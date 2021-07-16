https://ria.ru/20210716/raznoglasiya-1741594556.html

Болгары высмеяли Германию и США из-за "Северного потока — 2"

Болгары высмеяли Германию и США из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.07.2021

Болгары высмеяли Германию и США из-за "Северного потока — 2"

Читатели болгарского издания "Дневник" высказались о разногласиях США и Германии по "Северному потоку — 2". РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T18:07

2021-07-16T18:07

2021-07-16T21:18

россия

северный поток — 2

балтийское море

ангела меркель

джо байден

германия

сша

в мире

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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Дневник" высказались о разногласиях США и Германии по "Северному потоку — 2".Ранее канцлер Ангела Меркель прибыла в Вашингтон с официальным визитом. По итогам переговоров с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом стороны заявили, что вместе будут противостоять "агрессивным действиям со стороны Москвы". Однако политики указали на расхождение позиций в вопросе строительства "Северного потока — 2"."Меркель и Байден выступили против того, чего нет!" — отметил hrx16647690."Германия крайне заинтересована развивать торговлю с Россией и Китаем. А также с США, но не настолько, чтобы ради них отказываться от первых двух", — считает rexdog2004."Разговор ни о чем, в действительности они думают по-разному", — полагает von_seeckt."А вы чего ожидали? Что немцы поднимут трубы с морского дна? Немцы все-таки не болгары", — посетовал Шоршо."Меркель уходит, о чем бы они ни договорились, дальше все будет зависеть от ее наследника", — подытожил Роси."Северный поток — 2" предполагает возведение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против него активно выступают США, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ, а также Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского топлива. В Москве неоднократно подчеркивали, что это коммерческий проект, и призвали не политизировать его.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210716/sudba-1741577349.html

https://ria.ru/20210716/tranzit-1741465951.html

россия

балтийское море

германия

сша

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россия, северный поток — 2, балтийское море, ангела меркель, джо байден, германия, сша, в мире