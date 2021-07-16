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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/qr-kod-1741522057.html
Песков ответил на вопрос о выдаче QR-кодов экспатам
Песков ответил на вопрос о выдаче QR-кодов экспатам - РИА Новости, 16.07.2021
Песков ответил на вопрос о выдаче QR-кодов экспатам
Власти Москвы знают о проблеме получения QR-кодов экспатами, она решается, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:00
2021-07-16T13:00
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
дмитрий песков
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Власти Москвы знают о проблеме получения QR-кодов экспатами, она решается, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.Ранее сообщалось, что некоторые работающие в Москве сотрудники дипмиссий, в том числе те, кто привился "Спутником V" по предложению МИД РФ, столкнулись с трудностями при попытке получить QR-код."Что касается QR-кодов, то власти Москвы прекрасно знают эту проблему. Она постепенно будет решаться", - заявил Песков.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, дмитрий песков, москва, московская область (подмосковье), общество
13:00 16.07.2021
 
Песков ответил на вопрос о выдаче QR-кодов экспатам

Пресс-секретарь Песков: власти Москвы знают о проблеме получения QR-кодов экспатами, она решается

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПосетитель у входа в Московский музей космонавтики на ВДНХ в Москве
Посетитель у входа в Московский музей космонавтики на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Власти Москвы знают о проблеме получения QR-кодов экспатами, она решается, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.
Ранее сообщалось, что некоторые работающие в Москве сотрудники дипмиссий, в том числе те, кто привился "Спутником V" по предложению МИД РФ, столкнулись с трудностями при попытке получить QR-код.
"Что касается QR-кодов, то власти Москвы прекрасно знают эту проблему. Она постепенно будет решаться", - заявил Песков.
Сотрудник сканирует QR-код у входа в ресторан McDonald's в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 11:11В России
Временное тату с QR-кодом станет пропуском в рестораны Москвы
 
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