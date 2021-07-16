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Северный Кипр опроверг сообщения о стрельбе по судну береговой охраны
Северный Кипр опроверг сообщения о стрельбе по судну береговой охраны - РИА Новости, 16.07.2021
Северный Кипр опроверг сообщения о стрельбе по судну береговой охраны
Власти самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) в пятницу опровергли сообщения о том, что турецкий катер открыл огонь по судну береговой... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T19:00
2021-07-16T22:34
кипр
северный кипр
греция
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в мире
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АНКАРА, 16 июл – РИА Новости. Власти самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) в пятницу опровергли сообщения о том, что турецкий катер открыл огонь по судну береговой охраны Кипра на северо-западе острова, передает агентство Anadolu.Как сообщил ранее в пятницу представитель полиции Кипра Христос Андреу кипрскому телевидению RIK, турецкий катер открыл огонь по судну береговой охраны Кипра в районе Тиллирия на северо-западе острова.По сообщению агентства Anadolu со ссылкой на командование сил безопасности ТРСК, принадлежащие Северному Кипру корабли "обнаружили подозрительный катер, который собирался войти в территориальные воды страны" в ночь на пятницу. Когда корабли ТРСК приблизились к нему, катер начал быстро двигаться на юг, при этом корабли береговой охраны Северного Кипра "не покидали своих территориальных вод, не преследовали катер и не открывали по нему огонь", сообщает агентство."Греческая сторона (Кипра) сфабриковала эту историю для использования в качестве пропаганды", - цитирует агентство заявление командования сил безопасности самопровозглашенной республики.Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена ТРСК. Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году.Новый лидер турок-киприотов Эрсин Татар, избранный на выборах 18 октября 2020 года, выступает за конфедеративное устройство Кипра, в то время как греки-киприоты предлагают двухзональное двухобщинное федеративное государство.
https://ria.ru/20210716/kipr-1741483032.html
https://ria.ru/20210705/kipr-1739830178.html
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кипр, северный кипр, греция, оон, в мире
19:00 16.07.2021 (обновлено: 22:34 16.07.2021)
 
Северный Кипр опроверг сообщения о стрельбе по судну береговой охраны

Турки-киприоты опровергли сообщения о стрельбе по судну береговой охраны Кипра

© AP PhotoТурецкая береговая охрана
Турецкая береговая охрана - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© AP Photo
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АНКАРА, 16 июл – РИА Новости. Власти самопровозглашенной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) в пятницу опровергли сообщения о том, что турецкий катер открыл огонь по судну береговой охраны Кипра на северо-западе острова, передает агентство Anadolu.
Как сообщил ранее в пятницу представитель полиции Кипра Христос Андреу кипрскому телевидению RIK, турецкий катер открыл огонь по судну береговой охраны Кипра в районе Тиллирия на северо-западе острова.
Судно береговой охраны в Турции - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
Вчера, 09:53
Турецкий катер открыл огонь по судну береговой охраны Кипра
По сообщению агентства Anadolu со ссылкой на командование сил безопасности ТРСК, принадлежащие Северному Кипру корабли "обнаружили подозрительный катер, который собирался войти в территориальные воды страны" в ночь на пятницу. Когда корабли ТРСК приблизились к нему, катер начал быстро двигаться на юг, при этом корабли береговой охраны Северного Кипра "не покидали своих территориальных вод, не преследовали катер и не открывали по нему огонь", сообщает агентство.
"Греческая сторона (Кипра) сфабриковала эту историю для использования в качестве пропаганды", - цитирует агентство заявление командования сил безопасности самопровозглашенной республики.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного попыткой присоединения острова к Греции. Оккупированными оказались 37% территории острова, на которой в 1983 году была провозглашена ТРСК. Ее признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкими общинами о воссоединении Кипра ведутся при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городке Кран-Монтана в 2017 году.
Новый лидер турок-киприотов Эрсин Татар, избранный на выборах 18 октября 2020 года, выступает за конфедеративное устройство Кипра, в то время как греки-киприоты предлагают двухзональное двухобщинное федеративное государство.
Министр туризма Кипра Саввас Пердио - РИА Новости, 1920, 05.07.2021
5 июля, 12:00Туризм
Саввас Пердиос: Кипр безопасен для туризма, ограничений мало
 
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