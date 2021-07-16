https://ria.ru/20210716/sotrudnichestvo-1741465001.html
Лавров объяснил развитие военного сотрудничества России и Китая
Лавров объяснил развитие военного сотрудничества России и Китая - РИА Новости, 16.07.2021
Лавров объяснил развитие военного сотрудничества России и Китая
Москва и Пекин успешно развивают военное сотрудничество, отношения между Россией и Китаем достигли беспрецедентных высот, заявил министр иностранных дел Сергей... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T01:05
2021-07-16T01:05
2021-07-16T07:39
россия
сергей лавров
си цзиньпин
владимир путин
китай
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Москва и Пекин успешно развивают военное сотрудничество, отношения между Россией и Китаем достигли беспрецедентных высот, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров по случаю 20-летия подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.В статье Лаврова, опубликованной "Российской газетой" и китайской газетой "Жэньминь Жибао", отмечается, что российско-китайские отношения стали образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.Говоря о военном сотрудничестве, он напомнил, что стороны регулярно проводят совместные командно-штабные, антитеррористические и морские учения."Взаимодействие обогащается новыми форматами, среди которых – совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавил глава МИД.По словам Лаврова, российско-китайский тандем совершеннее классических военно-политических союзов времен холодной войны. В отличие от них, взаимодействие между Москвой и Пекином не сковано идеологическими ограничителями, строится на равноправных началах, не направлено против третьих стран и устойчиво к влиянию внешних факторов, пояснил он.Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан 16 июля 2001 года президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Цзян Цзэминем. В конце июня по итогам видеоконференции Путина и председателя КНР Си Цзиньпина решено продлить соглашение еще на пять лет.
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россия, сергей лавров, си цзиньпин, владимир путин, китай
01:05 16.07.2021 (обновлено: 07:39 16.07.2021)
Лавров объяснил развитие военного сотрудничества России и Китая
Глава МИД Лавров заверил, что сотрудничество России и Китая не направлено против других стран
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Москва
и Пекин
успешно развивают военное сотрудничество, отношения между Россией и Китаем достигли беспрецедентных высот, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров
по случаю 20-летия подписания российско-китайского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
В статье Лаврова, опубликованной "Российской газетой"
и китайской газетой "Жэньминь Жибао"
, отмечается, что российско-китайские отношения стали образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.
"Двигаясь по намеченному пути, сегодня мы говорим уже о всеобъемлющем партнерстве и стратегическом взаимодействии, вступающем в новую эпоху", - заявил министр.
Говоря о военном сотрудничестве, он напомнил, что стороны регулярно проводят совместные командно-штабные, антитеррористические и морские учения.
"Взаимодействие обогащается новыми форматами, среди которых – совместное воздушное патрулирование самолетами дальней авиации в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - добавил глава МИД.
По словам Лаврова, российско-китайский тандем совершеннее классических военно-политических союзов времен холодной войны. В отличие от них, взаимодействие между Москвой и Пекином не сковано идеологическими ограничителями, строится на равноправных началах, не направлено против третьих стран и устойчиво к влиянию внешних факторов, пояснил он.
Российско-китайский договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве был подписан 16 июля 2001 года президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Цзян Цзэминем. В конце июня по итогам видеоконференции Путина и председателя КНР Си Цзиньпина решено продлить соглашение еще на пять лет.