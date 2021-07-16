https://ria.ru/20210716/sputnik-1741585259.html

Российский посол рассказал об отношении к "Спутнику V" в Нидерландах

Российский посол рассказал об отношении к "Спутнику V" в Нидерландах - РИА Новости, 16.07.2021

Российский посол рассказал об отношении к "Спутнику V" в Нидерландах

Отношение в Нидерландах к российской вакцине "Спутник V" хорошее, но все ждут решения Европейского агентства по медицинским препаратам (ЕМА) по сертификации,... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T17:22

2021-07-16T17:22

2021-07-16T17:22

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

голландия

коронавирусы

александр шульгин

российский фонд прямых инвестиций

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Отношение в Нидерландах к российской вакцине "Спутник V" хорошее, но все ждут решения Европейского агентства по медицинским препаратам (ЕМА) по сертификации, чтобы вакцинироваться, заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Нидерландах Александр Шульгин."К нашей вакцине отношение здесь хорошее, было немало позитивных материалов, но все здесь ждут решения Европейского агентства по медицинским препаратам, которое должно сертифицировать нашу вакцину. Я думаю, если это произойдет, будет немало желающих вакцинироваться", - заявил посол в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, в вопросе взаимного признания ковид-сертификатов решение Нидерландов также будет зависеть от позиции Брюсселя."Голландцы ориентируются на решения, принимаемые Брюсселем, соответственно, если Еврокомиссия и структуры ЕС будут принимать решения о введении какого-то общего сертификата, они будут следовать этим призывам", - пояснил посол.При этом он отметил, что ситуация в стране с санитарно-эпидемиологической точки зрения остается сложной, несмотря на то, что недавно начали отменять ограничения."Вроде бы начали отменять введенные ограничения, но пришлось снова закручивать гайки: буквально за последнюю неделю в шесть раз увеличилось количество новых случаев заражения, в первую очередь, среди людей не старых, среди молодежи. Поэтому те ограничения, которые существовали для приезда на территорию Голландии, сохраняются, сейчас нужно просто посмотреть, как будут развиваться события", - заявил посол."Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА. Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что одобрение вакцины в ЕС будет отложено из-за того, что не были соблюдены сроки по подаче запрошенной информации.При этом в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что "Спутник V" может получить регистрацию в ЕС в течение двух месяцев, инспекция GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика) EMA завершена, агентство представило позитивный отзыв, а информация о задержках не соответствует действительности.В РФПИ подчеркнули, что сроки получения "Спутником V" регистрации EMA "стали объектом постоянных спекуляций со стороны прессы, ссылающейся на анонимные источники информации". В фонде считают, что подобные слухи "замедляют процесс регистрации". В Фонде подчеркнули, что продолжают работу с EMA в рамках последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review), предполагающей постепенную подачу документов по запросу. Экспертиза продолжается, ни о каких задержках речи не идет.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210519/naryshkin-1732983926.html

https://ria.ru/20210625/sputnik-1738605702.html

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голландия

нидерланды

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