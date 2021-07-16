12:12 16.07.2021 (обновлено: 12:17 16.07.2021)
В Подмосковье за 8 лет в сельхозоборот введено более 473 тысячи гектаров
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиРабота сельскохозяйственной техники в Московской области
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. В Подмосковье за последние 8 лет в сельхозоборот введено более 473,1 тысячи гектаров земель, за это время урожай зерновых в регионе вырос с 300 тысяч до 530 тысяч тонн в год, сообщает пресс-служба правительства области в связи с началом уборочной кампании.
"Мы очень давно занимаемся вводом земли в оборот, тогда это было 500 тыcяч гектаров, сейчас почти миллион га пахотных земель. Осталось 100 тысяч – 50 тысяч из них совсем неудобные, а 50 тысяч, благодаря инвесторам, распахивают", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева, посетившего каширское сельхозпредприятие "Русское поле".
Предприятие было основано в 2020 году, в этом сезоне здесь планируют убрать более 2300 тонн пшеницы, 880 тонн ячменя и свыше 2000 тонн рапса.
"Сегодня аграрии получают и прибыль, и поддержку государства. Это федеральная программа по покупке техники, по освоению земли и, конечно, технологии. Для нас это очень важно на отдаленных территориях. Кашира один из таких прекрасных уголков Подмосковья. Мы рапс здесь будем сеять, эта культура очень востребована сейчас. У нас умелые аграрии, они добиваются хороших результатов, а значит могут реинвестировать, развивать и дальше свое производство", - отметил Воробьев.