рассказывает об истории создания композиции.
Поклонникам дуэт понравился.
"Интересно", "Игорь Иванович, большое спасибо! как раз там будем через неделю", "Спасибо! Получила море удовольствия!", "Чудесная песня из молодости", — отреагировали пользователи.
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