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Болгары высмеяли Германию и США из-за "Северного потока — 2"
Болгары высмеяли Германию и США из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 16.07.2021
Болгары высмеяли Германию и США из-за "Северного потока — 2"
Читатели болгарского издания "Дневник" высказались о разногласиях США и Германии по "Северному потоку — 2". РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T18:07
2021-07-16T21:18
россия
северный поток — 2
балтийское море
ангела меркель
джо байден
германия
сша
в мире
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МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Дневник" высказались о разногласиях США и Германии по "Северному потоку — 2".Ранее канцлер Ангела Меркель прибыла в Вашингтон с официальным визитом. По итогам переговоров с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом стороны заявили, что вместе будут противостоять "агрессивным действиям со стороны Москвы". Однако политики указали на расхождение позиций в вопросе строительства "Северного потока — 2"."Меркель и Байден выступили против того, чего нет!" — отметил hrx16647690."Германия крайне заинтересована развивать торговлю с Россией и Китаем. А также с США, но не настолько, чтобы ради них отказываться от первых двух", — считает rexdog2004."Разговор ни о чем, в действительности они думают по-разному", — полагает von_seeckt."А вы чего ожидали? Что немцы поднимут трубы с морского дна? Немцы все-таки не болгары", — посетовал Шоршо."Меркель уходит, о чем бы они ни договорились, дальше все будет зависеть от ее наследника", — подытожил Роси."Северный поток — 2" предполагает возведение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против него активно выступают США, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ, а также Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского топлива. В Москве неоднократно подчеркивали, что это коммерческий проект, и призвали не политизировать его.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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россия
балтийское море
германия
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россия, северный поток — 2, балтийское море, ангела меркель, джо байден, германия, сша, в мире
18:07 16.07.2021 (обновлено: 21:18 16.07.2021)
 
Болгары высмеяли Германию и США из-за "Северного потока — 2"

Болгары высказались о разногласиях Германии и США по "Северному потоку — 2"

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Белом доме
Президент США Джо Байден и канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© AP Photo / Susan Walsh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Читатели болгарского издания "Дневник" высказались о разногласиях США и Германии по "Северному потоку — 2".
Ранее канцлер Ангела Меркель прибыла в Вашингтон с официальным визитом. По итогам переговоров с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом стороны заявили, что вместе будут противостоять "агрессивным действиям со стороны Москвы". Однако политики указали на расхождение позиций в вопросе строительства "Северного потока — 2".
"Меркель и Байден выступили против того, чего нет!" — отметил hrx16647690.

"Газ — экологичное топливо 21-го века, в будущем потребуется много газа и трубопроводов. Тому, у кого нет газа, стоит о нем задуматься", — написал МиГ-29.

"Германия крайне заинтересована развивать торговлю с Россией и Китаем. А также с США, но не настолько, чтобы ради них отказываться от первых двух", — считает rexdog2004.
"Разговор ни о чем, в действительности они думают по-разному", — полагает von_seeckt.
"А вы чего ожидали? Что немцы поднимут трубы с морского дна? Немцы все-таки не болгары", — посетовал Шоршо.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
Вчера, 16:48
В США раскрыли судьбу "Северного потока — 2" после Меркель
"Меркель уходит, о чем бы они ни договорились, дальше все будет зависеть от ее наследника", — подытожил Роси.
"Северный поток — 2" предполагает возведение двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против него активно выступают США, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ, а также Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского топлива. В Москве неоднократно подчеркивали, что это коммерческий проект, и призвали не политизировать его.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
Вчера, 01:28
Меркель заявила, что "Северный поток — 2" не замещает украинский транзит
 
РоссияСеверный поток — 2Балтийское мореАнгела МеркельДжо БайденГерманияСШАВ мире
 
 
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