https://ria.ru/20210716/popova-1741537497.html
Попова рассказала, как снизить частоту мутаций коронавируса
Попова рассказала, как снизить частоту мутаций коронавируса - РИА Новости, 16.07.2021
Попова рассказала, как снизить частоту мутаций коронавируса
Варианты мутирующей коронавирусной инфекции вызывают беспокойство, чтобы снизить частоту мутаций, нужно соблюдать все эпидемиологические требования, заявила... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T13:57
2021-07-16T13:57
2021-07-16T14:17
распространение коронавируса
россия
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус в россии
общество
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Варианты мутирующей коронавирусной инфекции вызывают беспокойство, чтобы снизить частоту мутаций, нужно соблюдать все эпидемиологические требования, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Хотела бы обратить внимание на результаты нашего большого анализа по циркуляции различных штаммов. ВОЗ признала вариант "дельта" вызывающим беспокойство из-за данных, которые указывают на повышенную способность распространения", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса."Безусловно, чтобы снизить частоту мутаций при достаточно интенсивном распространении, нужно соблюдать все требования по сокращению контактов, меры санитарной безопасности и максимально вакцинироваться", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20210716/koronavirus-1741530499.html
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россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, общество
13:57 16.07.2021 (обновлено: 14:17 16.07.2021)
Попова рассказала, как снизить частоту мутаций коронавируса
Глава Роспотребнадзора Попова: для снижения частоты мутаций COVID-19 нужно соблюдать требования