https://ria.ru/20210716/qr-kod-1741522057.html
Песков ответил на вопрос о выдаче QR-кодов экспатам
Песков ответил на вопрос о выдаче QR-кодов экспатам - РИА Новости, 16.07.2021
Песков ответил на вопрос о выдаче QR-кодов экспатам
Власти Москвы знают о проблеме получения QR-кодов экспатами, она решается, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:00
2021-07-16T13:00
2021-07-16T13:00
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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дмитрий песков
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Власти Москвы знают о проблеме получения QR-кодов экспатами, она решается, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.Ранее сообщалось, что некоторые работающие в Москве сотрудники дипмиссий, в том числе те, кто привился "Спутником V" по предложению МИД РФ, столкнулись с трудностями при попытке получить QR-код."Что касается QR-кодов, то власти Москвы прекрасно знают эту проблему. Она постепенно будет решаться", - заявил Песков.
https://radiosputnik.ria.ru/20210714/tatu-1741200341.html
россия
москва
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Песков ответил на вопрос о выдаче QR-кодов экспатам
Пресс-секретарь Песков: власти Москвы знают о проблеме получения QR-кодов экспатами, она решается