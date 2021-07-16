https://ria.ru/20210716/popova-1741537497.html

Попова рассказала, как снизить частоту мутаций коронавируса

Попова рассказала, как снизить частоту мутаций коронавируса - РИА Новости, 16.07.2021

Попова рассказала, как снизить частоту мутаций коронавируса

Варианты мутирующей коронавирусной инфекции вызывают беспокойство, чтобы снизить частоту мутаций, нужно соблюдать все эпидемиологические требования, заявила... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T13:57

2021-07-16T13:57

2021-07-16T14:17

распространение коронавируса

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729697855_0:51:2964:1718_1920x0_80_0_0_39145cde34950b0a6ec8b61c95c8251f.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Варианты мутирующей коронавирусной инфекции вызывают беспокойство, чтобы снизить частоту мутаций, нужно соблюдать все эпидемиологические требования, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Хотела бы обратить внимание на результаты нашего большого анализа по циркуляции различных штаммов. ВОЗ признала вариант "дельта" вызывающим беспокойство из-за данных, которые указывают на повышенную способность распространения", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса."Безусловно, чтобы снизить частоту мутаций при достаточно интенсивном распространении, нужно соблюдать все требования по сокращению контактов, меры санитарной безопасности и максимально вакцинироваться", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741530499.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, общество