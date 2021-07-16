https://ria.ru/20210716/pokhischenie-1741588023.html

В Ивановской области возбудили дело о похищении человека

В Ивановской области возбудили дело о похищении человека - РИА Новости, 16.07.2021

В Ивановской области возбудили дело о похищении человека

Дело о похищении человека группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия, возбудили в Ивановской области, сообщило СУСК по региону. РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T17:33

2021-07-16T17:33

2021-07-16T17:33

россия

ивановская область

происшествия

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РЯЗАНЬ, 16 июл - РИА Новости. Дело о похищении человека группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия, возбудили в Ивановской области, сообщило СУСК по региону."Первым отделом по расследованию особо важных дел возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в", "г", "з" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору; с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья; с применением предметов, используемых в качестве оружия; из корыстных побуждений)", - говорится в сообщении.Ранее в отношении фигурантов уже было возбуждено дело о разбойном нападении, уточняет следствие. Им же установлено, что 35-летняя жительница Иванова договорилась с двумя мужчинами о нападении на ее знакомого по работе и завладении его деньгами. В конце сентября 2020 года она назначила потерпевшему встречу. Сначала к нему подошла 30-летняя сожительница одного из злоумышленников и ударила мужчину по лицу, надеясь спровоцировать конфликт, затем подбежали двое обвиняемых, которые нанесли "не менее 28 ударов руками и ногами в область головы, грудной клетки и конечностей". В сообщении уточняется, что угрожая убийством и "демонстрируя колюще-режущий предмет", обвиняемые схватили потерпевшего и перетащили его в ранее арендованную квартиру."Забрав у мужчины ключи от машины, две обвиняемые проследовали к автомобилю, обыскали его и в багажнике обнаружили денежные средства в сумме 10,5 миллиона рублей, после чего принесли их в квартиру. Далее, четверо обвиняемых похитили из указанной суммы 5 миллионов рублей, разделив их между собой, после чего с места преступления скрылись", - уточняет СУСК.В ведомстве добавили, что в отношении двоих мужчин и женщины, организовавшей встречу с потерпевшим и привлекшей соучастников, ранее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вторая соучастница по настоящее время находится в розыске, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210713/pokhischenie-1741046066.html

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россия, ивановская область, происшествия