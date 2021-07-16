Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210716/qr-kod-1741503661.html
Иностранным посольствам в Москве разъяснили порядок оформления QR-кодов
Иностранным посольствам в Москве разъяснили порядок оформления QR-кодов - РИА Новости, 16.07.2021
Иностранным посольствам в Москве разъяснили порядок оформления QR-кодов
Дипмиссии иностранных государств в Москве получили ноту МИД РФ о порядке получения QR-кодов, копия документа была передана РИА Новости представителем одного из... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T11:38
2021-07-16T11:38
распространение коронавируса
паскуале терраччано
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737962221_0:0:3222:1812_1920x0_80_0_0_5a7c6981512c63bfbe15175196f91e22.jpg
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Дипмиссии иностранных государств в Москве получили ноту МИД РФ о порядке получения QR-кодов, копия документа была передана РИА Новости представителем одного из посольств.В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.Ранее сообщалось, что некоторые работающие в Москве сотрудники дипмиссий, в том числе те, кто привился "Спутником V" по предложению МИД РФ, столкнулись с трудностями при попытке получить QR-код.В ноте МИД РФ от 5 июля, разосланной департаментом государственного протокола МИД РФ, дипломатам разъясняют порядок получения кодов на портале правительства Москвы mos.ru. Как и в случае с российскими гражданами, получить код могут те, кто прошел вакцинацию вторым компонентом вакцины (или однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в РФ, те, кто переболел COVID-19 (и с даты выздоровления прошло не более полугода, по данным официального регистра переболевших в РФ), а также имеющие отрицательный ПЦР-тест, проведенный в лабораториях Москвы, которые передают данные о результатах в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС).Подчеркивается, что в случае, если вакцинация состоялась в клинике, не передающей данные в ЕМИАС, а также "при возникновении затруднений в оформлении QR-кодов" сотрудникам дипмиссий и международных организаций советуют обращаться в департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы по электронной почте.Посол Италии в РФ Паскуале Терраччано заявил РИА Новости, что пока QR-коды "получили не все из нас, - но мы верим, что процедуры, установленные для обработки наших запросов на получение кодов, скоро завершатся". Посол Словении Бранко Раковец в интервью РИА Новости отметил, что с нотой МИД РФ ознакомлены все сотрудники посольства, "и от каждого в отдельности зависит, захочет он или она подать заявку на получение кода".Получение QR-кода в рамках указанной процедуры РИА Новости уже подтвердили в посольстве Таджикистана в Москве. Пресс-секретарь дипмиссии Нилуфар Муминшоева заявила, что вакцинированные сотрудники "уже получили QR-коды, через МИД РФ это делали".Представитель посольства Монголии заявил РИА Новости, что в дипмиссии получили "официальное дипломатическое письмо из МИД РФ". "Нам предложили сайт (mos.ru), зарегистрироваться там, чтобы получить QR-код. Но я пока не пробовал", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20210714/moskva-1741183180.html
https://ria.ru/20210709/qr-kody-1740686441.html
https://ria.ru/20210709/maks-2021-1740633915.html
https://ria.ru/20210706/moskva-1740032503.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737962221_323:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_423a014b91b8d4ae40f88e61fff96d51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
паскуале терраччано, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество
11:38 16.07.2021
 
Иностранным посольствам в Москве разъяснили порядок оформления QR-кодов

Иностранные посольства в Москве получили ноту МИД о порядке оформления QR-кодов

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСотрудник наклеивает объявление с информацией о требованиях к посещению ресторана
Сотрудник наклеивает объявление с информацией о требованиях к посещению ресторана - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Дипмиссии иностранных государств в Москве получили ноту МИД РФ о порядке получения QR-кодов, копия документа была передана РИА Новости представителем одного из посольств.
В Москве с 28 июня посещать заведения общепита и массовые мероприятия с численностью более 500 человек могут только граждане, которые вакцинировались от коронавируса, переболели им не более чем полгода назад, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать такой статус посетители должны с помощью специального QR-кода. Подобные ограничения введены и в Московской области.
Посетитель предъявляет QR-код при входе в музей-заповедник Царицыно в Москве - РИА Новости, 1920, 14.07.2021
14 июля, 09:07Распространение коронавируса
Москвичи смогут пройти в рестораны по татуировкам с QR-кодом
Ранее сообщалось, что некоторые работающие в Москве сотрудники дипмиссий, в том числе те, кто привился "Спутником V" по предложению МИД РФ, столкнулись с трудностями при попытке получить QR-код.
В ноте МИД РФ от 5 июля, разосланной департаментом государственного протокола МИД РФ, дипломатам разъясняют порядок получения кодов на портале правительства Москвы mos.ru. Как и в случае с российскими гражданами, получить код могут те, кто прошел вакцинацию вторым компонентом вакцины (или однокомпонентной вакциной), зарегистрированной в РФ, те, кто переболел COVID-19 (и с даты выздоровления прошло не более полугода, по данным официального регистра переболевших в РФ), а также имеющие отрицательный ПЦР-тест, проведенный в лабораториях Москвы, которые передают данные о результатах в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС).
QR-коды системы чек-инов в ночных клубах в Москве - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 21:45Распространение коронавируса
Титов призвал выдавать QR-коды россиянам после первой дозы вакцины
Подчеркивается, что в случае, если вакцинация состоялась в клинике, не передающей данные в ЕМИАС, а также "при возникновении затруднений в оформлении QR-кодов" сотрудникам дипмиссий и международных организаций советуют обращаться в департамент внешнеэкономических и международных связей Москвы по электронной почте.
Посол Италии в РФ Паскуале Терраччано заявил РИА Новости, что пока QR-коды "получили не все из нас, - но мы верим, что процедуры, установленные для обработки наших запросов на получение кодов, скоро завершатся". Посол Словении Бранко Раковец в интервью РИА Новости отметил, что с нотой МИД РФ ознакомлены все сотрудники посольства, "и от каждого в отдельности зависит, захочет он или она подать заявку на получение кода".
На Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском - РИА Новости, 1920, 09.07.2021
9 июля, 16:15Распространение коронавируса
У посетителей МАКС-2021 потребуют QR-код или отрицательный ПЦР
Получение QR-кода в рамках указанной процедуры РИА Новости уже подтвердили в посольстве Таджикистана в Москве. Пресс-секретарь дипмиссии Нилуфар Муминшоева заявила, что вакцинированные сотрудники "уже получили QR-коды, через МИД РФ это делали".
Представитель посольства Монголии заявил РИА Новости, что в дипмиссии получили "официальное дипломатическое письмо из МИД РФ". "Нам предложили сайт (mos.ru), зарегистрироваться там, чтобы получить QR-код. Но я пока не пробовал", - сказал собеседник агентства.
Хостес проверяет наличие и подлинность QR-кода у посетительницы перед посадкой за столик в ресторане BURO TSUM в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2021
6 июля, 08:25Распространение коронавируса
Москвичам начали направлять QR-коды вакцинированного смс-сообщением
 
Распространение коронавирусаПаскуале ТерраччаноКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:00Протестовали, потом грабили. Грозят ли погромы россиянам в ЮАР
08:00Рано расслабились. Принудительную вакцинацию назвали долгом перед страной
08:00"ПВО не поможет": США разрабатывают новое ракетное оружие
07:51Причиной массового ДТП на западе Москвы стал автомобиль каршеринга
07:42Наводнения в округе Арвайлер на западе ФРГ унесли жизни более 90 человек
07:18Власти рассказали о состоянии пострадавших при аварийной посадке Ан-28
07:07Коммунисты рассказали о столкновениях с протестующими на Кубе
07:03Эксперт рассказал, как перестать жить от зарплаты до зарплаты
07:01Россия сократила вложения в американский госдолг
06:56В ДНР заявили об обстреле со стороны украинских силовиков
06:33В Олимпийской деревне в Токио нашли первого заразившегося коронавирусом
06:08Немцев возмутила позиция США по "Северному потоку — 2"
05:51В Эквадоре педагоги объявили голодовку
05:10Во Флориде мужчина избил аллигатора и пытался закинуть его на крышу бара
05:07В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
05:04Эксперт рассказал, может ли коронавирус встраиваться в геном человека
04:35Диетолог назвал пять недооцененных продуктов для укрепления иммунитета
04:22Юрист рассказал, кто может получить "высшую меру" за фейки о вакцинации
04:16Пропавший на олимпийских сборах спортсмен из Уганды решил осесть в Японии
04:10Инфекционист объяснил влияние теплой погоды на COVID-19
Лента новостейМолния