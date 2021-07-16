https://ria.ru/20210716/samolet-1741548724.html
В Томской области нашли пропавший Ан-28
В Томской области нашли пропавший Ан-28 - РИА Новости, 16.07.2021
В Томской области нашли пропавший Ан-28
В Бакчарском районе Томской области нашли пропавший Ан-28, погибших нет, заявили в РИА Новости пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T14:49
2021-07-16T14:49
2021-07-16T16:49
жесткая посадка ан-28 в томской области
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
томская область
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МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. В Бакчарском районе Томской области нашли пропавший Ан-28, погибших нет, заявили в РИА Новости пресс-службе МЧС России."В 14:36 мск обнаружено место жесткой посадки самолета", — отметили в ведомстве.Для эвакуации пассажиров туда направили вертолеты из Томска. По словам собеседника агентства, рядом с местом посадки уже приземлился вертолет Ми-8 со спасателями.Ранее Ан-28 авиакомпании "Сибирская легкая авиация" пропал с радаров над Бакчарским районом. На борту находились 14 пассажиров, в том числе четыре ребенка, и три члена экипажа. Самолет следовал по маршруту Кедровый — Томск. В 13:00 мск в МЧС поступила информация о том, что у него сработал аварийный маяк.Как сообщила пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК, возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20210716/samolet-1741543081.html
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жесткая посадка ан-28 в томской области, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), томская область
14:49 16.07.2021 (обновлено: 16:49 16.07.2021)
В Томской области нашли пропавший Ан-28
В Томской области нашли пропавший самолет Ан-28, погибших нет