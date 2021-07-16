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Начался ремонт участка Коксогазового путепровода на 25-ом километре МКАД
Начался ремонт участка Коксогазового путепровода на 25-ом километре МКАД - РИА Новости, 16.07.2021
Начался ремонт участка Коксогазового путепровода на 25-ом километре МКАД
Начался ремонт участка Коксогазового путепровода на 25-ом километре МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T18:54
2021-07-16T18:54
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Начался ремонт участка Коксогазового путепровода на 25-ом километре МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Приступили к ремонту участка Коксогазового путепровода на 25-ом километре МКАД. Работы проведем поочередно на пяти полосах по внутренней стороне МКАД без полного перекрытия движения с частичным занятием проезжей части. Заменим гидроизоляцию сооружения и уложим новое асфальтобетонное покрытие, после этого нанесем дорожную разметку", - говорится в сообщении.Отмечается, что последний раз асфальт на этом участке МКАД меняли в 2018 году, его гарантийный срок службы истек в мае этого года, а вот защитный бетонный слой и гидроизоляция не обновлялись с момента постройки путепровода."В зоне проведения работ установлены ограждения с сигнальными огнями и временные дорожные знаки. Просим автомобилистов быть внимательными", - дополняется в сообщении.
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городское хозяйство москвы, telegram (приложение), москва, общество
18:54 16.07.2021
 

Начался ремонт участка Коксогазового путепровода на 25-ом километре МКАД

© РИА Новости / Григорий СысоевРабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия
Рабочие во время ремонта асфальтобетонного покрытия - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Начался ремонт участка Коксогазового путепровода на 25-ом километре МКАД, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Приступили к ремонту участка Коксогазового путепровода на 25-ом километре МКАД. Работы проведем поочередно на пяти полосах по внутренней стороне МКАД без полного перекрытия движения с частичным занятием проезжей части. Заменим гидроизоляцию сооружения и уложим новое асфальтобетонное покрытие, после этого нанесем дорожную разметку", - говорится в сообщении.
Отмечается, что последний раз асфальт на этом участке МКАД меняли в 2018 году, его гарантийный срок службы истек в мае этого года, а вот защитный бетонный слой и гидроизоляция не обновлялись с момента постройки путепровода.
"В зоне проведения работ установлены ограждения с сигнальными огнями и временные дорожные знаки. Просим автомобилистов быть внимательными", - дополняется в сообщении.
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