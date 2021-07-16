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После инцидента с Ан-28 в Томской области завели уголовное дело
После инцидента с Ан-28 в Томской области завели уголовное дело - РИА Новости, 16.07.2021
После инцидента с Ан-28 в Томской области завели уголовное дело
Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности после исчезновения самолета Ан-28 в Томской области, сообщила пресс-служба Западно-Сибирского... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T15:01
2021-07-16T15:01
2021-07-16T16:49
жесткая посадка ан-28 в томской области
россия
ан-28
следственный комитет россии (ск рф)
томская область
происшествия
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности после исчезновения самолета Ан-28 в Томской области, сообщила пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ."Следственными органами Западно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", - сказали в ведомстве.
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жесткая посадка ан-28 в томской области, россия, ан-28, следственный комитет россии (ск рф), томская область, происшествия
15:01 16.07.2021 (обновлено: 16:49 16.07.2021)
После инцидента с Ан-28 в Томской области завели уголовное дело
Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК возбудило дело из-за исчезновения Ан-28