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Слуцкий назвал решение ЕСПЧ по однополым бракам аморальным
Слуцкий назвал решение ЕСПЧ по однополым бракам аморальным - РИА Новости, 16.07.2021
Слуцкий назвал решение ЕСПЧ по однополым бракам аморальным
Решение ЕСПЧ по однополым бракам аморально и не соотносится с конституцией РФ, мы его выполнять не собираемся, несмотря на внешнее давление – Слуцкий РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T16:23
2021-07-16T16:23
2021-07-16T16:23
россия
леонид слуцкий (политик)
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Решение ЕСПЧ по однополым бракам аморально и не соотносится с конституцией РФ, мы его выполнять не собираемся, несмотря на внешнее давление – СлуцкийРИА Новости / Динамика дня
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россия, леонид слуцкий (политик)
Материал дополняется
Слуцкий назвал решение ЕСПЧ по однополым бракам аморальным
Депутат Госдумы Леонид Слуцкий назвал решение ЕСПЧ по однополым бракам аморальным