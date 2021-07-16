https://ria.ru/20210716/samolet-1741552543.html

После инцидента с Ан-28 в Томской области завели уголовное дело

После инцидента с Ан-28 в Томской области завели уголовное дело - РИА Новости, 16.07.2021

После инцидента с Ан-28 в Томской области завели уголовное дело

Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности после исчезновения самолета Ан-28 в Томской области, сообщила пресс-служба Западно-Сибирского... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T15:01

2021-07-16T15:01

2021-07-16T16:49

жесткая посадка ан-28 в томской области

россия

ан-28

следственный комитет россии (ск рф)

томская область

происшествия

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности после исчезновения самолета Ан-28 в Томской области, сообщила пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ."Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20210716/samolet-1741548724.html

россия

томская область

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2021

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жесткая посадка ан-28 в томской области, россия, ан-28, следственный комитет россии (ск рф), томская область, происшествия