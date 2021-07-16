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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210716/pomilovanie-1741557423.html
В РПЦ рассказали об участии патриарха в освобождении гражданина Грузии
В РПЦ рассказали об участии патриарха в освобождении гражданина Грузии - РИА Новости, 16.07.2021
В РПЦ рассказали об участии патриарха в освобождении гражданина Грузии
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову о помиловании гражданина Грузии Зазы Кахеладзе из гуманитарных... РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T15:19
2021-07-16T15:19
религия и мировоззрение
московский патриархат
игорь якимчук
кгб южной осетии
отдел внешних церковных связей московского патриархата
цхинвал
южная осетия
тбилиси
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову о помиловании гражданина Грузии Зазы Кахеладзе из гуманитарных соображений по просьбе католикоса-патриарха Грузии Илии II, рассказал РИА Новости в пятницу секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.Ранее МИД Южной Осетии сообщил, что Бибилов по просьбе патриарха Кирилла помиловал Кахеладзе, задержанного за стрельбу по пограничникам."Святейший патриарх Кирилл просил руководителя Южной Осетии о помиловании Зазы Кахеладзе потому, что его об этом попросил святейший патриарх Грузинский Илия. Обращение нашего патриарха с ходатайством о помиловании по гуманитарным соображениям было направлено сразу же после получения письменной просьбы предстоятеля Грузинской православной церкви. К нашему глубокому удовлетворению, в среду задержанный смог вернуться к своей семье", - пояснил Якимчук.КГБ Южной Осетии сообщал в июле 2020 года, что Кахеладзе нарушил границу и открыл огонь по пограничникам, при задержании его ранили в ногу. Гахеладзе написал прошение о помиловании на имя Бибилова, в котором принес извинения за свои действия и поблагодарил власти Южной Осетии за гуманное отношение.Перед помилованием Кахеладзе Тбилиси передал Цхинвалу жителя Южной Осетии, который был похищен грузинскими спецслужбами с нейтральной территории российско-грузинской границы и находился под арестом.
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московский патриархат, игорь якимчук, кгб южной осетии, отдел внешних церковных связей московского патриархата, цхинвал, южная осетия, тбилиси
15:19 16.07.2021
 

В РПЦ рассказали об участии патриарха в освобождении гражданина Грузии

© РИА Новости / Николай ПротопоповСтолица Южной Осетии город Цхинвал
Столица Южной Осетии город Цхинвал - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© РИА Новости / Николай Протопопов
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову о помиловании гражданина Грузии Зазы Кахеладзе из гуманитарных соображений по просьбе католикоса-патриарха Грузии Илии II, рассказал РИА Новости в пятницу секретарь по межправославным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук.
Ранее МИД Южной Осетии сообщил, что Бибилов по просьбе патриарха Кирилла помиловал Кахеладзе, задержанного за стрельбу по пограничникам.
"Святейший патриарх Кирилл просил руководителя Южной Осетии о помиловании Зазы Кахеладзе потому, что его об этом попросил святейший патриарх Грузинский Илия. Обращение нашего патриарха с ходатайством о помиловании по гуманитарным соображениям было направлено сразу же после получения письменной просьбы предстоятеля Грузинской православной церкви. К нашему глубокому удовлетворению, в среду задержанный смог вернуться к своей семье", - пояснил Якимчук.
КГБ Южной Осетии сообщал в июле 2020 года, что Кахеладзе нарушил границу и открыл огонь по пограничникам, при задержании его ранили в ногу. Гахеладзе написал прошение о помиловании на имя Бибилова, в котором принес извинения за свои действия и поблагодарил власти Южной Осетии за гуманное отношение.
Перед помилованием Кахеладзе Тбилиси передал Цхинвалу жителя Южной Осетии, который был похищен грузинскими спецслужбами с нейтральной территории российско-грузинской границы и находился под арестом.
Граница Южной Осетии и Грузии - РИА Новости, 1920, 11.07.2020
11 июля 2020, 21:01
На границе Южной Осетии и Грузии произошла стрельба
 
Религия и мировоззрениеМосковский ПатриархатИгорь ЯкимчукКГБ Южной ОсетииОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаЦхинвалЮжная ОсетияТбилиси
 
 
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