https://ria.ru/20210716/pokhorony-1741611562.html

Назначена дата похорон президента Гаити

Назначена дата похорон президента Гаити - РИА Новости, 16.07.2021

Назначена дата похорон президента Гаити

Похороны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза состоятся 23 июля, сообщили местные власти. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T19:38

2021-07-16T19:38

2021-07-16T19:38

убийство президента гаити

жовенель моиз

гаити

майами

колумбия

в мире

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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Похороны убитого президента Гаити Жовенеля Моиза состоятся 23 июля, сообщили местные власти."Двадцатого июля - день, когда правительство отдаст дань памяти президенту республики Жовенелю Моизу, который был убит ... Двадцать второго июля - поминки, а 23 июля - день похорон", - заявил на брифинге министр связи и культуры Прадель Энрикес.Министр отметил, что похороны пройдут в соответствии с пожеланиями семьи и по закону.Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение при нападении на его резиденцию в ночь на 7 июля. Его супруга Мартин Моиз была ранена и сейчас находится в стабильном состоянии в больнице американского города Майами. Правоохранительные органы Гаити сообщили, что установили личности 28 подозреваемых, из которых 26 - граждане Колумбии. Семнадцать из них арестованы.

https://ria.ru/20210707/moiz-1740265754.html

https://ria.ru/20210711/gaiti-1740741485.html

гаити

майами

колумбия

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убийство президента гаити, жовенель моиз, гаити, майами, колумбия, в мире