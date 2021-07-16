18:07 16.07.2021 (обновлено: 21:18 16.07.2021)
Болгары высмеяли Германию и США из-за "Северного потока — 2"
Болгары высказались о разногласиях Германии и США по "Северному потоку — 2"
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Белом доме
© AP Photo / Susan Walsh
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Дневник" высказались о разногласиях США и Германии по "Северному потоку — 2".
Ранее канцлер Ангела Меркель прибыла в Вашингтон с официальным визитом. По итогам переговоров с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом стороны заявили, что вместе будут противостоять "агрессивным действиям со стороны Москвы". Однако политики указали на расхождение позиций в вопросе строительства "Северного потока — 2".
"Меркель и Байден выступили против того, чего нет!" — отметил hrx16647690.
"Газ — экологичное топливо 21-го века, в будущем потребуется много газа и трубопроводов. Тому, у кого нет газа, стоит о нем задуматься", — написал МиГ-29.
"Разговор ни о чем, в действительности они думают по-разному", — полагает von_seeckt.
"А вы чего ожидали? Что немцы поднимут трубы с морского дна? Немцы все-таки не болгары", — посетовал Шоршо.
"Меркель уходит, о чем бы они ни договорились, дальше все будет зависеть от ее наследника", — подытожил Роси.
"Северный поток — 2" предполагает возведение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против него активно выступают США, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ, а также Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского топлива. В Москве неоднократно подчеркивали, что это коммерческий проект, и призвали не политизировать его.
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