https://ria.ru/20210716/slutskiy-1741591397.html

Слуцкий прокомментировал рекомендации ЕСПЧ по однополым бракам

Слуцкий прокомментировал рекомендации ЕСПЧ по однополым бракам - РИА Новости, 16.07.2021

Слуцкий прокомментировал рекомендации ЕСПЧ по однополым бракам

Рекомендация Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по вопросу однополых браков аморальна и не соотносится с Конституцией РФ, мы её исполнять не... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T17:54

2021-07-16T17:54

2021-07-16T17:54

россия

леонид слуцкий (политик)

госдума рф

европейский суд по правам человека

совет европы

вячеслав володин

европа

общество

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Рекомендация Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по вопросу однополых браков аморальна и не соотносится с Конституцией РФ, мы её исполнять не собираемся, несмотря на внешнее давление, написал в своем Telegram-канале глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.Ранее Европейский суд по правам человека назвал несправедливым отказ российским однополым парам в заключении брака и рекомендовал ввести юридическую процедуру, позволяющую заключать такие союзы. По мнению ЕСПЧ, отказ в оформлении однополых отношений "противоречит статье Европейской конвенции о праве на уважение частной и семейной жизни"."Решение Европейского суда по правам человека по вопросу однополых браков получило однозначное и единодушное осуждение со стороны Совета Государственной Думы. Оно аморально и никак не соотносится с Конституцией Российской Федерации, поэтому выполнению не подлежит… Решения, противоречащие Основному закону России, мы выполнять точно не собираемся, несмотря ни на какое внешнее давление. На будущее - лучше надо учить матчасть", - написал Слуцкий.Также он привел слова председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что представители всех политических фракций Госдумы "единогласны в своей оценке решения ЕСПЧ". Слуцкий отметил, что РФ не будет выполнять требования межгосударственных органов, прямо противоречащих ее Конституции, а любые попытки "прийти со своим уставом в чужой монастырь" будут трактованы, как вмешательство во внутренние дела РФ.Кроме того, Слуцкий привел цитату Александра Грибоедова "А судьи кто?"."Напомню, что нынешний состав Европейского суда формировался в основном в период отсутствия России в Парламентской ассамблее Совета Европы… Зимой 2020 года во французском журнале "Валер актюэль" было опубликовано расследование юриста Грегора Пюппенка, который пришел к выводам, что ряд судей, заседавших в ЕСПЧ, в прошлом являлись сотрудниками либо фонда Сороса "Открытое общество" (признан нежелательным в РФ - ред.), либо одной из аффилированных с ним неправительственных организаций. Если это так, то беспристрастность таких "служителей Фемиды" вызывает очень большие вопросы", - констатировал Слуцкий.

https://ria.ru/20210714/brak-1741223316.html

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россия, леонид слуцкий (политик), госдума рф, европейский суд по правам человека, совет европы, вячеслав володин, европа, общество