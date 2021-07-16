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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/sputnik-1741585259.html
Российский посол рассказал об отношении к "Спутнику V" в Нидерландах
Российский посол рассказал об отношении к "Спутнику V" в Нидерландах - РИА Новости, 16.07.2021
Российский посол рассказал об отношении к "Спутнику V" в Нидерландах
Отношение в Нидерландах к российской вакцине "Спутник V" хорошее, но все ждут решения Европейского агентства по медицинским препаратам (ЕМА) по сертификации,... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T17:22
2021-07-16T17:22
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
голландия
коронавирусы
александр шульгин
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Отношение в Нидерландах к российской вакцине "Спутник V" хорошее, но все ждут решения Европейского агентства по медицинским препаратам (ЕМА) по сертификации, чтобы вакцинироваться, заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Нидерландах Александр Шульгин."К нашей вакцине отношение здесь хорошее, было немало позитивных материалов, но все здесь ждут решения Европейского агентства по медицинским препаратам, которое должно сертифицировать нашу вакцину. Я думаю, если это произойдет, будет немало желающих вакцинироваться", - заявил посол в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, в вопросе взаимного признания ковид-сертификатов решение Нидерландов также будет зависеть от позиции Брюсселя."Голландцы ориентируются на решения, принимаемые Брюсселем, соответственно, если Еврокомиссия и структуры ЕС будут принимать решения о введении какого-то общего сертификата, они будут следовать этим призывам", - пояснил посол.При этом он отметил, что ситуация в стране с санитарно-эпидемиологической точки зрения остается сложной, несмотря на то, что недавно начали отменять ограничения."Вроде бы начали отменять введенные ограничения, но пришлось снова закручивать гайки: буквально за последнюю неделю в шесть раз увеличилось количество новых случаев заражения, в первую очередь, среди людей не старых, среди молодежи. Поэтому те ограничения, которые существовали для приезда на территорию Голландии, сохраняются, сейчас нужно просто посмотреть, как будут развиваться события", - заявил посол."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что одобрение вакцины в ЕС будет отложено из-за того, что не были соблюдены сроки по подаче запрошенной информации.При этом в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что "Спутник V" может получить регистрацию в ЕС в течение двух месяцев, инспекция GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика) EMA завершена, агентство представило позитивный отзыв, а информация о задержках не соответствует действительности.В РФПИ подчеркнули, что сроки получения "Спутником V" регистрации EMA "стали объектом постоянных спекуляций со стороны прессы, ссылающейся на анонимные источники информации". В фонде считают, что подобные слухи "замедляют процесс регистрации". В Фонде подчеркнули, что продолжают работу с EMA в рамках последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review), предполагающей постепенную подачу документов по запросу. Экспертиза продолжается, ни о каких задержках речи не идет.
https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, голландия, коронавирусы, александр шульгин, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, еврокомиссия, нидерланды, в мире
17:22 16.07.2021
 
Российский посол рассказал об отношении к "Спутнику V" в Нидерландах

Российский посол Шульгин: отношение к "Спутнику V" в Нидерландах хорошее, но все ждут решения ЕМА

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРоссийская вакцина против COVID-19 "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Российская вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Отношение в Нидерландах к российской вакцине "Спутник V" хорошее, но все ждут решения Европейского агентства по медицинским препаратам (ЕМА) по сертификации, чтобы вакцинироваться, заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Нидерландах Александр Шульгин.
"К нашей вакцине отношение здесь хорошее, было немало позитивных материалов, но все здесь ждут решения Европейского агентства по медицинским препаратам, которое должно сертифицировать нашу вакцину. Я думаю, если это произойдет, будет немало желающих вакцинироваться", - заявил посол в эфире телеканала "Россия 24".
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По его словам, в вопросе взаимного признания ковид-сертификатов решение Нидерландов также будет зависеть от позиции Брюсселя.
"Голландцы ориентируются на решения, принимаемые Брюсселем, соответственно, если Еврокомиссия и структуры ЕС будут принимать решения о введении какого-то общего сертификата, они будут следовать этим призывам", - пояснил посол.
При этом он отметил, что ситуация в стране с санитарно-эпидемиологической точки зрения остается сложной, несмотря на то, что недавно начали отменять ограничения.
"Вроде бы начали отменять введенные ограничения, но пришлось снова закручивать гайки: буквально за последнюю неделю в шесть раз увеличилось количество новых случаев заражения, в первую очередь, среди людей не старых, среди молодежи. Поэтому те ограничения, которые существовали для приезда на территорию Голландии, сохраняются, сейчас нужно просто посмотреть, как будут развиваться события", - заявил посол.
"Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что одобрение вакцины в ЕС будет отложено из-за того, что не были соблюдены сроки по подаче запрошенной информации.
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При этом в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что "Спутник V" может получить регистрацию в ЕС в течение двух месяцев, инспекция GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика) EMA завершена, агентство представило позитивный отзыв, а информация о задержках не соответствует действительности.
В РФПИ подчеркнули, что сроки получения "Спутником V" регистрации EMA "стали объектом постоянных спекуляций со стороны прессы, ссылающейся на анонимные источники информации". В фонде считают, что подобные слухи "замедляют процесс регистрации". В Фонде подчеркнули, что продолжают работу с EMA в рамках последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review), предполагающей постепенную подачу документов по запросу. Экспертиза продолжается, ни о каких задержках речи не идет.
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