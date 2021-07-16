https://ria.ru/20210716/pomilovanie-1741557423.html

В РПЦ рассказали об участии патриарха в освобождении гражданина Грузии

В РПЦ рассказали об участии патриарха в освобождении гражданина Грузии - РИА Новости, 16.07.2021

В РПЦ рассказали об участии патриарха в освобождении гражданина Грузии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову о помиловании гражданина Грузии Зазы Кахеладзе из гуманитарных... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T15:19

2021-07-16T15:19

2021-07-16T15:19

религия и мировоззрение

московский патриархат

игорь якимчук

кгб южной осетии

отдел внешних церковных связей московского патриархата

цхинвал

южная осетия

тбилиси

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову о помиловании гражданина Грузии Зазы Кахеладзе из гуманитарных соображений по просьбе католикоса-патриарха Грузии Илии II, рассказал РИА Новости в пятницу секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.Ранее МИД Южной Осетии сообщил, что Бибилов по просьбе патриарха Кирилла помиловал Кахеладзе, задержанного за стрельбу по пограничникам."Святейший патриарх Кирилл просил руководителя Южной Осетии о помиловании Зазы Кахеладзе потому, что его об этом попросил святейший патриарх Грузинский Илия. Обращение нашего патриарха с ходатайством о помиловании по гуманитарным соображениям было направлено сразу же после получения письменной просьбы предстоятеля Грузинской православной церкви. К нашему глубокому удовлетворению, в среду задержанный смог вернуться к своей семье", - пояснил Якимчук.КГБ Южной Осетии сообщал в июле 2020 года, что Кахеладзе нарушил границу и открыл огонь по пограничникам, при задержании его ранили в ногу. Гахеладзе написал прошение о помиловании на имя Бибилова, в котором принес извинения за свои действия и поблагодарил власти Южной Осетии за гуманное отношение.Перед помилованием Кахеладзе Тбилиси передал Цхинвалу жителя Южной Осетии, который был похищен грузинскими спецслужбами с нейтральной территории российско-грузинской границы и находился под арестом.

https://ria.ru/20200711/1574222049.html

цхинвал

южная осетия

тбилиси

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московский патриархат, игорь якимчук, кгб южной осетии, отдел внешних церковных связей московского патриархата, цхинвал, южная осетия, тбилиси