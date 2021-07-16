https://ria.ru/20210716/potok-1741469504.html

Меркель пригрозила РФ мерами за прекращение транзита газа через Украину

Меркель пригрозила РФ мерами за прекращение транзита газа через Украину - РИА Новости, 16.07.2021

Меркель пригрозила РФ мерами за прекращение транзита газа через Украину

Украина должна остаться страной-транзитером российского газа, в случае нарушения обязательств Москвой Евросоюз может принять меры, об этом заявила канцлер... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T03:08

2021-07-16T03:08

2021-07-16T06:45

армин лашет

россия

nord stream 2 ag

северный поток — 2

балтийское море

евросоюз

владимир зеленский

ангела меркель

джо байден

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/17/1598650358_0:90:3322:1959_1920x0_80_0_0_97570030647399493634cff51954369f.jpg

МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. Украина должна остаться страной-транзитером российского газа, в случае нарушения обязательств Москвой Евросоюз может принять меры, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.По ее словам, Украина остается транзитером газа и "имеет право на суверенитет". "Мы будем действовать активно, если Россия не будет учитывать это право Украины быть страной-транзитером", - добавила канцлер.По словам Меркель, Германия и Европейская комиссия приложили усилия для заключения договора о транзите газа между Россией и Украиной до 2024 года, исходят из того, что он будет пролонгирован.При этом лидеры двух стран указали, что США и Германия имеют разногласия по "Северному потоку — 2", однако едины во мнении, что Украина должна сохранить статус газового транзитера.Позиция преемника МеркельПри запуске "Северного потока — 2" и выдаче разрешения от Евросоюза нужно поставить условие о том, что газопровод нельзя использовать в геополитических целях, заявил ранее кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока Армин Лашет.Он добавил, что Берлину нужен "Северный поток — 2", и подчеркнул, что считает проект экономическим и важным для Германии, так как стране предстоит переходный период на время создания зеленой энергетики.При этом Лашет напомнил, что Берлин согласился строить терминалы приема сжиженного природного газа (СПГ), через которые может импортироваться американское сырье.Требование гарантийПрезидент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что в случае введения в эксплуатацию "Северного потока — 2" Киеву понадобятся гарантии стабильного газоснабжения на 10-15 летТо есть мы на 10 лет должны быть обеспечены, наши люди в первую очередь", - сказал он.По его словам, позиции Киева и Берлина в этом вопросе расходятся, хотя и есть общее понимание в некоторых аспектах. В частности, он считает, что "Северный поток — 2" угрожает энергетической безопасности Украины. "Для нас это не просто слова - энергетическая безопасность. Мы получаем за транзит два миллиарда долларов каждый год. Это большие деньги", - отметил Зеленский.При этом глава компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Киев надеется, что США введут санкции, которые позволят остановить запуск газопровода "Северный поток — 2", в том числе в отношении швейцарской компании Nord Stream 2 AG."Северный поток — 2"Проект предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.Против него активно выступает Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита газа, а также Вашингтон, который пытается продвигать в ЕС свой сжиженный природный газ (СПГ). В декабре 2019 года США ввели ограничительные меры против компаний, участвующих в строительстве российского газопровода. Прокладка возобновилась спустя год.На данный момент строительство "Северного потока — 2" близится к окончанию — в начале июня технически завершилась укладка первой нитки газопровода, ее готовят к заполнению газом. Вторую нитку могут закончить к концу августа.В России неоднократно призывали перестать политизировать ситуацию, напоминая, что газопровод выгоден не только Москве, но и Евросоюзу. В ФРГ всегда выступали за достройку и отвергали односторонние экстерриториальные санкции Вашингтона.

https://ria.ru/20210716/transformatsiya-1741466212.html

https://ria.ru/20210715/proigrysh-1741274403.html

https://ria.ru/20210715/potok-1741317491.html

https://ria.ru/20210714/potok-1741172110.html

россия

балтийское море

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армин лашет, россия, nord stream 2 ag, северный поток — 2, балтийское море, евросоюз, владимир зеленский, ангела меркель, джо байден, германия, сша, в мире