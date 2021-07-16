https://ria.ru/20210716/qr-kod-1741503661.html
Иностранным посольствам в Москве разъяснили порядок оформления QR-кодов
Иностранным посольствам в Москве разъяснили порядок оформления QR-кодов - РИА Новости, 16.07.2021
Иностранным посольствам в Москве разъяснили порядок оформления QR-кодов
Дипмиссии иностранных государств в Москве получили ноту МИД РФ о порядке получения QR-кодов, копия документа была передана РИА Новости представителем одного из... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T11:38
2021-07-16T11:38
2021-07-16T11:38
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Дипмиссии иностранных государств в Москве получили ноту МИД РФ о порядке получения QR-кодов, копия документа была передана РИА Новости представителем одного из посольств.В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.Ранее сообщалось, что некоторые работающие в Москве сотрудники дипмиссий, в том числе те, кто привился "Спутником V" по предложению МИД РФ, столкнулись с трудностями при попытке получить QR-код.В ноте МИД РФ от 5 июля, разосланной департаментом государственного протокола МИД РФ, дипломатам разъясняют порядок получения кодов на портале правительства Москвы mos.ru. Как и в случае с российскими гражданами, получить код могут те, кто прошел вакцинацию вторым компонентом вакцины (или однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в РФ, те, кто переболел COVID-19 (и с даты выздоровления прошло не более полугода, по данным официального регистра переболевших в РФ), а также имеющие отрицательный ПЦР-тест, проведенный в лабораториях Москвы, которые передают данные о результатах в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС).Подчеркивается, что в случае, если вакцинация состоялась в клинике, не передающей данные в ЕМИАС, а также "при возникновении затруднений в оформлении QR-кодов" сотрудникам дипмиссий и международных организаций советуют обращаться в департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы по электронной почте.Посол Италии в РФ Паскуале Терраччано заявил РИА Новости, что пока QR-коды "получили не все из нас, - но мы верим, что процедуры, установленные для обработки наших запросов на получение кодов, скоро завершатся". Посол Словении Бранко Раковец в интервью РИА Новости отметил, что с нотой МИД РФ ознакомлены все сотрудники посольства, "и от каждого в отдельности зависит, захочет он или она подать заявку на получение кода".Получение QR-кода в рамках указанной процедуры РИА Новости уже подтвердили в посольстве Таджикистана в Москве. Пресс-секретарь дипмиссии Нилуфар Муминшоева заявила, что вакцинированные сотрудники "уже получили QR-коды, через МИД РФ это делали".Представитель посольства Монголии заявил РИА Новости, что в дипмиссии получили "официальное дипломатическое письмо из МИД РФ". "Нам предложили сайт (mos.ru), зарегистрироваться там, чтобы получить QR-код. Но я пока не пробовал", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210714/moskva-1741183180.html
https://ria.ru/20210709/qr-kody-1740686441.html
https://ria.ru/20210709/maks-2021-1740633915.html
https://ria.ru/20210706/moskva-1740032503.html
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паскуале терраччано, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество
Иностранным посольствам в Москве разъяснили порядок оформления QR-кодов
Иностранные посольства в Москве получили ноту МИД о порядке оформления QR-кодов
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости.
Дипмиссии иностранных государств в Москве
получили ноту МИД РФ
о порядке получения QR-кодов, копия документа была передана РИА Новости представителем одного из посольств.
В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.
Ранее сообщалось, что некоторые работающие в Москве сотрудники дипмиссий, в том числе те, кто привился "Спутником V" по предложению МИД РФ, столкнулись с трудностями при попытке получить QR-код.
В ноте МИД РФ от 5 июля, разосланной департаментом государственного протокола МИД РФ, дипломатам разъясняют порядок получения кодов на портале правительства Москвы mos.ru. Как и в случае с российскими гражданами, получить код могут те, кто прошел вакцинацию вторым компонентом вакцины (или однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в РФ, те, кто переболел COVID-19 (и с даты выздоровления прошло не более полугода, по данным официального регистра переболевших в РФ), а также имеющие отрицательный ПЦР-тест, проведенный в лабораториях Москвы, которые передают данные о результатах в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС).
Подчеркивается, что в случае, если вакцинация состоялась в клинике, не передающей данные в ЕМИАС, а также "при возникновении затруднений в оформлении QR-кодов" сотрудникам дипмиссий и международных организаций советуют обращаться в департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы по электронной почте.
Посол Италии в РФ Паскуале Терраччано
заявил РИА Новости, что пока QR-коды "получили не все из нас, - но мы верим, что процедуры, установленные для обработки наших запросов на получение кодов, скоро завершатся". Посол Словении Бранко Раковец в интервью РИА Новости отметил, что с нотой МИД РФ ознакомлены все сотрудники посольства, "и от каждого в отдельности зависит, захочет он или она подать заявку на получение кода".
Получение QR-кода в рамках указанной процедуры РИА Новости уже подтвердили в посольстве Таджикистана в Москве. Пресс-секретарь дипмиссии Нилуфар Муминшоева заявила, что вакцинированные сотрудники "уже получили QR-коды, через МИД РФ это делали".
Представитель посольства Монголии заявил РИА Новости, что в дипмиссии получили "официальное дипломатическое письмо из МИД РФ". "Нам предложили сайт (mos.ru), зарегистрироваться там, чтобы получить QR-код. Но я пока не пробовал", - сказал собеседник агентства.