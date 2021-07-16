https://ria.ru/20210716/qr-kod-1741522057.html

Песков ответил на вопрос о выдаче QR-кодов экспатам

Песков ответил на вопрос о выдаче QR-кодов экспатам - РИА Новости, 16.07.2021

Песков ответил на вопрос о выдаче QR-кодов экспатам

Власти Москвы знают о проблеме получения QR-кодов экспатами, она решается, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T13:00

2021-07-16T13:00

2021-07-16T13:00

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вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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дмитрий песков

москва

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Власти Москвы знают о проблеме получения QR-кодов экспатами, она решается, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.Ранее сообщалось, что некоторые работающие в Москве сотрудники дипмиссий, в том числе те, кто привился "Спутником V" по предложению МИД РФ, столкнулись с трудностями при попытке получить QR-код."Что касается QR-кодов, то власти Москвы прекрасно знают эту проблему. Она постепенно будет решаться", - заявил Песков.

https://radiosputnik.ria.ru/20210714/tatu-1741200341.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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