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Слуцкий прокомментировал рекомендации ЕСПЧ по однополым бракам
Слуцкий прокомментировал рекомендации ЕСПЧ по однополым бракам - РИА Новости, 16.07.2021
Слуцкий прокомментировал рекомендации ЕСПЧ по однополым бракам
Рекомендация Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по вопросу однополых браков аморальна и не соотносится с Конституцией РФ, мы её исполнять не... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T17:54
2021-07-16T17:54
россия
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
европейский суд по правам человека
совет европы
вячеслав володин
европа
общество
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Рекомендация Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по вопросу однополых браков аморальна и не соотносится с Конституцией РФ, мы её исполнять не собираемся, несмотря на внешнее давление, написал в своем Telegram-канале глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.Ранее Европейский суд по правам человека назвал несправедливым отказ российским однополым парам в заключении брака и рекомендовал ввести юридическую процедуру, позволяющую заключать такие союзы. По мнению ЕСПЧ, отказ в оформлении однополых отношений "противоречит статье Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни"."Решение Европейского суда по правам человека по вопросу однополых браков получило однозначное и единодушное осуждение со стороны Совета Государственной Думы. Оно аморально и никак не соотносится с Конституцией Российской Федерации, поэтому выполнению не подлежит… Решения, противоречащие Основному закону России, мы выполнять точно не собираемся, несмотря ни на какое внешнее давление. На будущее - лучше надо учить матчасть", - написал Слуцкий.Также он привел слова председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что представители всех политических фракций Госдумы "единогласны в своей оценке решения ЕСПЧ". Слуцкий отметил, что РФ не будет выполнять требования межгосударственных органов, прямо противоречащих ее Конституции, а любые попытки "прийти со своим уставом в чужой монастырь" будут трактованы, как вмешательство во внутренние дела РФ.Кроме того, Слуцкий привел цитату Александра Грибоедова "А судьи кто?"."Напомню, что нынешний состав Европейского суда формировался в основном в период отсутствия России в Парламентской ассамблее Совета Европы… Зимой 2020 года во французском журнале "Валер актюэль" было опубликовано расследование юриста Грегора Пюппенка, который пришел к выводам, что ряд судей, заседавших в ЕСПЧ, в прошлом являлись сотрудниками либо фонда Сороса "Открытое общество" (признан нежелательным в РФ - ред.), либо одной из аффилированных с ним неправительственных организаций. Если это так, то беспристрастность таких "служителей Фемиды" вызывает очень большие вопросы", - констатировал Слуцкий.
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россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, европейский суд по правам человека, совет европы, вячеслав володин, европа, общество
17:54 16.07.2021
 
Слуцкий прокомментировал рекомендации ЕСПЧ по однополым бракам

Глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий: Россия не будет исполнять указание ЕСПЧ по однополым бракам

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий. Архивное фото
Председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Слуцкий. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Рекомендация Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по вопросу однополых браков аморальна и не соотносится с Конституцией РФ, мы её исполнять не собираемся, несмотря на внешнее давление, написал в своем Telegram-канале глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
Ранее Европейский суд по правам человека назвал несправедливым отказ российским однополым парам в заключении брака и рекомендовал ввести юридическую процедуру, позволяющую заключать такие союзы. По мнению ЕСПЧ, отказ в оформлении однополых отношений "противоречит статье Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни".
"Решение Европейского суда по правам человека по вопросу однополых браков получило однозначное и единодушное осуждение со стороны Совета Государственной Думы. Оно аморально и никак не соотносится с Конституцией Российской Федерации, поэтому выполнению не подлежит… Решения, противоречащие Основному закону России, мы выполнять точно не собираемся, несмотря ни на какое внешнее давление. На будущее - лучше надо учить матчасть", - написал Слуцкий.
Также он привел слова председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что представители всех политических фракций Госдумы "единогласны в своей оценке решения ЕСПЧ". Слуцкий отметил, что РФ не будет выполнять требования межгосударственных органов, прямо противоречащих ее Конституции, а любые попытки "прийти со своим уставом в чужой монастырь" будут трактованы, как вмешательство во внутренние дела РФ.
"Страсбургский суд, на мой взгляд, предпринял бессовестную попытку навязать чуждые нам ценности, причем невзирая на национальное законодательство и традиции народов России, нашему духовному коду. ЕСПЧ и до этого нередко принимал неоднозначные решения по отношению к России, но подобного еще не было. Это политизированный и провокационный вердикт, направленный на деформацию образа России в Европе и в мире", - сообщил парламентарий.
Кроме того, Слуцкий привел цитату Александра Грибоедова "А судьи кто?".
"Напомню, что нынешний состав Европейского суда формировался в основном в период отсутствия России в Парламентской ассамблее Совета Европы… Зимой 2020 года во французском журнале "Валер актюэль" было опубликовано расследование юриста Грегора Пюппенка, который пришел к выводам, что ряд судей, заседавших в ЕСПЧ, в прошлом являлись сотрудниками либо фонда Сороса "Открытое общество" (признан нежелательным в РФ - ред.), либо одной из аффилированных с ним неправительственных организаций. Если это так, то беспристрастность таких "служителей Фемиды" вызывает очень большие вопросы", - констатировал Слуцкий.
Европейский Суд по Правам Человека в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 13:20
В Кремле прокомментировали рекомендацию ЕСПЧ по однополым бракам
 
РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЕвропейский суд по правам человекаСовет ЕвропыВячеслав ВолодинЕвропаОбщество
 
 
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