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Назначена дата похорон президента Гаити
Назначена дата похорон президента Гаити - РИА Новости, 16.07.2021
Назначена дата похорон президента Гаити
Похороны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза состоятся 23 июля, сообщили местные власти. РИА Новости, 16.07.2021
2021-07-16T19:38
2021-07-16T19:38
убийство президента гаити
жовенель моиз
гаити
майами
колумбия
в мире
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Похороны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза состоятся 23 июля, сообщили местные власти."Двадцатого июля - день, когда правительство отдаст дань памяти президенту республики Жовенелю Моизу, который был убит ... Двадцать второго июля - поминки, а 23 июля - день похорон", - заявил на брифинге министр связи и культуры Прадель Энрикес.Министр отметил, что похороны пройдут в соответствии с пожеланиями семьи и по закону.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице американского города Майами. Правоохранительные органы Гаити сообщили, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии. Семнадцать из них арестованы.
https://ria.ru/20210707/moiz-1740265754.html
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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, майами, колумбия, в мире
19:38 16.07.2021
 
Назначена дата похорон президента Гаити

Похороны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза состоятся 23 июля

© AP Photo / Dieu Nalio CheryПрезидент Гаити Жовенель Моиз
Президент Гаити Жовенель Моиз - РИА Новости, 1920, 16.07.2021
© AP Photo / Dieu Nalio Chery
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Похороны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза состоятся 23 июля, сообщили местные власти.
"Двадцатого июля - день, когда правительство отдаст дань памяти президенту республики Жовенелю Моизу, который был убит ... Двадцать второго июля - поминки, а 23 июля - день похорон", - заявил на брифинге министр связи и культуры Прадель Энрикес.
Президент Гаити Жовенель Моиз - РИА Новости, 1920, 07.07.2021
7 июля, 14:33
Биография Жовенеля Моиза
Министр отметил, что похороны пройдут в соответствии с пожеланиями семьи и по закону.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице американского города Майами. Правоохранительные органы Гаити сообщили, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии. Семнадцать из них арестованы.
Сотрудники полиции на улице Порт-О-Пренса, Гаити - РИА Новости, 1920, 11.07.2021
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Убийство президента ГаитиЖовенель МоизГаитиМайамиКолумбияВ мире
 
 
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