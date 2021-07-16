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Слуцкий назвал решение ЕСПЧ по однополым бракам аморальным

Слуцкий назвал решение ЕСПЧ по однополым бракам аморальным - РИА Новости, 16.07.2021

Слуцкий назвал решение ЕСПЧ по однополым бракам аморальным

Решение ЕСПЧ по однополым бракам аморально и не соотносится с конституцией РФ, мы его выполнять не собираемся, несмотря на внешнее давление – Слуцкий РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T16:23

2021-07-16T16:23

2021-07-16T16:23

россия

леонид слуцкий (политик)

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Решение ЕСПЧ по однополым бракам аморально и не соотносится с конституцией РФ, мы его выполнять не собираемся, несмотря на внешнее давление – СлуцкийРИА Новости / Динамика дня

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, леонид слуцкий (политик)