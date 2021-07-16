https://ria.ru/20210716/podmoskove-1741511567.html

В Подмосковье за 8 лет в сельхозоборот введено более 473 тысячи гектаров

В Подмосковье за 8 лет в сельхозоборот введено более 473 тысячи гектаров - РИА Новости, 16.07.2021

В Подмосковье за 8 лет в сельхозоборот введено более 473 тысячи гектаров

В Подмосковье за последние 8 лет в сельхозоборот введено более 473,1 тысячи гектаров земель, за это время урожай зерновых в регионе вырос с 300 тысяч до 530... РИА Новости, 16.07.2021

2021-07-16T12:12

2021-07-16T12:12

2021-07-16T12:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 16 июл – РИА Новости. В Подмосковье за последние 8 лет в сельхозоборот введено более 473,1 тысячи гектаров земель, за это время урожай зерновых в регионе вырос с 300 тысяч до 530 тысяч тонн в год, сообщает пресс-служба правительства области в связи с началом уборочной кампании."Мы очень давно занимаемся вводом земли в оборот, тогда это было 500 тыcяч гектаров, сейчас почти миллион га пахотных земель. Осталось 100 тысяч – 50 тысяч из них совсем неудобные, а 50 тысяч, благодаря инвесторам, распахивают", - приводятся в сообщении слова губернатора Московской области Андрея Воробьева, посетившего каширское сельхозпредприятие "Русское поле".Предприятие было основано в 2020 году, в этом сезоне здесь планируют убрать более 2300 тонн пшеницы, 880 тонн ячменя и свыше 2000 тонн рапса.

https://realty.ria.ru/20210714/stroitelstvo-1741243969.html

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московская область (подмосковье)